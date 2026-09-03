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Julia, abuela cocinera de 86 años: “La tortilla de papa debe quedar jugosa, pero sin que chorree el huevo”

Con 86 años, la cocinera de Saceruela reveló su método para lograr una tortilla húmeda por dentro, pero sin huevo líquido.

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El truco para una tortilla jugosa, pero sin huevo crudo.
El truco para una tortilla jugosa, pero sin huevo crudo. Foto: Gemini
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Julia Chaves, conocida como Yaya Julia en redes sociales, se convirtió en referente de la cocina tradicional gracias a sus recetas heredadas de familia. A sus 86 años, la abuela nacida en Saceruela, Ciudad Real, y radicada en Barcelona, compartió el paso a paso para lograr una tortilla de papa perfecta: jugosa por dentro, pero sin que el huevo quede líquido.

La clave, según Julia, está en la paciencia y en el control del fuego. Su método arranca con el corte de papas y cebolla en trozos pequeños, para luego cocinarlas juntas en aceite de oliva a fuego moderado. El objetivo no es dorarlas ni hacerlas crocantes, sino que queden blandas y bien pochadas.

Cuando las verduras están listas, Julia las escurre en un colador para quitar el exceso de aceite, que luego reutiliza. Así, la mezcla resulta menos pesada y más saludable. Después, aplasta suavemente las papas y la cebolla con una cuchara de madera, solo para romperlas y facilitar que se integren con los huevos batidos.

Tortilla de papas. Foto: Unsplash.

El truco para una tortilla jugosa, pero sin huevo crudo

El momento de cuajar la tortilla es el paso más delicado para Yaya Julia. La cocinera insiste en que el exterior debe quedar firme, mientras que el interior mantiene la humedad justa. Para eso, recomienda controlar el tiempo y la temperatura, evitando que el huevo quede líquido.

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“Procuro que quede jugosa, pero que no chorree el huevo”, resume Julia, que a veces prepara la tortilla sin cebolla, aunque su versión favorita la incluye.

Ingredientes y paso a paso de la tortilla de papa de Yaya Julia

Ingredientes para la tortilla

  • 500 g de papas
  • 6 huevos
  • 1 cebolla grande
  • Aceite de oliva
  • Sal

Paso a Paso

  1. Cortar las papas y la cebolla en trozos pequeños.
  2. Cocinar juntas en una sartén con aceite de oliva a fuego lento, hasta que estén blandas.
  3. Escurrir las papas y la cebolla en un colador para quitar el exceso de aceite.
  4. Aplastar ligeramente con una cuchara de madera para romperlas, sin hacer puré.
  5. Batir los huevos y mezclar con las papas y la cebolla.
  6. Cuajar la tortilla en la sartén, controlando el fuego para que quede dorada por fuera y húmeda por dentro, pero sin huevo líquido.

El resultado: una tortilla clásica y liviana

El método de Yaya Julia logra una tortilla de papa con el equilibrio justo: cuajada por fuera, jugosa por dentro y sin exceso de aceite. Su receta, simple pero precisa, conquistó a miles de seguidores que buscan el sabor de la cocina casera y los secretos de las abuelas.

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