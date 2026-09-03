Cómo llegar en tren y colectivo a la Fiesta del Buñuelo en Navarro con entrada libre y gratuita

Cómo se puede llegar en tren y colectivo a la Fiesta del Buñuelo en Navarro. Foto: Municipalidad de Navarro

La Fiesta del Buñuelo 2026 volverá a convertir a Navarro en uno de los destinos más convocantes de la provincia de Buenos Aires. Con entrada gratuita, shows en vivo, propuestas gastronómicas y la tradicional competencia que premia a los mejores buñuelos, el evento reúne cada año a miles de visitantes que llegan desde distintos puntos del país para disfrutar de una jornada llena de sabor y música.

Quienes planean asistir suelen preguntarse cuáles son las opciones de transporte público para llegar hasta la ciudad bonaerense. Si bien históricamente Navarro contó con servicio ferroviario, actualmente no es posible arribar en tren de pasajeros, por lo que la alternativa disponible es hacerlo en colectivo desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y localidades cercanas. A continuación, repasamos cómo viajar y cuáles son los recorridos disponibles para llegar a la fiesta.

Quienes planean asistir a la Fiesta del Buñuelo suelen preguntarse cuáles son las opciones de transporte público para llegar hasta la ciudad bonaerense de Navarro. Foto: Pueblitos

¿Cómo llegar en colectivo a Navarro?

Para llegar a Navarro en colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es la línea 57, operada por Atlántida. Sus servicios parten desde Plaza Miserere (Once) y recorren distintos puntos del oeste bonaerense hasta llegar a la localidad, por lo que suele ser la alternativa más directa para quienes viajan desde CABA o zonas cercanas.

Otra posibilidad es la línea 136, de La Flor de Luján, que conecta varios municipios del conurbano y el interior bonaerense. Dependiendo del punto de partida, este servicio permite combinar recorridos para llegar a Navarro y asistir a la Fiesta del Buñuelo sin necesidad de utilizar vehículo propio. Antes de viajar, se recomienda consultar horarios y ramales vigentes, ya que pueden variar según el día y la temporada.

Para llegar a Navarro en colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es la línea 57. Foto: NA (Martín Zabala)

¿Se puede llegar en tren a Navarro?

Actualmente no se puede llegar a Navarro en tren de pasajeros. Aunque la ciudad cuenta con una estación ferroviaria y durante décadas estuvo conectada con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los servicios regulares se encuentran suspendidos, por lo que no existe una opción ferroviaria activa para asistir a la Fiesta del Buñuelo.

Quienes deseen viajar en transporte público deberán optar por los colectivos que llegan a la localidad, como las líneas 57 y 136, o combinar servicios desde ciudades cercanas.

Cuándo y dónde se realiza la 18.ª Fiesta del Buñuelo Navarrense

La nueva edición de la Fiesta del Buñuelo Navarrense se desarrollará durante dos jornadas consecutivas, el 12 y 13 de septiembre, en el Predio del Fortín, uno de los espacios más emblemáticos de Navarro para la realización de eventos masivos.

Con entrada gratuita, el encuentro busca celebrar una de las tradiciones gastronómicas más representativas del distrito y ofrecer una propuesta recreativa para toda la familia.

Sector buñuelero, sector matero y food trucks: todas las opciones gastronómicas que habrá en la fiesta

Como cada año, uno de los principales atractivos será el sector buñuelero, donde productores y cocineros elaborarán distintas versiones de esta preparación típica que identifica a la celebración.

La propuesta gastronómica también incluirá un sector matero para quienes deseen disfrutar la jornada al aire libre, además de un paseo con food trucks, puestos de comidas y espacios destinados a productores regionales.

A esto se sumará una feria de emprendedores, con artesanos y comerciantes locales que exhibirán y comercializarán sus productos durante todo el fin de semana.

Como cada año, uno de los principales atractivos será el sector buñuelero, donde productores y cocineros elaborarán distintas versiones de esta preparación típica que identifica a la celebración. Foto: Freepik

Habrá shows artísticos y espectáculos en vivo durante ambas jornadas

La programación de la fiesta contará con shows musicales en vivo, presentaciones artísticas y propuestas culturales pensadas para públicos de todas las edades.

Además de los recitales, habrá espectáculos de danza y diferentes expresiones culturales que acompañarán la actividad gastronómica a lo largo de las dos jornadas, generando un ambiente festivo para residentes y turistas.

Gran Premio 2026: el esperado certamen de la Fiesta del Buñuelo

Uno de los momentos más esperados del evento será el Gran Premio 2026, una de las actividades tradicionales de la celebración que suele generar gran expectativa entre participantes y espectadores.

También se realizará la clásica competencia de buñueleros, un concurso que busca distinguir a las mejores elaboraciones del año, evaluando aspectos como sabor, textura, presentación y creatividad en las recetas.

Se realizará la clásica competencia de buñueleros, un concurso que busca distinguir a las mejores elaboraciones del año, evaluando aspectos como sabor, textura, presentación y creatividad en las recetas. Foto: prensa

La competencia se convirtió en uno de los sellos distintivos de la fiesta y en una oportunidad para destacar el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición gastronómica.

Qué hacer un fin de semana en Navarro

1. Laguna de Navarro

Es el principal atractivo natural del destino. Ideal para pasar la tarde, caminar, tomar mate, hacer un picnic, pescar y disfrutar del atardecer.

Laguna de Navarro, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

2. Historia y cultura

El recorrido por Navarro puede incluir el casco histórico, la Iglesia San Lorenzo Mártir, la Réplica del Fortín San Lorenzo y el Parque Biográfico Manuel Dorrego.

3. Gastronomía y pueblos rurales

La escapada se completa con comida criolla y propuestas de campo. También se puede visitar Las Marianas, una pequeña localidad rural cercana que conserva su identidad y construcciones tradicionales.