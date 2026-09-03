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Franco Colapinto se cruzó con el Rayo McQueen en Monza: el blooper que se hizo viral

El piloto argentino de Alpine se sorprendió al encontrar al famoso auto de Cars y su entusiasmo casi le cuesta caro.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El blooper de Colapinto con el Rayo McQueen. Fuente: X
El blooper de Colapinto con el Rayo McQueen. Fuente: X Foto: Captura
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Franco Colapinto se encuentra en Monza para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1 y, antes de salir a pista, protagonizó un blooper que quedó plasmado en las redes sociales. Allí, el piloto argentino se encontró con una réplica a tamaño real del Rayo McQueen, el famoso personaje de la película Cars, y no pudo ocultar su sorpresa.

El momento quedó registrado por Alpine y rápidamente llamó la atención por la reacción espontánea del argentino. Sin perder su chispa característica, Colapinto se acercó a observar el vehículo más de cerca, pero un error de motricidad le jugó una mala pasada y tiró el agua del termo para el mate.

El blooper de Colapinto con el Rayo McQueen. Fuente: X

“¡El Rayo McQueen!”, fue lo primero que exclamó Colapinto al descubrir el auto inspirado en el protagonista de la película animada. El argentino se mostró entusiasmado y hasta preguntó si podía manejarlo. Sin embargo, su asombro duró poco debido a que casi arruina el auto por su torpeza.

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos distendidos de la previa del Gran Premio de Italia, una carrera especialmente significativa para el argentino.

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Por qué el Rayo McQueen estará en el Gran Premio de Italia

La presencia del personaje en Monza forma parte de una celebración por los 20 años de Cars. Como parte del homenaje, la Fórmula 1 preparó una réplica del Rayo McQueen a tamaño real que tendrá una participación especial durante el fin de semana.

Además, el auto de seguridad de la categoría contará con una decoración inspirada en la película durante la carrera. La iniciativa busca unir el mundo del automovilismo con una de las franquicias más reconocidas de Pixar.

El Rayo McQueen también realizará una vuelta de honor en el circuito de Monza, uno de los escenarios más tradicionales del calendario de la Fórmula 1.

El “Rayo McQueen” dirá presente en el GP de Italia de Fórmula 1 Foto: NA

Qué cambios tendrá el Alpine A526 de Franco Colapinto en Monza

El núcleo de la evolución está en el suelo del auto, una de las áreas más importantes en la actual generación de vehículos de Fórmula 1. Alpine rediseñó la superficie inferior, la tabla central y los bordes laterales con la intención de generar más carga aerodinámica y mejorar el flujo de aire que circula debajo del monoplaza.

Las modificaciones también alcanzan al difusor, los pontones y la zona posterior del chasis, elementos que ahora trabajan en conjunto con lanueva plataforma aerodinámica. A eso se suman cambios en la geometría de los tambores de las ruedas traseras, la estructura de impacto posterior y ajustes en los flaps del alerón trasero para mejorar la eficiencia tanto en rectas como en curvas rápidas.

Franco ColapintoFórmula 1Blooper
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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