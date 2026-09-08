Llega la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: cuándo, dónde y las novedades de la segunda edición

Expo Feria Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita. Foto: Imagen generada con IA (ChatGPT)

A pocos días de su realización, la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores confirmó una segunda edición con una propuesta ampliada que suma expositores, experiencias gastronómicas, espacios al aire libre y una agenda reforzada de actividades. El encuentro se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 14:00 a 22:00 (hora argentina), en el Domo del Centenario de Resistencia, con entrada libre y gratuita.

Considerado el primer evento del país que reúne en un mismo espacio a dos de los grandes íconos de la gastronomía argentina, la feria pone en valor a la yerba mate y al alfajor como productos que atraviesan regiones, generaciones y costumbres, convirtiéndose en un punto de encuentro entre cultura, tradición y desarrollo económico.

Expo Feria Yerba Mate y Alfajores: más espacio y experiencias gastronómicas

La gran novedad de esta edición será la expansión hacia el exterior del Domo del Centenario. En articulación con la Municipalidad de Resistencia y el Gobierno del Chaco, el predio incorporará food trucks, propuestas gastronómicas y espacios recreativos al aire libre que permitirán ampliar significativamente la capacidad del evento y sumar nuevas alternativas de disfrute para vecinos y turistas.

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores se realizará en el Domo del Centenario de Resistencia, Chaco. Foto: Wikipedia

Esta ampliación busca consolidar a la feria como una experiencia integral, donde la degustación de productos regionales se combina con actividades culturales y momentos de encuentro en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital chaqueña.

Qué actividades habrá durante las dos jornadas de la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores

La programación estará organizada sobre tres ejes principales. El primero, cultural y comercial, reunirá a 60 expositores dentro del Domo junto con charlas, paneles, cocina en vivo, degustaciones y espectáculos de música regional. Además, FEHGRA se sumará con actividades especializadas vinculadas al sector gastronómico, mientras que Lotería Chaqueña acompañará con propuestas de animación y música en vivo durante ambas jornadas.

La feria pone en valor a la yerba mate y al alfajor como productos que atraviesan costumbres. Foto: Gobierno del Chaco

El eje experiencial incluirá espacios especialmente diseñados por la organización. Entre ellos se destaca la Pulpería del Mate, dedicada a degustaciones y experiencias sensoriales relacionadas con la yerba mate, con la presencia de la Tienda Oficial del Mundial de la Yerba Mate. También estará la Cocina del Tucán, un sector enfocado en los alfajores y la gastronomía chaqueña.

MERCATÓN: la apuesta innovadora para productores y comercios

La principal novedad institucional llegará de la mano del eje de desarrollo económico, impulsado junto al Gobierno del Chaco. La propuesta contempla charlas para productores y contenidos vinculados al mercado interno, las oportunidades de exportación y las herramientas de financiamiento para el sector.

En este marco se estrenará el MERCATÓN, un formato inédito en el país que propone una dinámica diferente a la tradicional rueda de negocios. Allí, los expositores podrán presentar promociones, descuentos y paquetes especiales orientados a kioscos, dietéticas, yerbaterías, comercios de la región y también al consumidor final, generando oportunidades concretas de comercialización.

MERCATÓN es un formato inédito que propone una dinámica diferente a la tradicional rueda de negocios. Foto: Gobierno del Chaco

De esta manera, con el acompañamiento institucional del Gobierno del Chaco y la participación de organismos provinciales y municipales vinculados a Turismo, Cultura, Producción y Comunicación, la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores busca consolidarse como uno de los eventos gastronómicos más importantes del Nordeste argentino.

Datos importantes de la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores

Fecha : sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026

Horario : de 14:00 a 22:00 horas

Lugar : Centro de Convenciones del Domo del Centenario y exterior del predio

Entrada : libre y gratuita

Stands : 60 expositores en el Domo (últimos lugares disponibles) + stands y activaciones gastronómicas y de marcas en el exterior del predio municipal

Aforo : más de 30.000 personas por día

Antecedente: primera edición agosto 2025 · más de 35.000 personas en dos días

Cómo llegar a la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores desde Buenos Aires

En auto

La opción más directa es hacer el recorrido Buenos Aires → Rosario → Santa Fe → Reconquista → Resistencia, principalmente por autopistas y la Ruta Nacional 11.

Itinerario general:

Desde Buenos Aires, tomar RN 9 / Autopista Buenos Aires–Rosario. Continuar hacia Rosario. Seguir por la Autopista Rosario–Santa Fe. Desde Santa Fe, continuar por RN 11 hacia Reconquista. Seguir por RN 11 hasta el acceso a Resistencia. Una vez en la ciudad, dirigirte hacia Av. de los Inmigrantes 300, donde está el Domo.

La RN 11 conecta Santa Fe con Resistencia y el tramo entre Nelson y el empalme con RN 16 en Resistencia tiene unos 497 km.

En avión

También podés volar desde Buenos Aires al Aeropuerto Internacional de Resistencia (José de San Martín). El aeropuerto está sobre la RN 11, km 1003, a unos 5 km al sudoeste de Resistencia. Desde el aeropuerto, hasta el Domo son pocos kilómetros en taxi/remís o vehículo particular.

En micro

Hay servicios directos desde Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de Resistencia. El viaje suele rondar las 12 horas, aunque depende del servicio y las paradas. Desde la terminal podés tomar taxi/remís o transporte urbano hasta el Domo.