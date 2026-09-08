Real Madrid le ganó al Inter de Lautaro Martínez en el inicio de la Champions League: cómo salieron los otros partidos de hoy

Lautaro Martínez; Real Madrid vs Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League. Foto: REUTERS

El Inter de Milán, con Lautaro Martínez de titular, perdió 1-2 ante Real Madrid en la primera fecha de la Champions League 2026/27. Los goles en el Santiago Bernabéu fueron de Kylian Mbappé y Federico Valverde para el “Merengue”, mientras que Carlos Augusto descontó para el equipo italiano.

El inicio del torneo más importante de Europa tuvo 6 partidos este martes 8 de septiembre. Dos encuentros abrieron la nueva temporada de la competición. Uno de ellos fue el triunfo 1-0 del AEK Atenas de Grecia ante el LASK de Austria.

Además, en el primer turno, el Aston Villa consiguió un gran resultado como visitante, al imponerse 3-2 ante el Club Brujas. Uno de los goles para los “Villanos” fue del argentino Emiliano Buendía.

Real Madrid vs Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League. Foto: REUTERS

Por su parte, el Manchester City también se impuso como visitante al ganarle 2-0 a Porto con un doblete de Erling Haaland.

Otrospartidazos de la jornada fueron los triunfos 3-2 del Borussia Dortmund ante Villarreal en Alemania y del Betis ante el Lille, en Francia.

Todos los resultados de la Champions League hoy martes 8 de septiembre

AEK 1-0 LASK

Club Brujas 2-3 Aston Villa

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Lille 2-3 Betis

Real Madrid 2-1 Inter

Champions League: fixture completo