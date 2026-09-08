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Real Madrid le ganó al Inter de Lautaro Martínez en el inicio de la Champions League: cómo salieron los otros partidos de hoy

Fue 2-1 en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé, Federico Valverde y Carlos Augusto. El inicio del torneo también contó con la participación de Manchester City, Borussia Dortmund y más. Cómo sigue la fecha 1.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lautaro Martínez; Real Madrid vs Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League.
Lautaro Martínez; Real Madrid vs Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League. Foto: REUTERS
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El Inter de Milán, con Lautaro Martínez de titular, perdió 1-2 ante Real Madrid en la primera fecha de la Champions League 2026/27. Los goles en el Santiago Bernabéu fueron de Kylian Mbappé y Federico Valverde para el “Merengue”, mientras que Carlos Augusto descontó para el equipo italiano.

El inicio del torneo más importante de Europa tuvo 6 partidos este martes 8 de septiembre. Dos encuentros abrieron la nueva temporada de la competición. Uno de ellos fue el triunfo 1-0 del AEK Atenas de Grecia ante el LASK de Austria.

Además, en el primer turno, el Aston Villa consiguió un gran resultado como visitante, al imponerse 3-2 ante el Club Brujas. Uno de los goles para los “Villanos” fue del argentino Emiliano Buendía.

Real Madrid vs Inter de Milán
Real Madrid vs Inter de Milán por la fecha 1 de la Champions League. Foto: REUTERS

Por su parte, el Manchester City también se impuso como visitante al ganarle 2-0 a Porto con un doblete de Erling Haaland.

Otrospartidazos de la jornada fueron los triunfos 3-2 del Borussia Dortmund ante Villarreal en Alemania y del Betis ante el Lille, en Francia.

Todos los resultados de la Champions League hoy martes 8 de septiembre

  • AEK 1-0 LASK
  • Club Brujas 2-3 Aston Villa
  • Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
  • Porto 0-2 Manchester City
  • Lille 2-3 Betis
  • Real Madrid 2-1 Inter

Champions League: fixture completo

Champions LeagueReal MadridInter de MilánLautaro Martínez
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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