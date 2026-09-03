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Guía fácil para viajar en tren a Mar del Plata: precios actualizados, horarios y cómo comprar pasajes más baratos

Viajar en tren a Mar del Plata sigue siendo una de las opciones más económicas para llegar a la Costa Atlántica. Todo lo que hay que saber para organizar el viaje y pagar menos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos
Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos
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Viajar en tren a Mar del Plata sigue siendo una de las opciones más elegidas para llegar a la Costa Atlántica desde la Ciudad de Buenos Aires. El servicio de Trenes Argentinos mantiene la venta de pasajes habilitada hasta el 30 de septiembre de 2026 y ofrece distintas categorías, descuentos especiales y servicios a bordo para quienes buscan una alternativa cómoda y económica.

La conexión ferroviaria parte desde la Estación Plaza Constitución, cabecera del histórico Tren Roca, y une el Área Metropolitana con uno de los principales destinos turísticos de la Provincia de Buenos Aires. Antes de comprar los boletos, conviene conocer las tarifas vigentes, los horarios disponibles y los beneficios que permiten ahorrar en el valor final del viaje.

Cuánto cuesta el pasaje en tren a Mar del Plata: tarifas en Primera y Pullman

Los pasajeros que deseen viajar entre Plaza Constitución y Mar del Plata pueden elegir entre dos categorías principales.

Actualmente, el boleto en Primera tiene un valor de $32.000, mientras que la tarifa en Pullman asciende a $38.400 para el recorrido completo. Los precios pueden variar en los trayectos con paradas intermedias, ya que el costo se calcula según el tramo elegido.

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Viajar a Mar del Plata, una opción cómoda y económica Foto: Trenes Argentinos

La venta de pasajes se encuentra disponible tanto de manera online como en las boleterías habilitadas por Trenes Argentinos.

Duración del viaje: cuántas horas tarda el tren desde Plaza Constitución hasta Mar del Plata

El trayecto ferroviario entre la Estación Plaza Constitución y Mar del Plata demanda alrededor de seis horas de viaje.

El tiempo total puede modificarse levemente según la formación asignada y las detenciones previstas durante el recorrido. Aun así, se mantiene como una alternativa competitiva para quienes buscan trasladarse hacia la costa bonaerense sin utilizar automóvil o micros de larga distancia.

Cómo ahorrar en los pasajes: descuento del 10% en compras por la página web

Quienes compren sus boletos a través del sitio oficial de Trenes Argentinos pueden acceder a un 10% de descuento sobre la tarifa vigente.

Para obtener este beneficio, los usuarios deben estar registrados en la plataforma de venta online y completar la operación de manera digital. Esta modalidad permite, además, asegurar lugares con anticipación en temporadas de alta demanda.

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos
Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Beneficios para jubilados y pensionados: cómo acceder al 40% de descuento en el boleto

Además de las promociones por compra online, Trenes Argentinos mantiene descuentos para determinados grupos de pasajeros.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a un 40% de descuento sobre el valor del pasaje. Por otra parte, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de gestionar boletos sin cargo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la empresa ferroviaria.

Horarios y frecuencias del tren a Mar del Plata: salidas diarias y días sin servicio

Uno de los cambios más importantes en el servicio está relacionado con las frecuencias operativas debido a trabajos de infraestructura.

El tren identificado como 303 sale desde Plaza Constitución a las 17:08 y llega a Mar del Plata a las 22:58. Sin embargo, esta formación no circula los martes, miércoles ni jueves.

En sentido contrario, el servicio parte desde Mar del Plata a la 1:11 y arriba a Buenos Aires a las 7:24, también con suspensión durante esas tres jornadas de la semana.

Antes de planificar el viaje, se recomienda consultar el cronograma actualizado para verificar posibles modificaciones o servicios extraordinarios.

Comodidades a bordo del tren: coche comedor, aire acondicionado y asientos reclinables

El servicio de larga distancia ofrece distintas comodidades para mejorar la experiencia de viaje entre Buenos Aires y la costa.

Las formaciones cuentan con aire acondicionado, asientos reclinables, espacios amplios para equipaje y coche comedor, donde los pasajeros pueden adquirir comidas, bebidas y productos durante el trayecto.

Estas prestaciones convierten al tren en una opción confortable para realizar un recorrido de varias horas hacia la costa bonaerense.

Documentación necesaria para viajar y con cuánta anticipación comprar los pasajes

Para abordar el tren es necesario presentar el pasaje emitido por Trenes Argentinos junto con la documentación correspondiente que acredite la identidad del pasajero.

Dado que la demanda suele incrementarse durante fines de semana largos, vacaciones y temporada de verano, la recomendación es comprar los boletos con la mayor anticipación posible. Actualmente, la venta se encuentra habilitada para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que permite planificar el viaje con suficiente margen y acceder a las mejores tarifas disponibles.

Mar del PlataTrenesCosta Atlántica
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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