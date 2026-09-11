Una experta en plantas lo asegura: “Para un departamento con menos de 60 m2, recomiendo plantas como la orquídea, la peperomia o el aglaonema”

Departamento pequeño con la orquídea, la peperomia o el aglaonema Foto: Gemini IA

Vivir en un departamento pequeño o sin mucho espacio para tener un jardín no debe ser un impedimento para tener plantas. De hecho, existen especies que pueden integrarse muy bien en pocos metros e incluso aportar color, vida y un toque natural sin sobrecargar los ambientes.

La clave está en mirar más allá del tamaño del departamento: la cantidad de luz disponible, la ventilación, la ubicación de las ventanas y el espacio destinado a las macetas son factores que pueden ser claves para determinar cuáles son las mejores condiciones para que cada especie pueda crecer sana.

Plantas, hogar. Fuente: Unsplash

En este sentido, la experta en plantas Maru Latournerie recomienda tres alternativas especialmente interesantes para viviendas de menos de 60 metros cuadrados: la orquídea, la peperomia y el aglaonema. Cada una tiene características diferentes y puede ocupar distintos sectores del hogar.

La recomendación de la experta en plantas Maru Latournerie

Para elegir plantas destinadas a un departamento pequeño conviene priorizar especies que no necesiten grandes superficies para desarrollarse y que puedan vivir correctamente en interiores. En este sentido, Maru Latournerie, jefa de producto y diseño de Colvin, señaló a OKDIARIO que la orquídea, la peperomia y el aglaonema son algunas de las opciones que recomienda para este tipo de viviendas. La elección también permite combinar plantas con flores y otras de follaje decorativo.

Otro aspecto importante es evitar llenar todos los rincones disponibles. En espacios reducidos, pocas plantas bien ubicadas pueden generar un efecto decorativo más equilibrado que una gran cantidad de macetas.

Departamento pequeño con la orquídea, la peperomia o el aglaonema Foto: Gemini IA

Orquídea: elegancia y adaptación en ambientes reducidos

La orquídea es una de las alternativas más populares para los espacios pequeños, ya que sus flores son chicas pero llamativas y resistentes al interior del hogar. Puede desarrollarse en una maceta relativamente compacta y ofrecer una floración que dura varias semanas o incluso meses.

Para mantenerla en buenas condiciones necesita un lugar luminoso, aunque protegido del sol directo intenso. Una ubicación cercana a una ventana con luz filtrada suele ser adecuada.

El riego también requiere atención. Las orquídeas son sensibles al exceso de agua, por lo que es importante utilizar un recipiente con buen drenaje y evitar que las raíces permanezcan constantemente mojadas.

Orquídeas, flor. Foto: Freepik.

Peperomia: una opción versátil para interiores de menos de 60 m2

La peperomia se destaca por su tamaño y por la cantidad de variedades disponibles. Sus dimensiones permiten colocarla sobre una biblioteca, una repisa, un escritorio o una mesa auxiliar sin quitar demasiado espacio útil.

También es una especie que puede adaptarse a diferentes sectores del hogar. Según Latournerie, puede funcionar incluso en ambientes como la cocina o el baño, siempre que las condiciones generales sean apropiadas.

Una de sus ventajas para departamentos pequeños es que no requiere un riego constante. Como ocurre con muchas plantas de interior, es preferible revisar el sustrato antes de agregar agua y evitar que quede permanentemente húmedo.

Aglaonema: resistencia y color para departamentos pequeños

El aglaonema es otra alternativa para quienes quieren incorporar follaje abundante sin recurrir a plantas que necesiten demasiado espacio. Sus hojas pueden presentar diferentes tonalidades de verde y, según la variedad, también dibujos plateados, amarillentos o rosados.

Una de sus principales características es su capacidad para tolerar condiciones de iluminación relativamente bajas. Esto la convierte en una candidata para sectores donde otras plantas podrían tener dificultades.

Sin embargo, que tolere poca luz no significa que pueda vivir sin iluminación natural. En un departamento, lo ideal es encontrar un punto donde reciba claridad suficiente durante buena parte del día, pero sin quedar expuesta a un sol intenso que pueda dañar sus hojas.

Las mejores plantas aromáticas para tener en el hogar. Foto: Unsplash.

Consejos de ubicación para plantas en viviendas reducidas

Antes de comprar una planta para un departamento pequeño, lo más importante es observar cómo se comporta la luz durante el día. Una ventana muy luminosa puede ser adecuada para una orquídea, mientras que un sector más alejado puede resultar conveniente para una especie tolerante a menor iluminación.

También conviene aprovechar el espacio vertical. Estantes, bibliotecas, mesas auxiliares y muebles cercanos a las ventanas permiten sumar vegetación sin ocupar zonas de circulación.

La ventilación es otro punto a considerar. Las plantas no deberían quedar pegadas a una fuente de calefacción, aire acondicionado o corriente de aire constante. Además, cuando un ambiente recibe poca luz, el consumo de agua suele disminuir, por lo que regar con la misma frecuencia que una planta ubicada en un sector muy luminoso puede favorecer el exceso de humedad. Por último, es importante elegir una maceta con agujeros de drenaje para ayudar a evitar la acumulación de agua, permitiendo así mantener las raíces en mejores condiciones.