Cómo hacer para que el jazmín florezca rápidamente en primavera: dónde ponerlo y cómo cuidarlo Foto: Pinterest

Con la llegada de la primavera, el jazmín entra en una etapa de crecimiento acelerado y es el momento ideal para ajustar su ubicación y cuidados. La cantidad de luz, el riego y el estado de las raíces pueden marcar la diferencia entre una planta que florece a pleno y otra que apenas crece.

Dónde ubicar el jazmín para que florezca mejor

El primer paso es elegir el lugar adecuado. La mayoría de los jazmines se desarrollan bien con sol o semisombra, aunque las necesidades exactas dependen de la especie. En general, una posición luminosa favorece tanto el crecimiento como la floración.

Si el jazmín está en maceta, conviene ubicarlo en un sitio bien iluminado y protegido de los vientos fuertes. Algunas especies toleran el sol directo, mientras que otras prefieren cierta protección frente al sol intenso. Para los jazmines trepadores, es importante ofrecer un soporte como una celosía, una reja o un tutor para que puedan expandirse.

Cómo regar el jazmín y cuándo fertilizar

Durante la etapa de crecimiento, el jazmín necesita agua de manera regular, sobre todo si fue plantado recientemente. Según la Royal Horticultural Society, los ejemplares nuevos deben mantenerse bien regados durante el primer año, hasta que desarrollen un sistema de raíces fuerte. Luego, los jazmines plantados en tierra solo requieren riego extra en períodos secos.

Los distintos tipos de jazmines que hay. Foto: Pinterest

En maceta, el control debe ser más frecuente porque el sustrato pierde humedad más rápido. La clave es evitar que la tierra quede siempre empapada. Cuando la planta empieza a crecer activamente, puede beneficiarse de una fertilización adecuada. Algunas especies cultivadas en contenedores requieren un fertilizante líquido mensual durante la etapa de crecimiento, pero no conviene aplicar fertilizante indiscriminadamente: las necesidades varían según la especie, el sustrato y el tipo de cultivo.

Cuándo podar el jazmín y por qué no hacerlo antes de la floración

La poda del jazmín depende de la época en que florece y de dónde produce sus flores. En los jazmines de verano, la recomendación es podar después de la floración, ya que muchas flores tempranas aparecen sobre el crecimiento del año anterior. En cambio, el jazmín de invierno se poda en primavera, justo después de que termina de florecer.

Por eso, si el objetivo es conseguir flores rápido, no conviene hacer una poda fuerte sin saber primero qué tipo de jazmín tenés. Una poda en el momento equivocado puede retrasar o reducir la floración.

El secreto: condiciones ideales y paciencia

No existe un truco mágico para que el jazmín florezca de un día para el otro. Sin embargo, al comenzar la primavera, se puede ayudar a la planta ubicándola en un lugar luminoso, manteniendo un riego adecuado, asegurando un buen drenaje y fertilizando solo cuando corresponde.

Con estos cuidados, el jazmín tendrá las mejores condiciones para desarrollar nuevos brotes y producir flores en el momento adecuado para su especie.