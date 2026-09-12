Trump reabre una herida centenaria: por qué existen dos Irlandas y cómo podría terminar la división

Donald Trump aseguró que la reunificación de Irlanda ocurrirá “tarde o temprano” Foto: Bloomerg

Una frontera divide a Irlanda desde hace más de un siglo, pero una inesperada declaración de Donald Trump volvió a colocar la reunificación en el centro del debate mundial. El presidente de Estados Unidos aseguró en Dublín que le gustaría ver una sola Irlanda y pronosticó que ese cambio ocurrirá “tarde o temprano”.

Sus palabras tocaron uno de los asuntos más delicados de Europa: la separación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, territorio que continúa formando parte del Reino Unido. Para comprender por qué la isla terminó dividida, es necesario regresar varios siglos y reconstruir una historia marcada por conquistas, diferencias religiosas y sangrientas rebeliones.

Trump sorprendió con una declaración sobre la reunificación

Durante una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2026 con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Donald Trump afirmó: “Me encantaría verla unificada”. También sostuvo que sería “un gran logro para todos” y que la reunificación sucederá eventualmente.

El mandatario reconoció que el Reino Unido tendrá algo que decir, aunque señaló a Micheál Martin como la persona adecuada para impulsar ese proceso. Más tarde admitió que se trata de una pregunta para la cual “no hay una buena respuesta”, debido a su enorme sensibilidad política.

Las declaraciones provocaron una rápida reacción del líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, quien recordó que el futuro de Irlanda del Norte debe ser decidido por sus habitantes y no por comentarios realizados desde Londres, Dublín o Washington.

Por qué Irlanda terminó dividida

La influencia inglesa sobre Irlanda comenzó en el siglo XII, pero la fractura más profunda se produjo siglos después. Durante el siglo XVII, la Corona británica promovió el asentamiento de colonos ingleses y escoceses, principalmente protestantes, en la provincia norteña de Ulster.

Mapa de las dos Irlandas Foto: Wikipedia

Mientras gran parte de Irlanda permaneció católica y nacionalista, en el norte se consolidó una población protestante identificada con Gran Bretaña. Así surgieron dos proyectos políticos enfrentados: uno buscaba la independencia irlandesa y el otro defendía la unión con el Reino Unido.

Durante los siglos XVII y XVIII, las llamadas leyes penales limitaron los derechos de los católicos. Las restricciones afectaron su acceso al Parlamento, a los cargos públicos, a la educación y a la propiedad. Aunque esas normas fueron eliminadas gradualmente, dejaron una desigualdad social y política que alimentó el resentimiento contra el poder británico.

El levantamiento que aceleró la independencia

El 24 de abril de 1916, militantes republicanos ocuparon edificios estratégicos de Dublín y proclamaron una república independiente. El hecho pasó a la historia como el Alzamiento de Pascua.

La historia de la división, los seis condados del norte y el acuerdo que define su futuro Foto: extramuralactivity

La rebelión fue sofocada en menos de una semana, pero la ejecución de 15 de sus dirigentes provocó un cambio decisivo en la opinión pública. Los rebeldes comenzaron a ser vistos como mártires y el reclamo de autonomía fue reemplazado por una exigencia mucho más profunda: la independencia completa de Irlanda.

En 1919 comenzó la Guerra de Independencia irlandesa. Frente al crecimiento del movimiento republicano y a la resistencia de los unionistas del norte, el Parlamento británico aprobó la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920, que diseñó dos administraciones distintas.

Los seis condados que permanecieron en el Reino Unido

Irlanda del Norte quedó integrada por seis de los nueve condados históricos de Ulster: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry y Tyrone. La delimitación aseguraba una mayoría unionista, aunque incorporaba también a una considerable población católica y nacionalista.

Límite entre las dos Irlandas Foto: REUTERS

El Tratado Anglo-Irlandés, firmado en diciembre de 1921, estableció el Estado Libre Irlandés. Irlanda del Norte decidió permanecer dentro del Reino Unido y la partición, inicialmente considerada una salida política al conflicto, terminó convirtiéndose en una frontera permanente.

El desacuerdo sobre el tratado provocó posteriormente la Guerra Civil irlandesa. Con el paso del tiempo, el Estado Libre avanzó hacia una soberanía completa hasta transformarse en la actual República de Irlanda.

“The Troubles”, el conflicto que dejó miles de muertos

Desde finales de los años sesenta, Irlanda del Norte atravesó tres décadas de violencia conocidas como “The Troubles”. Republicanos, unionistas, organizaciones paramilitares y fuerzas británicas se enfrentaron por el futuro constitucional del territorio.

El conflicto dejó entre 3.500 y 3.700 muertos, además de miles de heridos y familias marcadas por atentados, represalias y divisiones comunitarias.

“The Troubles”, el conflicto que dejó miles de muertos Foto: History Channel

La violencia disminuyó tras el Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998. El pacto estableció un gobierno compartido, reconoció el derecho de sus habitantes a identificarse como británicos, irlandeses o ambas cosas y fijó el principio de consentimiento.

Eso significa que Irlanda del Norte permanecerá en el Reino Unido mientras así lo quiera la mayoría de su población. Una reunificación únicamente podría producirse mediante una consulta democrática con el respaldo correspondiente.

¿Las dos Irlandas podrían convertirse en una?

La declaración de Donald Trump no modifica por sí sola el estatus de Irlanda del Norte, pero introduce presión internacional sobre una discusión histórica que nunca desapareció.

Una eventual reunificación involucraría mucho más que eliminar la frontera. Sería necesario acordar sistemas sanitarios, impuestos, educación, instituciones y garantías para la población unionista.

Irlanda no está dividida únicamente por una línea en el mapa. Está separada por dos identidades y dos maneras de interpretar la historia. Más de cien años después de la partición, las palabras de Trump vuelven a instalar la pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva:¿podrán las dos Irlandas volver a ser una?