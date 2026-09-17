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Mendoza: una adolescente denunció a su padre por abuso sexual, está embarazada y harán un análisis de ADN que podría ser clave

El hecho ocurrió en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza. La joven tiene 16 años y radicó la denuncia con su madre en agosto.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El sujeto está con prisión preventiva.
El sujeto está con prisión preventiva. Foto: Diario Uno
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Una adolescente de 16 años denunció que fue abusada sexualmente por su padre, de 53, y radicó la denuncia en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, el pasado 13 de agosto en la Comisaría del barrio de Puente de Hierro. La menor se encontraba acompañada de su madre (45), quien identificó que algo ocurría con su hija al notar una inusual interrupción del ciclo menstrual.

Ahora, la joven además comunicó que está embarazada y se procederá a realizar un análisis de ADN. En tanto, el sujeto se encuentra detenido e imputado en una causa judicial por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por tratar de una persona menor de edad y conviviente”.

Cómo avanza la investigación por el presunto abuso sexual de un padre a su hija de 16 años en Mendoza

Se confirmó que la adolescente vivía con el presunto abusador y su madre. La mujer empezó a ver que su hija estaba distante y que, por otro lado, no había utilizado ninguna de las toallitas femeninas de cada mes.

Le preguntó qué pasaba y, en ese momento, la adolescente le dijo que había sido violada por su padre y que sospechaba que estaba embarazada del agresor. En efecto, se realizó un test y luego se dirigieron a realizar la denuncia correspondiente.

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Abuso sexual en Mendoza
La denuncia se realizó en la comisaría de Puente de Hierro, en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

La adolescente le contó a las autoridades policiales que el hecho habría tenido lugar en su vivienda de Puente de Hierro en una de las habitaciones. Según el testimonio de la víctima, ocurrió un día que la madre se había ido y ella se encontraba con su hermano de dos años. De inmediato, se le dictó la prisión preventiva y se dispuso el comienzo de una investigación en su contra a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Mendoza.

Los resultados del análisis de ADN serán claves para determinar si el padre es el abusador y agravar la imputación. Las autoridades judiciales indicaron que fecha de parto de la víctima está fijada para el mes de octubre. De ser hallado culpable, al hombre le podría caber una pena de entre 8 y 20 años de prisión, según estipula el Código Penal Argentino.

Mendoza: sobreseyeron a los rugbiers franceses en la causa por abuso sexual

A inicios del mes de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza comunicó el sobreseimiento definitivo de los rugbiers franceses Hugo Auradou (23) y Oscar Jegou (23) en la causa por abuso sexual de una joven ocurrido en julio de 2022. El fallo contó con la resolución por unanimidad de los tres magistrados José Valerio, Dalmiro Garay y Norma Llatser.

De esta manera, la causa fue archivada por la Justicia mendocina y no existen más instancias judiciales para ir en contra de los deportistas en este caso. Si bien estuvieron detenidos, los rugbiers recuperaron la libertad en 2024 tras ser sobreseídos en primera instancia por no encontrar elementos que constaten que ambos hayan mantenidos relaciones sexuales con la joven “sin su consentimiento”. Luego regresaron a Francia natal y se supo, además, que continuaron con sus carreras deportivas.

MendozaAbuso sexual
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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