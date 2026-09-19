Argentina reconoce a un nuevo héroe nacional: quién fue Estanislao López, el caudillo que luchó con Rosas, San Martín y Belgrano

Estanislao López Foto: Archivo

Durante mucho tiempo, su nombre permaneció ligado principalmente a la historia de Santa Fe. Sin embargo, su influencia política y militar atravesó las fronteras provinciales y alcanzó a personajes centrales como Manuel Belgrano, José de San Martín y Juan Manuel de Rosas.

Ahora, casi dos siglos después de su muerte, el Congreso argentino declaró Héroe Nacional al brigadier Estanislao López, considerado uno de los grandes impulsores de la autonomía provincial y de la organización federal del país.

El Senado convirtió en ley el proyecto el jueves 17 de septiembre de 2026, después de que la iniciativa obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados. La propuesta había sido promovida originalmente por el exdiputado Roberto Mirabella y fue respaldada por los distintos bloques de la Cámara alta.

Pero ¿quién fue realmente el hombre conocido como “el Patriarca de la Federación”?

Quién fue Estanislao López y cómo comenzó su vida militar

Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786, en la ciudad de Santa Fe. Fue hijo de María Antonia López y del oficial de milicias Juan Manuel Roldán, aunque durante toda su vida utilizó el apellido materno.

Estudió en la escuela del convento de San Francisco, pero siendo todavía adolescente abandonó su formación para incorporarse al cuerpo de Blandengues, encargado de proteger la frontera norte santafesina.

Estanislao López, un caudillo federal y militar que fue el primer gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838 Foto: Archivo

Allí aprendió a dominar el caballo, la lanza y las dificultades del territorio. Ese conocimiento sería decisivo años después, cuando desarrolló una táctica militar basada en movimientos rápidos, ataques sorpresivos y un profundo conocimiento de las llanuras y los ríos.

Después de la Revolución de Mayo se sumó, con el grado de sargento, a la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano. Combatió en Campichuelo, Paraguarí y Tacuarí, donde fue capturado por las tropas realistas.

La fuga que convirtió a Estanislao López en una leyenda

Tras caer prisionero, López fue trasladado a Asunción y luego embarcado rumbo a Montevideo. De acuerdo con el relato histórico más difundido, se arrojó al río engrillado y nadó varios kilómetros hasta llegar a las posiciones patriotas que sitiaban la ciudad.

La arriesgada fuga alimentó su fama de hombre resistente y difícil de doblegar. Luego fue reincorporado a las fuerzas revolucionarias y recibió el grado de alférez.

Tiempo después, durante otro enfrentamiento, conoció las ideas de José Gervasio Artigas, quien proponía una organización federal en la que cada provincia conservara su autonomía. López adoptó aquella causa y la convirtió en el eje de su carrera política.

El caudillo que gobernó Santa Fe durante veinte años

En 1818, en medio de una profunda crisis, López asumió como gobernador de Santa Fe. Tenía poco más de 30 años y permanecería al frente de la provincia hasta su muerte, ocurrida en 1838.

Estanislao López Foto: Archivo

Durante esas dos décadas enfrentó numerosas invasiones enviadas desde Buenos Aires. Su capacidad para resistir ejércitos con mayores recursos ayudó a que Santa Fe fuera recordada como la “Provincia Invencible”.

López no fue solamente un jefe militar. En 1819 impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, una experiencia constitucional pionera que reconoció principios como la soberanía popular, la representación política y la organización republicana del gobierno.

Este documento se convirtió en uno de los antecedentes institucionales del federalismo que, décadas más tarde, quedaría reflejado en la Constitución Nacional.

La batalla de Cepeda y la caída del Directorio

Uno de los episodios más importantes de su trayectoria ocurrió el 1 de febrero de 1820. Las tropas federales comandadas por López y el entrerriano Francisco Ramírez derrotaron al ejército del Directorio en la batalla de Cepeda.

La victoria provocó la caída del poder central y fortaleció la autonomía de las provincias. Poco después, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Tratado del Pilar, mediante el cual reconocieron principios federales.

Cepeda convirtió a López en uno de los hombres más poderosos del territorio rioplatense. También confirmó que las provincias del Litoral ya no aceptarían quedar subordinadas a un gobierno porteño que tomara decisiones sin representarlas.

La relación de Estanislao López con Belgrano y San Martín

El vínculo entre López y Belgrano atravesó distintas etapas. Primero combatieron del mismo lado durante la expedición al Paraguay. Años después quedaron en posiciones enfrentadas, debido a que Belgrano conducía fuerzas vinculadas al Directorio y López defendía la autonomía santafesina.

Sin embargo, ambos comprendieron el peligro de continuar una guerra entre compatriotas mientras la Independencia todavía no estaba completamente asegurada. En 1819 promovieron el Armisticio de San Lorenzo, que permitió detener temporalmente los enfrentamientos.

Esa decisión también tuvo relación con José de San Martín, quien se negaba a utilizar al Ejército de los Andes para combatir a los caudillos federales. El Libertador consideraba que sus soldados debían concentrarse en la campaña contra los realistas.

Por eso, aunque López y San Martín no lucharon juntos en una gran batalla, coincidieron en la necesidad de priorizar la causa independentista y evitar que el conflicto interno destruyera el proyecto emancipador.

La alianza de López con Juan Manuel de Rosas

La relación entre Estanislao López y Juan Manuel de Rosas fue política, militar y estratégica. Ambos compartieron la defensa del federalismo, aunque también mantuvieron diferencias por el liderazgo de las provincias.

En 1831 participaron de la construcción del Pacto Federal, firmado inicialmente por Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. El acuerdo estableció una alianza defensiva, reconoció la autonomía provincial y se convirtió en uno de los principales antecedentes de la Confederación Argentina.

Restos de Estanislao López Foto: Archivo

López pretendía avanzar hacia una organización nacional federal. Rosas, en cambio, concentraba cada vez más poder desde Buenos Aires y controlaba las relaciones exteriores. Fueron aliados fundamentales, pero también competidores silenciosos dentro del mismo espacio político.

Por qué Estanislao López fue declarado Héroe Nacional

Estanislao López murió el 15 de junio de 1838, a los 51 años, mientras continuaba ejerciendo como gobernador. Su desaparición modificó el equilibrio político del Litoral y fortaleció el liderazgo de Rosas.

El reconocimiento aprobado por el Congreso destaca su participación en las luchas por la Independencia, la defensa de la autonomía de Santa Fe y su aporte a la construcción del federalismo argentino.

López combatió bajo las órdenes de Belgrano, favoreció una pacificación que permitió proteger la campaña de San Martín y construyó junto a Rosas una de las principales alianzas federales del siglo XIX.

Su figura estuvo marcada por batallas, negociaciones y decisiones controvertidas. Sin embargo, también defendió una idea que resultaría esencial para la futura organización del país: Argentina no podía convertirse en una Nación ignorando la identidad, los intereses y la voz de sus provincias.