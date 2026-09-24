Los jardineros coinciden: “Si regás o tocás las plantas durante la noche, las molestás igual que si te molestaran a vos, ya que a esas horas descansan”

Joan Calderón explicó algunos de los mecanismos menos conocidos que utilizan las plantas para adaptarse a su entorno. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Las plantas pueden parecer completamente quietas, pero en realidad están en constante interacción con el ambiente. Aunque no puedan desplazarse como los animales, cuentan con diferentes mecanismos para detectar cambios, responder a las amenazas y adaptarse a las condiciones del lugar donde crecen.

El jardinero y divulgador Joan Calderón compartió en uno de sus últimos videos de Instagram (@jardineria_calderon) cuatro comportamientos de las plantas que pueden sorprender a quienes se dedican a su cuidado. Entre ellos, explicó cómo se comunican las plantas, qué ocurre durante la noche, cómo enfrentan el calor y de qué manera pueden defenderse de las plagas.

El 90% de la gente no sabe estas cosas de las plantas. Video: Instagram / jardineria_calderon.

Algunas de estas explicaciones utilizan comparaciones con comportamientos humanos para hacer más comprensibles procesos biológicos que, aunque no son idénticos a los de las personas, permiten entender mejor el funcionamiento de estos organismos.

Redes de alerta vegetal: cómo las plantas enfermas avisan a sus vecinas ante la presencia de plagas

Una de las características más sorprendentes de las plantas es que pueden responder a las señales que reciben de otros ejemplares. Esta interacción puede producirse tanto a través del suelo como mediante sustancias que circulan por el aire.

“Las plantas se comunican entre ellas por debajo de la tierra”, explica Calderón. Según asegura, “cuando una está enferma o tiene una plaga, suelta una sustancia por las raíces y avisa al resto del jardín para que se prepare”.

Las plantas pueden emitir señales químicas que son detectadas por otros ejemplares cuando existe una amenaza en el entorno. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

La comunicación entre plantas no funciona como una conversación humana. Se trata de señales químicas que pueden provocar respuestas en otros ejemplares. Entre ellas aparecen diferentes compuestos orgánicos volátiles que determinadas plantas liberan cuando atraviesan situaciones de estrés o sufren ataques de herbívoros.

Las plantas cercanas pueden detectar algunas de estas sustancias y modificar determinados procesos relacionados con sus mecanismos de defensa. Esto significa que un jardín no está compuesto simplemente por ejemplares independientes: las plantas pueden interactuar entre sí y responder a las condiciones que las rodean.

El descanso nocturno del jardín: qué les pasa a las plantas de noche y por qué Joan Calderón exige no interrumpirlo

¿Qué hacen las plantas durante la noche? Aunque no tienen un sueño igual al de los seres humanos, sí cuentan con ritmos circadianos, ciclos biológicos que se repiten aproximadamente cada 24 horas y regulan diferentes funciones.

Durante la noche, las plantas modifican su actividad y siguen procesos regulados por su reloj circadiano. Foto: Grok IA

“Las plantas también duermen”, asegura. “Por la noche cierran los poros, bajan el ritmo y descansan. Si las riegas o las tocas a esas horas, las molestas igual que si te molestaran a ti”.

La expresión utilizada por Calderón sirve como una comparación, pero científicamente las plantas no atraviesan un período de sueño como el de los animales. Lo que ocurre es que su actividad fisiológica cambia durante las horas de oscuridad.

El reloj circadiano interviene en procesos relacionados con el crecimiento, el metabolismo y la respuesta frente a diferentes estímulos ambientales. Durante la noche, las plantas también utilizan reservas que acumularon durante el día.

Por eso, aunque una planta pueda parecer completamente inmóvil después del atardecer, en su interior continúan desarrollándose procesos esenciales para su funcionamiento.

Estrategias ante el calor extremo: las claves de las plantas para sobrevivir a las altas temperaturas

El calor intenso representa otro desafío para las plantas, especialmente porque necesitan controlar la cantidad de agua que pierden a través de sus hojas.

La transpiración permite a las plantas liberar agua a través de sus hojas y contribuye a regular su temperatura. Foto: Pinterest

“Cuando hace mucho calor las plantas sudan igual que tú, sueltan agua por las hojas para refrescarse”, explica el jardinero. “Y por eso debajo de un árbol siempre hay menos grados que directamente al sol”.

En este caso, la comparación con el sudor humano hace referencia a la transpiración vegetal, un proceso mediante el cual las plantas liberan vapor de agua principalmente a través de los estomas.

Los estomas son pequeños poros presentes en las hojas que permiten regular el intercambio de gases y la pérdida de agua. La evaporación contribuye al enfriamiento de la superficie de la planta, aunque este mecanismo también implica una pérdida de agua que debe ser regulada.

Los árboles cuentan además con otra herramienta fundamental frente al calor: la sombra de sus copas. Las hojas bloquean parte de la radiación solar y, junto con la evapotranspiración, pueden contribuir a generar un ambiente más fresco debajo del árbol.

Por este motivo, la presencia de árboles y vegetación puede modificar las condiciones térmicas de un espacio, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Aunque parecen inmóviles, las plantas desarrollan diferentes estrategias para comunicarse, defenderse y sobrevivir frente a las condiciones adversas. Foto: Foto: Gemini

S.O.S. botánico: cómo atraen las plantas a los depredadores naturales para defenderse de las plagas

Las plantas tampoco permanecen indefensas cuando un insecto comienza a alimentarse de ellas. Algunas especies cuentan con mecanismos químicos que les permiten responder a los daños provocados por determinados herbívoros.

“Hay plantas que cuando las ataca un bicho sueltan un olor al aire que atrae a los enemigos naturales de ese insecto”, cuenta Calderón. “Es decir, que llaman al depredador por ellas mismas”.

Ese “olor” está relacionado con los compuestos orgánicos volátiles que algunas plantas liberan cuando sufren daños. Estas sustancias pueden funcionar como señales químicas para otros organismos presentes en el ecosistema.

En determinadas interacciones, los compuestos liberados por una planta pueden atraer a depredadores o parasitoides capaces de atacar a los insectos que se están alimentando de ella.

Algunas especies vegetales liberan compuestos al aire cuando son atacadas por insectos para atraer a sus depredadores naturales. Foto: Pixabay.

Se trata de una estrategia especialmente interesante porque las plantas no pueden escapar físicamente de una plaga. En lugar de desplazarse, pueden activar diferentes mecanismos de defensa y modificar las sustancias que liberan al ambiente.

“La gente piensa que una planta es un trozo verde que está ahí quieto y resulta que son mágicas, hacen cosas que ni te imaginas”, concluye el jardinero.

Así, detrás de una planta que parece inmóvil pueden estar ocurriendo numerosos procesos: puede responder a señales de otros ejemplares, modificar su actividad durante la noche, regular la pérdida de agua frente al calor y emitir sustancias para atraer organismos que la ayuden a combatir una plaga.