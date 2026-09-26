El pueblito de la Patagonia con apenas 200 habitantes y un dato único: es el “cuatripunto” de Argentina

Octavio Pico, Patagonia. Foto: neuqueninforma.gob.ar

En plena Patagonia hay un pueblo tan pequeño que cuesta imaginar que pueda esconder una historia semejante. Octavio Pico tiene casi 200 habitantes y está ubicado en el departamento Pehuenches, en la provincia de Neuquén.

A unos 1.050 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este rincón patagónico tiene una particularidad que lo convierte en un lugar único: en una parte de su territorio se unen las provincias de La Pampa, Río Negro, Mendoza y Neuquén.

Por esta razón, Octavio Pico es conocido como el único “cuatripunto” de la Argentina y uno de los pocos lugares del mundo donde confluyen cuatro provincias o territorios. Pero esa no es la única curiosidad que guarda.

Octavio Pico, Patagonia. Foto: neuqueninforma.gob.ar

De tierras inhóspitas a un pueblo con nombre propio

Para conocer la historia de Octavio Pico hay que viajar hasta la década de 1930. En 1933, José Fernández, un rabdomante español, llegó a la zona junto a su esposa, Aurora Cerna, una mujer de origen ranquel.

Por entonces, el paisaje era muy diferente al actual y sobrevivir en esas tierras no era una tarea sencilla. Fernández recorría la zona y se ganaba la vida excavando jagüeles, fundamentales para conseguir agua.

El matrimonio terminó instalándose en unos terrenos que habían sido ofrecidos por un juez de paz de la colonia Catriel. Con el paso de los años, la familia Fernández fue poblando el lugar y dejando su huella en la comunidad. Aunque Octavio Pico fue reconocido oficialmente como pueblo recién en 1973, durante la gestión del gobernador Felipe Sapag, su historia ya llevaba varias décadas.

Qué actividades se pueden hacer en Octavio Pico

Visitar el cuatripunto: conocer el lugar donde se encuentran Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa y sacarse la foto de rigor.

Recorrer el pueblo: caminar por sus calles y descubrir la historia de sus primeros pobladores, especialmente la de la familia Fernández.

Disfrutar del río Colorado: acercarse a la costa para contemplar el paisaje y pasar un momento tranquilo en contacto con la naturaleza.

Salir a pescar o hacer kayak: el río permite realizar actividades al aire libre para quienes buscan una experiencia más aventurera.

Explorar los paisajes patagónicos: recorrer los alrededores, sacar fotografías y observar la flora y fauna de esta zona poco conocida de la Patagonia.

Octavio Pico, Patagonia. Foto Diario Río Negro

Cómo llegar a Octavio Pico

Para llegar a Octavio Pico hay diferentes alternativas según el punto de partida. Desde San Rafael, Mendoza, el recorrido comienza por la Ruta Nacional 143 y continúa por otra ruta nacional hasta llegar a Colonia El Sauzal.

Desde allí, hay que tomar la Ruta Provincial 57, que conduce directamente hasta este pequeño pueblo patagónico. El trayecto es de unos 485 kilómetros y demanda aproximadamente seis horas en auto.