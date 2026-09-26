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Los interioristas coinciden: “El color que reemplaza al blanco en las paredes y hace que los ambientes se vean más elegantes”

Es una alternativa al blanco tradicional que aporta calidez, luminosidad y un estilo sofisticado. Cómo incorporar este tono en el living, el dormitorio y otros espacios de la casa para renovar la decoración sin hacer grandes reformas.

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Los interioristas coinciden: “El color que reemplaza al blanco en las paredes y hace que los ambientes se vean más elegantes”.
Los interioristas coinciden: “El color que reemplaza al blanco en las paredes y hace que los ambientes se vean más elegantes”. Foto: Foto: Gemini
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Durante años, el blanco fue una de las opciones más elegidas para las paredes del hogar. Su luminosidad y facilidad para combinar con muebles de diferentes estilos lo convirtieron en un clásico.

Sin embargo, las tendencias de interiorismo de 2026 muestran un mayor interés por tonos cálidos, naturales y con algo más de personalidad. Entre ellos aparece el verde salvia, un color apagado y suave que puede aportar profundidad sin resultar excesivamente intenso.

Verde salvia: el color que gana espacio en las paredes

El verde salvia se caracteriza por ser un verde desaturado, generalmente con una base grisácea. Esto hace que sea menos llamativo que otros verdes y mucho más sencillo de incorporar a una vivienda.

El verde salvia es el color tendencia. Foto: Foto: Gemini

Una de sus principales ventajas es que puede funcionar como un color neutro alternativo, especialmente cuando se utiliza en versiones claras y poco saturadas. La directora de marketing de color de Valspar, Susan Kim, señaló que los verdes de subtonos cálidos están funcionando como un nuevo neutro dentro del diseño.

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Además, distintos especialistas en tendencias de interiores lo incluyen entre los colores destacados para las paredes durante 2026.

Por qué puede reemplazar al blanco

Elegir verde salvia no significa necesariamente transformar una habitación en un espacio lleno de color. Al tratarse de una tonalidad apagada, puede utilizarse en grandes superficies manteniendo una estética equilibrada.

Entre sus características principales se destacan:

  • Aporta personalidad sin recurrir a colores demasiado fuertes.
  • Combina con madera natural, especialmente en tonos claros y medios.
  • Funciona con beige, crema y arena, creando una paleta cálida.
  • Puede generar sensación de calma, especialmente en dormitorios y livings.
  • Se adapta a diferentes estilos, desde ambientes contemporáneos hasta decoraciones más naturales.

Cómo usarlo en el living

En el living, una posibilidad es pintar todas las paredes de verde salvia y mantener los muebles en tonos neutros.

Un sofá beige, una mesa de madera y textiles en color crudo pueden generar una combinación equilibrada. También se pueden sumar pequeños detalles en negro para generar contraste.

Otra alternativa es utilizar el verde salvia únicamente en una pared, especialmente si se quiere destacar el sector del televisor, una biblioteca o el espacio detrás del sofá.

El verde salvia también funciona en el dormitorio

El dormitorio es otro de los ambientes donde esta tonalidad puede tener un buen resultado.

Una pared verde salvia detrás de la cama puede convertirse en el punto principal de la habitación sin necesidad de recurrir a empapelados o revestimientos.

Para completar la decoración se pueden incorporar ropa de cama blanca o beige, muebles de madera y textiles en tonos naturales.

La tendencia hacia verdes suaves y relacionados con la naturaleza también aparece asociada a espacios destinados al descanso y la relajación.

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