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La locura de Valtteri Bottas en la Fórmula 1: recorrió 420 kilómetros en bicicleta durante 3 días para llegar al GP de Singapur

A lo largo del viaje, el piloto finlandés de la escudería Cadillac compartió imágenes y videos de cada etapa a través de sus redes sociales y de una aplicación deportiva, donde miles de seguidores pudieron seguir en tiempo real su singular aventura en dos ruedas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Valtteri Bottas recorrió 420 kilómetros en bicicleta durante tres días para llegar al GP de Singapur.
Valtteri Bottas recorrió 420 kilómetros en bicicleta durante tres días para llegar al GP de Singapur. Foto: Instagram valtteribottas
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Luego de un fin de semana para el olvido en Bahréin, el finlandés Valtteri Bottas encontró una forma poco convencional de dar vuelta la página. Lejos de los motores, los boxes y los vuelos privados, el piloto de Cadillac decidió recorrer más de 400 kilómetros en bicicleta para llegar al Gran Premio de Singapur, en una travesía que captó la atención del mundo de la Fórmula 1 y volvió a poner de manifiesto su pasión por el ciclismo.

Valtteri Bottas recorrió más de 400 kilómetros en bicicleta para llegar al GP de Singapur

Apenas finalizó su participación en el Gran Premio de Bahréin, Bottas emprendió un desafío tan exigente como inusual para un piloto de la máxima categoría. Durante tres días recorrió en bicicleta el trayecto entre Sepang, en Malasia, y Singapur, evitando en gran medida los medios de transporte tradicionales y optando por rutas secundarias, caminos de tierra y senderos menos transitados.

Sí, estoy pedaleando hasta Singapur por caminos de tierra menos concurridos. ¡Nos vemos allí!”, anunció el propio piloto en sus redes sociales antes de iniciar la travesía.

Valtteri Bottas; Fórmula 1
Valtteri Bottas emprendió un desafío tan exigente como inusual para un piloto de la máxima categoría. Foto: Instagram valtteribottas

El recorrido totalizó 419,67 kilómetros entre la noche del 4 y la tarde del 7 de octubre, una distancia que le valió incluso un diploma conmemorativo al llegar a destino. A lo largo del viaje compartió imágenes y videos de cada etapa a través de sus redes sociales y de la aplicación deportiva Strava, donde miles de seguidores pudieron seguir en tiempo real su singular aventura.

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La aventura del piloto de Cadillac: tres días de ruta entre Malasia y Singapur

Más allá del aspecto recreativo, la expedición tenía una dificultad adicional: el tiempo. Bottas debía estar presente este jueves en la tradicional jornada de medios previa al GP de Singapur, una cita obligatoria para todos los pilotos de la Fórmula 1. Su ausencia podía derivar incluso en sanciones deportivas.

La primera etapa fue relativamente breve. El domingo por la noche pedaleó desde Sepang hasta Port Dickson, completando 56 kilómetros en poco más de dos horas. Luego llegaron los tramos más exigentes: cerca de 162 kilómetros el lunes en 5 horas y 45 minutos, con una velocidad media cercana a los 28 km/h, y una distancia similar al día siguiente, aunque en un tiempo ligeramente menor.

Valtteri Bottas; Fórmula 1
Los últimos 40 kilómetros incluyeron el paso por Johor Bahru, en la frontera entre Malasia y Singapur. Foto: Instagram valtteribottas

Los últimos 40 kilómetros incluyeron el paso por Johor Bahru, en la frontera entre Malasia y Singapur, antes de ingresar al espectacular paseo marítimo de la ciudad-Estado que este fin de semana volverá a recibir a la Fórmula 1 bajo las luces del circuito urbano de Marina Bay.

La pasión oculta de Bottas por el ciclismo que sorprende a la Fórmula 1

La iniciativa no sorprendió a quienes conocen el perfil del finlandés. Bottas es uno de los pilotos más aficionados al ciclismo dentro del paddock y suele participar regularmente en competencias de gravel, una disciplina que combina tramos de asfalto con superficies sin pavimentar.

En 2024 incluso compitió en el Campeonato Mundial de gravel disputado en Bélgica, demostrando que su pasión por las dos ruedas va mucho más allá de un simple pasatiempo.

Valtteri Bottas; Fórmula 1
Valtteri Bottas es uno de los pilotos más aficionados al ciclismo dentro del paddock de la Fórmula 1. Foto: Instagram valtteribottas

Además, cuenta con una inspiración permanente en su entorno más cercano. Está casado con la australiana Tiffany Cromwell, destacada ciclista profesional y figura habitual de la selección de su país en los Campeonatos Mundiales de Ruta.

Del abandono en Bahréin al desafío extremo del Gran Premio de Singapur

La travesía también sirvió para dejar atrás un complicado fin de semana deportivo. En Bahréin, una carrera marcada por un fuerte aguacero monzónico que retrasó la largada durante una hora y media, Bottas sufrió una salida de pista y abandonó en la novena vuelta.

Tras la competencia, el piloto pidió disculpas públicamente a Cadillac, escudería que atraviesa una temporada difícil y que todavía no logró sumar puntos en el campeonato con Bottas ni con su compañero, el mexicano Sergio “Checo” Pérez.

Sin embargo, la experiencia sobre la bicicleta pareció ofrecerle una dosis de alivio antes de afrontar uno de los desafíos más exigentes del calendario, ya que el GP de Singapur se disputa bajo condiciones extremas de calor y humedad, con registros que suelen superar el 80% de humedad relativa y temperaturas por encima de los 30 grados.

Valtteri BottasFórmula 1Gran Premio de Singapur
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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