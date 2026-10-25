comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

57 años atrás, Mercedes Sosa le puso voz a la tragedia de una poeta: hoy “Alfonsina y el mar” es un himno mundial

Ariel Ramírez y Félix Luna reconstruyeron los últimos días de Alfonsina Storni en una zamba que, gracias a la voz de Mercedes Sosa, atravesó generaciones y fronteras.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Alfonsina, su muerte inspiró una de las zambas más famosas
Mercedes Sosa inmortalizó “Alfonsina y el mar” con su voz Foto: Archivo General de la Nación
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Hay canciones que consiguen sobrevivir al paso del tiempo porque guardan una emoción universal. “Alfonsina y el mar” pertenece a ese grupo: apareció en 1969, pero terminó convertida en una de las obras más representativas de la música argentina.

La melodía fue compuesta por Ariel Ramírez y la letra quedó en manos del escritor e historiador Félix Luna. La primera grabación formó parte de Mujeres argentinas, un álbum conceptual interpretado por Mercedes Sosa y dedicado a mujeres fundamentales de la historia nacional.

Alfonsina y el Mar
Video: YouTube Mercedes Sosa

Detrás de aquella zamba se encuentra la vida de Alfonsina Storni, una poeta que desafió los prejuicios de comienzos del siglo XX y dejó una obra atravesada por el amor, la autonomía femenina y la desigualdad.

Alfonsina Storni, una mujer adelantada a su tiempo

Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Suiza, aunque pasó gran parte de su vida en la Argentina. Vivió en San Juan y Rosario antes de instalarse en Buenos Aires, donde comenzó a destacarse en los círculos literarios.

Contenido Recomendado

Fue fundada por 530 inmigrantes, nació por impulso de Urquiza y conserva objetos de los primeros colonos:cómo es la joya histórica de Entre Ríos

Museo Entre Ríos

En 1832, un joven médico salvó a San Martín y a su hija del cólera:48 años después, cumplió el último deseo del Libertador

Mariano Balcarce

Antes de alcanzar reconocimiento, trabajó en diferentes oficios, integró una compañía teatral y se formó como docente. También crió a su hijo como madre soltera, una decisión que desafiaba abiertamente las convenciones sociales de la época.

En sus poemas y artículos cuestionó la doble vara moral con la que eran juzgadas las mujeres. Obras como El dulce daño, Irremediablemente, Languidez y Ocre consolidaron una voz literaria crítica, sensible y profundamente innovadora.

La enfermedad y su último viaje a Mar del Plata

En 1935, Storni fue diagnosticada con cáncer de mama y debió someterse a una operación. La enfermedad y el miedo a una recaída afectaron sus últimos años.

En octubre de 1938 viajó a Mar del Plata, donde escribió “Voy a dormir”, el último poema que envió al diario La Nación. La autora murió el 25 de octubre de 1938, a los 46 años.

Alfonsina, su muerte inspiró una de las zambas más famosas
La voz de Mercedes Sosa convirtió la zamba en un himno Foto: Archivo General de la Nación

Con el paso del tiempo se popularizó la imagen de Alfonsina caminando lentamente por la playa hasta internarse en el mar. Sin embargo, esa escena responde principalmente a una reconstrucción poética y no a una descripción literal de los hechos.

En 1969, su historia se convirtió en una canción inolvidable

Treinta y un años después de su muerte, Ariel Ramírez y Félix Luna trabajaron en el disco Mujeres argentinas. El proyecto incluyó composiciones dedicadas a figuras como Juana Azurduy, Manuela Pedraza y Rosario Vera Peñaloza.

Ramírez tenía una conexión particular con Storni: su padre, Zenón Ramírez, había sido profesor de la escritora y le había transmitido recuerdos sobre ella.

La letra de “Alfonsina y el mar” tomó elementos de su biografía, pero no buscó funcionar como una crónica. La canción transformó su despedida en una escena simbólica, acompañada por imágenes de caracolas, caminos marinos, silencio y descanso.

Mercedes Sosa y una interpretación que cruzó fronteras

La voz de Mercedes Sosa fue clave para convertir la composición en un clásico. Su interpretación le otorgó una profundidad capaz de llevar la historia personal de Storni hacia una dimensión colectiva.

Mercedes Sosa
Mercedes Sosa

Con los años, la zamba fue versionada por artistas del folclore, el tango, el jazz y la música clásica. Su melodía contenida y su fuerte carga poética permitieron que fuera interpretada en distintos países y estilos.

El mito más difundido sobre “Alfonsina y el mar”

Muchas personas creen que la canción es el último poema de Storni musicalizado. No es así. “Voy a dormir” fue escrito por la poeta en 1938, mientras que “Alfonsina y el mar” fue creada por Luna y Ramírez tres décadas más tarde.

Ambas obras comparten imágenes relacionadas con la naturaleza, el descanso y la despedida, pero son textos diferentes. La canción utilizó aspectos de la vida y la obra de Alfonsina para construir una creación completamente nueva.

Por qué todavía emociona a millones de personas

Más de medio siglo después de su lanzamiento, “Alfonsina y el mar” continúa sonando en escuelas, escenarios y homenajes de todo el mundo.

Su vigencia no depende solamente de la tragedia que la inspiró. La composición consiguió reunir música, poesía, memoria e historia en una obra que acercó la figura de Storni a nuevas generaciones.

Así, aquella zamba publicada en 1969 se convirtió en mucho más que una canción: es un puente entre la vida de una escritora revolucionaria y millones de personas que todavía se emocionan al escuchar su historia.

HistoriaAlfonsina Storni Mar del Plata
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1928, YPF encontró petróleo a 404 metros en plena selva:98 años después, el campamento conserva su época dorada

    En 1928, YPF encontró petróleo a 404 metros en plena selva: 98 años después, el campamento conserva su época dorada

  2. En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas:llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

    En 1928, Argentina trajo un árbol venenoso de China para fabricar pinturas: llegó a procesar 60.000 toneladas y finalmente terminó abandonado

  3. En 1864 abrió como un almacén y atravesó más de un siglo de transformaciones:hoy es uno de los bodegones históricos de CABA

    En 1864 abrió como un almacén y atravesó más de un siglo de transformaciones: hoy es uno de los bodegones históricos de CABA

  4. En 1816, el hermano mayor de San Martín defendía a la Corona española en Filipinas:20 años después, fue el único que perpetuó el apellido en suelo asiático

    En 1816, el hermano mayor de San Martín defendía a la Corona española en Filipinas: 20 años después, fue el único que perpetuó el apellido en suelo asiático

  5. En 1903, Carlos Thays diseñó la Escalera Imperial de Mar del Plata:122 años después, recuperaron el último vestigio de su primer paseo costero

    En 1903, Carlos Thays diseñó la Escalera Imperial de Mar del Plata: 122 años después, recuperaron el último vestigio de su primer paseo costero
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma del Banco Central:el Gobierno busca revertir en Diputados los cambios clave que aprobó el Senado

Javier Milei en el Congreso.

Caso $LIBRA:Milei no descartó iniciar acciones legales contra “periodistas delincuentes” que realizaron una “operación” en su contra

Javier Milei festejó que Benjamín Netanyahu haya respaldado el reclamo de la Argentina por las Malvinas

Momo y Dalto convocaron a más de 15.000 jóvenes en José C. Paz:educación, tecnología e inteligencia artificial

Economía

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Oficinas de ANSES

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Jubilación anticipada de ANSES:quiénes pueden retirarse antes de los 60 años y qué requisitos deben cumplir

Internacionales

Balotaje en Brasil, EN VIVO:por problemas con el transporte público, Lula y Bolsonaro pidieron extender el horario de votación

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró volver a Venezuela tras más de 10 meses en el exilio:“Estoy aquí, con ustedes”

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años