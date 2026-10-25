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En 1815, Güemes creó un ejército de gauchos para defender el norte: seis años después, sus hombres rechazaron al enemigo tras su muerte

Los Infernales combatieron con pocos recursos, frenaron el avance realista y se convirtieron en una pieza fundamental de la independencia argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Los Infernales
Los Infernales defendieron el norte argentino Foto: Argentina.gob.ar.
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La historia de Martín Miguel de Güemes está asociada a los gauchos que defendieron el norte argentino. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un capítulo menos conocido: el del gobernador que, sin suficientes recursos enviados desde Buenos Aires, organizó una fuerza capaz de resistir durante años el avance de los ejércitos realistas.

El 12 de septiembre de 1815, Güemes comunicó al gobierno central la creación de la División Infernal de Gauchos de Línea. Estaba formada principalmente por hombres de campo que conocían cada quebrada, sendero y paso de montaña de Salta y Jujuy.

Muchos de esos combatientes aportaban sus propios caballos y se desplazaban con una velocidad que desconcertaba al enemigo. Atacaban por sorpresa, interrumpían las comunicaciones y desaparecían antes de que las tropas realistas pudieran reorganizarse.

Por qué los llamaron “Los Infernales”

Los Infernales utilizaban prendas rojas y estaban preparados para combatir tanto a caballo como a pie. La unidad quedó organizada en dos escuadrones de dos compañías cada uno, con fusiles, bayonetas y otros recursos reunidos en medio de la guerra.

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El gobierno central cuestionó la creación de este nuevo cuerpo militar. Güemes, sin embargo, sostuvo su decisión porque comprendía que una derrota del Ejército del Norte podía dejar abierto el camino hacia el resto del territorio.

El retrato más difundido de Güemes Foto: Wikipedia

Esa resistencia también resultó indispensable para el plan continental de José de San Martín. Mientras el Libertador preparaba el cruce de los Andes, los gauchos mantenían ocupadas a las fuerzas españolas en el norte.

El beneficio desconocido que recibieron los gauchos

Los combatientes abandonaban durante meses sus trabajos rurales y dejaban a sus familias expuestas a perder las tierras que ocupaban. Para evitarlo, Güemes promovió una serie de medidas conocidas como el Fuero Gaucho.

Entre esas disposiciones se encontraba la suspensión del pago de arriendos para quienes prestaban servicio militar. En la práctica, significaba que un gaucho no debía regresar de la guerra y descubrir que había perdido su vivienda o su derecho a trabajar la tierra.

Los Infernales
Los gauchos de Güemes combatieron con pocos recursos Foto: Argentina.gob.ar.

Güemes también recurrió a préstamos, contribuciones forzosas y expropiaciones a españoles que no colaboraban con la causa. Además, impulsó acciones de ayuda para las viudas, los huérfanos y las familias de los combatientes.

Estas decisiones fortalecieron su vínculo con los sectores populares, pero provocaron el rechazo de comerciantes y grandes propietarios.

La estrategia que detuvo a los realistas

Los gauchos evitaban las grandes batallas convencionales. Aprovechaban su conocimiento del territorio para vigilar caminos, cortar suministros, capturar animales y hostigar permanentemente al enemigo.

Las columnas españolas podían ocupar algunas poblaciones durante un tiempo, pero encontraban enormes dificultades para conseguir alimentos, caballos e información confiable.

Güemes también mantuvo una relación cercana con Manuel Belgrano y colaboró con el proyecto emancipador de San Martín. Su misión no fue una resistencia aislada, sino una parte decisiva de la estrategia para asegurar la independencia sudamericana.

La emboscada que terminó con su vida

Durante la noche del 7 de junio de 1821, una columna realista ingresó en Salta y sorprendió a Güemes. En la retirada, el gobernador recibió un disparo y fue trasladado por sus hombres hasta la zona de la Quebrada de la Horqueta.

Güemes agonizó durante diez días y murió el 17 de junio de 1821, a los 36 años. Pero su fallecimiento no produjo el resultado esperado por los realistas.

Panteón Glorias del Norte. Foto: Wikipedia.
Panteón Glorias del Norte. Foto: Wikipedia.

Sus gauchos continuaron combatiendo y obligaron a las fuerzas enemigas a abandonar Salta. La organización creada en 1815 sobrevivió a su comandante y demostró que se había convertido en mucho más que una unidad militar.

Los Infernales protegieron una frontera fundamental con recursos limitados y en condiciones extremas. Seis años después de su creación, siguieron defendiendo el norte incluso cuando Güemes ya no estaba para dirigirlos.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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