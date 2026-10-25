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En 1973, Al Pacino protagonizó junto a Gene Hackman un clásico olvidado del cine que ganó la Palma de Oro

El filme dirigido por Jerry Schatzberg se estrenó en abril de 1973 y fue considerado un fracaso comercial con una recaudación de 4 millones de dólares.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino
Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino titulado "Espantapájaros (1973)". Foto: IMDb
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Si habría que enumerar las películas más icónicas de Al Pacino seguro en esa lista tendría que estar Tarde de Perros (1973), Serpico (1973), la trilogía de El Padrino (1972, 1974 y 1990), Scarface (1983) y Perfume de Mujer (1992), que le valió su primer y único premio Oscar al “Mejor Actor” por su papel como el coronel no vidente, Frank Slade. Sin embargo, en su filmografía existe otro gran clásico del cine olvidado que merece la pena revisar. Se trata de Espantapájaros (1973), una cinta dirigida por Jerry Schatzberg y en la que comparte elenco con Gene Hackman.

Por ese entonces, Al Pacino ya era una estrella en ascenso. El actor nacido en Harlem, Nueva York, en 1940, en el seno de una familia de origen italiano, surgió en la escena teatral underground de la ciudad y permaneció allí durante toda la década del 60. Hacia 1969, el intérprete ya se encontraba protagonizando en Broadway la obra Does a Tiger Wear a Necktie?

Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino
Gene Hackman y Al Pacino protagonizaron la película estrenada en 1973. Foto: IMDb

Al quedar absolutamente sorprendido por su interpretación, Francis Ford Coppola, quien en ese momento era un desconocido director también de ascendencia italiana, le propuso el papel de su vida como el joven Michael Corleone, años más tarde. En esa película compartiría elenco nada menos que con Marlon Brando, Robert Duvall y Diane Keaton, que luego se convertiría en su pareja.

Después de su protagónico en El Padrino llegarían otros varios proyectos y uno de ellos fue Espantapájaros, una road movie que combina elementos de drama y que reflexiona en gran medida sobre las necesidades de los excluidos en el Estados Unidos de aquel entonces.

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De qué trata Espantapájaros, una de las películas de culto de Al Pacino

El filme, estrenado el 11 de abril de 1973 y luego en mayo de ese año en el Festival Internacional de Cine de Cannes donde ganó la Palma de Oro, gira en torno a Max (Hackman) y Lionel (Pacino), dos hombres a la deriva que deciden unirse en una aventura por la ruta para cambiar su suerte.

Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino
Al momento del estreno de Espantapájaros, Al Pacino ya era una estrella de cine en ascenso. Foto: IMDb

Mientras Max es un presidiario que acaba de salir de la cárcel con aires de grandeza y algo egoísta, Lionel es un joven apocado e ingenuo. Max lo persuade para que juntos inicien un negocio de automóviles en Pittsburgh. Así empieza un viaje por Estados Unidos en el que se toparán con las más locas experiencias.

Buen recibimiento de la crítica, fracaso de taquilla

Espantapájaros es considerada una película de bajo presupuesto. Según el periódico La Vanguardia, contó con una producción de solo 875 mil dólares y recaudó 4 millones de dólares en taquilla. Si bien superó al presupuesto ampliamente, ya por ese año la cifra recaudada calificaba como un absoluto fracaso comercial.

Se cumplen 54 años del clásico olvidado de Al Pacino
El filme fue considerado un fracaso comercial, pero con el tiempo se convirtió en una joya de culto. Foto: IMDb

Sin embargo, con el correr de los años, Espantapájaros se convirtió en una película de culto debido a su punzante crítica social disfrazada de buddy film. De esta manera, el filme repitió el fenómeno de múltiples películas de culto que al momento de su estreno no obtuvieron los resultados esperados tales como La Cosa, El gran Lebowski y hasta Blade Runner.

Actualmente, la cinta no está disponible en streaming en Argentina, aunque sí en España. En el país europeo se puede alquilar en Apple TV y en Prime Video.

CineAl Pacino
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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