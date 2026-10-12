Diputados y una semana clave: Presupuesto 2027, Malvinas y Ley de Tierras dominan la agenda

La Cámara de Diputados afrontará una de las semanas legislativas más intensas del año. Foto: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados afrontará una de las semanas legislativas más intensas del año, con una agenda cargada de reuniones de comisión que tendrán como ejes el tratamiento del Presupuesto 2027, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y la incorporación de modificaciones vinculadas a la Ley de Tierras dentro de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El cronograma comenzará este martes al mediodía cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, abra formalmente el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2027. Para la primera jornada fue convocado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expondrá los principales lineamientos de la denominada “ley de leyes” y responderá consultas de los legisladores.

La discusión continuará el miércoles desde las 10:00 (hora argentina) en la misma sala del Anexo C de la Cámara baja, donde se espera la participación de otros funcionarios del Ministerio de Economía para profundizar el análisis del esquema de recursos y gastos previstos para el próximo ejercicio fiscal.

El cronograma comenzará este martes al mediodía cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Foto: Noticias Argentinas

Defensa de la Soberanía Nacional: avanza un proyecto estratégico para el Gobierno

La actividad parlamentaria no dará respiro. A las 15:00 del miércoles, el foco se trasladará al plenario integrado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que retomará el estudio del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros aspectos, sanciones e inhabilitaciones para aquellas empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. Además, propone una profunda reorganización del sistema de seguridad nacional y una actualización de la estructura de Defensa con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a amenazas externas.

Durante la reunión anterior, la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, defendió tanto los aspectos jurídicos como políticos del proyecto, al sostener que la propuesta busca adecuar las capacidades del Estado a los desafíos estratégicos actuales.

El foco se trasladará al plenario integrado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Foto: X @DiputadosAR

Ley de Tierras e Inviolabilidad de la Propiedad Privada: la jugada oficialista para neutralizar a la oposición

En paralelo, desde las 16:00 del miércoles, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General iniciará el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado por el Senado hace más de dos meses.

La estrategia del oficialismo apunta a incorporar dentro de ese expediente una versión moderada de la Ley de Tierras. El objetivo político es doble: resolver legislativamente una discusión abierta desde la sanción del DNU 70/23 y, al mismo tiempo, reducir los incentivos de la oposición para avanzar con su intento de rechazo al decreto presidencial.

La iniciativa cuenta con respaldo de la Casa Rosada y forma parte de una maniobra defensiva diseñada para llegar con mayor fortaleza a la sesión especial convocada por bloques opositores para el jueves.

La estrategia del oficialismo apunta a incorporar dentro de ese expediente una versión moderada de la Ley de Tierras. Foto: X @DiputadosAR

El futuro del DNU 70/23, condicionado por el quórum

La oposición buscará llevar al recinto el rechazo del DNU 70/23, el megadecreto desregulatorio firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 tras asumir la presidencia. El temario incluye los proyectos de emergencia en discapacidad y de alivio y regularización de deudas familiares, incorporados con la intención de atraer apoyos de sectores dialoguistas.

Sin embargo, el escenario político cambió en los últimos días. El fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la ONG Árbol de Pie restituyó la vigencia de la Ley de Tierras, uno de los puntos más controvertidos del decreto. La decisión judicial debilitó uno de los principales argumentos de la convocatoria opositora y redujo las expectativas respecto de la obtención del quórum necesario para abrir la sesión.

Con la discusión del Presupuesto 2027 en marcha, el avance de proyectos considerados estratégicos por el Gobierno y una oposición que intenta reunir fuerzas para desafiar al oficialismo en el recinto, la Cámara de Diputados se prepara para transitar una semana que podría marcar el rumbo de varias de las principales iniciativas legislativas del cierre del período parlamentario.