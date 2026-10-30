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Oportunidad única en Suiza: ofrecen hasta 18.000 euros mensuales y casa gratis a electricistas, carpinteros y otros oficios

La red europea EURES publicó más de 47.000 vacantes en el país alpino, donde faltan casi 100.000 trabajadores y algunas empresas ofrecen alojamiento y ayuda para la relocalización.

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Electricista; trabajador
Suiza ofrece hasta 18.000 euros mensuales y casa gratis a electricistas y carpinteros. Foto: Unsplash
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Suiza no solo atrae turistas por sus paisajes alpinos, lagos y ciudades de postal. También se consolida como uno de los mercados laborales más dinámicos de Europa, con miles de puestos vacantes y salarios que figuran entre los más altos del continente.

Según la red europea de empleo EURES, coordinada con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), durante octubre de 2026 había más de 47.000 ofertas de trabajo activas en Suiza. Algunas propuestas contemplan sueldos cercanos a los 18.000 euros (20.133 dólares) mensuales y otras ofrecen beneficios poco frecuentes, como alojamiento incluido.

La demanda de trabajadores responde a una necesidad concreta. De acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística (OFS), el país registraba 98.700 vacantes sin cubrir y cerca del 34% de las empresas reconocía dificultades para encontrar personal calificado.

Electricista; trabajador
El salario medio en Suiza alcanza los 7.024 francos brutos mensuales, equivalentes a 8472,64 dólares. Foto: Unsplash

Además, el salario medio en Suiza alcanza los 7.024 francos brutos mensuales, equivalentes a unos 7.575 euros (8472,64 dólares), muy por encima de los ingresos medios de la mayoría de los países europeos.

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Ofertas de empleo en Suiza: cuáles son las opciones y qué beneficios ofrecen

La vacante mejor remunerada corresponde a un puesto de psiquiatra en Zúrich. La empresa 1050Medical ofrece 200.000 francos suizos al año, unos 215.700 euros (241.260,45 dólares) anuales o cerca de 18.000 euros por mes. El cargo incluye teletrabajo parcial y no requiere guardias ni trabajo los fines de semana.

Sin embargo, las oportunidades no se limitan al sector sanitario. También existen búsquedas para carpinteros, electricistas, enfermeros, gruistas, pintores, técnicos frigoristas y otros trabajadores vinculados a la construcción. Uno de los atractivos más importantes es el alojamiento. De las más de 46.700 ofertas analizadas, unas 160 mencionan ayuda habitacional y dos especifican que la vivienda es gratuita.

Carpintero; trabajador
En Suiza existen búsquedas para carpinteros, electricistas, gruistas, pintores y técnicos frigoristas. Foto: Unsplash

Entre los casos destacados aparece una clínica psiquiátrica en Oetwil am See, cerca de Zúrich, que busca un médico de guardia nocturna y ofrece un estudio amueblado sin costo, además de comidas durante todo el contrato.

También sobresalen las vacantes para enfermeros en una clínica de rehabilitación próxima a Davos, con salarios de entre 5.800 y 9.000 francos mensuales y acceso a departamentos o estudios para el personal. La propuesta incluye asistencia para gestionar permisos y homologaciones profesionales.

Por otra parte, una empresa busca incorporar diez electricistas para trabajar entre Suiza y Liechtenstein, con salarios netos de entre 3.500 y 4.000 francos mensuales y apoyo para encontrar alojamiento. En el sector de la construcción, algunos empleos pagan entre 33 y 50 francos por hora, según la especialidad.

Requisitos para aplicar en las búsquedas de Suiza y cómo afecta al paro

Antes de postularse, es fundamental revisar las exigencias de cada vacante. Más de la mitad de las ofertas requieren conocimientos de alemán, especialmente en los sectores sanitario, técnico e industrial. No obstante, algunas empresas valoran el español y existen anuncios redactados específicamente para hispanohablantes.

Las profesiones reguladas, como medicina o enfermería, exigen que los títulos estén reconocidos por las autoridades suizas competentes. En otros oficios se solicitan certificados profesionales y experiencia comprobable.

Sueldos de los profesionales del ámbito de la salud en el mes de julio del 2026.
Medicina o enfermería exigen que los títulos estén reconocidos por las autoridades suizas competentes. Foto: Unsplash

Quienes se trasladen a Suiza por más de 3 meses deben registrarse en el municipio correspondiente dentro de los 14 días posteriores a su llegada y solicitar el permiso de residencia, que también habilita legalmente a trabajar.

Además, las personas que cobran prestaciones por desempleo en su país pueden mantener ese beneficio mientras buscan empleo en Suiza durante 3 meses, prorrogables por otros tres. Para ello, deben gestionar previamente la autorización correspondiente y registrarse como demandantes de empleo una vez lleguen al país.

Con miles de vacantes disponibles, salarios competitivos y beneficios adicionales como vivienda o asistencia para la relocalización, Suiza se posiciona como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan desarrollar una experiencia laboral en Europa.

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