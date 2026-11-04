Con 1 lata de arvejas y 2 huevos: la receta fácil y económica para una tortilla dorada sin harina en solo 20 minutos

La receta simple y económica para salvar el almuerzo o la cena. Foto: @elviejococinero

La tortilla de arvejas es una alternativa sencilla y económica para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes habituales de la cocina. Con 1 lata de arvejas, 2 huevos y un poco de aceite, es posible preparar una tortilla dorada, sin harina y directamente en una sartén, cuya receta rinde dos porciones pequeñas y admite ingredientes adicionales con una ventaja: se pueden utilizar arvejas en conserva sin necesidad de hervirlas previamente.

Cómo preparar una tortilla de arvejas con 2 huevos: los ingredientes

Para esta preparación no hace falta comprar productos especiales ni utilizar horno. Las arvejas en lata permiten ahorrar tiempo y los huevos mantienen unidos los ingredientes durante la cocción.

Ingredientes

1 lata de arvejas, aproximadamente 200 gramos escurridos.

2 huevos medianos.

1 cucharadita de aceite.

Sal y pimienta a gusto.

½ cebolla pequeña (opcional).

2 cucharadas de queso rallado (opcional).

La cebolla y el queso aportan sabor, pero se pueden omitir para reducir el costo. Además, es posible incorporar perejil, orégano o una pequeña cantidad de zanahoria rallada.

Tortilla de arvejas. Foto: Pexels

Tortilla de arvejas paso a paso: cómo hacerla sin horno ni harina

Escurrir las arvejas: retirar el líquido de la conserva y dejar escurrir los granos. Aplastar ligeramente una parte con un tenedor y conservar el resto entero. Preparar los huevos: batir los dos huevos en un recipiente, agregar sal y pimienta e incorporar las arvejas. Sumar los ingredientes opcionales: si se utiliza cebolla, picarla y saltearla previamente. Agregarla a la mezcla junto con el queso rallado. Calentar la sartén: utilizar una antiadherente de aproximadamente 18 centímetros de diámetro, con una cucharadita de aceite. Cocinar la tortilla: verter la preparación, distribuirla uniformemente y cocinar tapada a fuego bajo durante unos 8 minutos, hasta que los bordes estén firmes. Dar vuelta y terminar: colocar un plato sobre la sartén, girar cuidadosamente la tortilla y cocinar del otro lado unos minutos más, hasta que el centro esté completamente cuajado.

Se puede servir caliente o tibia, acompañada por una ensalada de tomate, zanahoria o vegetales de estación.

El secreto para que la tortilla de arvejas no se rompa al darla vuelta

Uno de los problemas más habituales de esta receta aparece al intentar girarla. Si las arvejas conservan demasiado líquido o el huevo todavía está blando, la preparación puede desarmarse.

Para evitarlo, conviene usar una sartén pequeña, escurrir bien la conserva y esperar a que los bordes estén firmes. Aplastar parte de las arvejas también ayuda a distribuirlas de manera uniforme.

Tortilla de arvejas Foto: La Campagnola

Otra alternativa consiste en cocinarla tapada a fuego bajo para favorecer una cocción pareja. Antes de servir, debe comprobarse que el huevo esté completamente cocido.

La tortilla puede conservarse en un recipiente cerrado dentro de la heladera y consumirse posteriormente, siempre que se haya refrigerado de manera adecuada.

Por su preparación sencilla y la posibilidad de incorporar verduras que ya estén disponibles en casa, esta receta permite aprovechar ingredientes económicos y variar el menú semanal sin recurrir a elaboraciones complejas.