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Con 1 lata de arvejas y 2 huevos: la receta fácil y económica para una tortilla dorada sin harina en solo 20 minutos

Se prepara en sartén, requiere pocos ingredientes y permite resolver el almuerzo o la cena sin encender el horno. El secreto para que no se desarme.

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Tortilla de arvejas receta simple y económica
La receta simple y económica para salvar el almuerzo o la cena. Foto: @elviejococinero
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La tortilla de arvejas es una alternativa sencilla y económica para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes habituales de la cocina. Con 1 lata de arvejas, 2 huevos y un poco de aceite, es posible preparar una tortilla dorada, sin harina y directamente en una sartén, cuya receta rinde dos porciones pequeñas y admite ingredientes adicionales con una ventaja: se pueden utilizar arvejas en conserva sin necesidad de hervirlas previamente.

Cómo preparar una tortilla de arvejas con 2 huevos: los ingredientes

Para esta preparación no hace falta comprar productos especiales ni utilizar horno. Las arvejas en lata permiten ahorrar tiempo y los huevos mantienen unidos los ingredientes durante la cocción.

Ingredientes

  • 1 lata de arvejas, aproximadamente 200 gramos escurridos.
  • 2 huevos medianos.
  • 1 cucharadita de aceite.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • ½ cebolla pequeña (opcional).
  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional).

La cebolla y el queso aportan sabor, pero se pueden omitir para reducir el costo. Además, es posible incorporar perejil, orégano o una pequeña cantidad de zanahoria rallada.

Tortilla de arvejas. Foto: Pexels

Tortilla de arvejas paso a paso: cómo hacerla sin horno ni harina

  1. Escurrir las arvejas: retirar el líquido de la conserva y dejar escurrir los granos. Aplastar ligeramente una parte con un tenedor y conservar el resto entero.
  2. Preparar los huevos: batir los dos huevos en un recipiente, agregar sal y pimienta e incorporar las arvejas.
  3. Sumar los ingredientes opcionales: si se utiliza cebolla, picarla y saltearla previamente. Agregarla a la mezcla junto con el queso rallado.
  4. Calentar la sartén: utilizar una antiadherente de aproximadamente 18 centímetros de diámetro, con una cucharadita de aceite.
  5. Cocinar la tortilla: verter la preparación, distribuirla uniformemente y cocinar tapada a fuego bajo durante unos 8 minutos, hasta que los bordes estén firmes.
  6. Dar vuelta y terminar: colocar un plato sobre la sartén, girar cuidadosamente la tortilla y cocinar del otro lado unos minutos más, hasta que el centro esté completamente cuajado.

Se puede servir caliente o tibia, acompañada por una ensalada de tomate, zanahoria o vegetales de estación.

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Para evitarlo, conviene usar una sartén pequeña, escurrir bien la conserva y esperar a que los bordes estén firmes. Aplastar parte de las arvejas también ayuda a distribuirlas de manera uniforme.

receta de tortilla de arvejas
Tortilla de arvejas Foto: La Campagnola

Otra alternativa consiste en cocinarla tapada a fuego bajo para favorecer una cocción pareja. Antes de servir, debe comprobarse que el huevo esté completamente cocido.

La tortilla puede conservarse en un recipiente cerrado dentro de la heladera y consumirse posteriormente, siempre que se haya refrigerado de manera adecuada.

Por su preparación sencilla y la posibilidad de incorporar verduras que ya estén disponibles en casa, esta receta permite aprovechar ingredientes económicos y variar el menú semanal sin recurrir a elaboraciones complejas.

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