Alerta sanitaria: ANMAT prohibió varios insumos médicos por irregularidades en sus etiquetas y registros

Productos prohibidos por ANMAT Foto: Magnific

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió la distribución en todo el país de algunos insumos médicos particulares por presentar irregularidades en sus registros y rótulos, luego de una inspección realizada en un establecimiento de la ciudad de San Juan.

La medida, establecida mediante la Disposición 7133/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables identificados con la marca DIMEX.

¿Qué productos prohibió comercializar la ANMAT?

Sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH: modelo para adultos, referencia 62140M, lote 20120101, que presentaba en su envase interno una etiqueta con la leyenda “KIMS - EO”, sin identificación del importador ni número de registro sanitario.

Sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH: Foto: MedicalExpo

Camisolines descartables DIMEX: identificados como pack de 10 unidades, lote 0109POL16 y número de producto médico PM 2289-3.

Camisolines descartables DIMEX Foto: DIMEX

Durante una fiscalización en la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, ubicada en la ciudad de San Juan, se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas para los camisolines.

Etiquetas presuntamente falsificadas y productos vencidos

Al analizar los rótulos de los camisolines, la empresa CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, informó que las etiquetas eran falsificadas. Además, aclaró que ese número de registro corresponde a barbijos y no a camisolines, que comercializa bajo otra identificación.

En el caso del sistema de aspiración, la firma DCD PRODUCTS S.R.L., responsable de su registro e importación, confirmó que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023. También señaló que el envase interno no correspondía a la presentación utilizada por la empresa.

En ese marco, la ANMAT consideró que las irregularidades y la falta de garantías sobre las condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad de los productos podían representar un riesgo para los pacientes.

Así, se dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y se ordenó dar intervención al área jurídica para evaluar la presentación de la pertinente denuncia penal.