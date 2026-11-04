comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta sanitaria: ANMAT prohibió varios insumos médicos por irregularidades en sus etiquetas y registros

La ANMAT volvió a prohibir la comercialización y circulación de dos productos por presentar irregularidades en su proceso de producción y venta. Conocé cuáles son.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Productos prohibidos por ANMAT
Productos prohibidos por ANMAT Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió la distribución en todo el país de algunos insumos médicos particulares por presentar irregularidades en sus registros y rótulos, luego de una inspección realizada en un establecimiento de la ciudad de San Juan.

La medida, establecida mediante la Disposición 7133/2026 publicada en el Boletín Oficial, alcanza a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables identificados con la marca DIMEX.

¿Qué productos prohibió comercializar la ANMAT?

  • Sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH: modelo para adultos, referencia 62140M, lote 20120101, que presentaba en su envase interno una etiqueta con la leyenda “KIMS - EO”, sin identificación del importador ni número de registro sanitario.
Sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH:
Sistema de aspiración cerrado VITAL-CATH: Foto: MedicalExpo
  • Camisolines descartables DIMEX: identificados como pack de 10 unidades, lote 0109POL16 y número de producto médico PM 2289-3.
Camisolines descartables DIMEX
Camisolines descartables DIMEX Foto: DIMEX

Durante una fiscalización en la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, ubicada en la ciudad de San Juan, se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas para los camisolines.

Etiquetas presuntamente falsificadas y productos vencidos

Al analizar los rótulos de los camisolines, la empresa CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, informó que las etiquetas eran falsificadas. Además, aclaró que ese número de registro corresponde a barbijos y no a camisolines, que comercializa bajo otra identificación.

Contenido Recomendado

La ANMAT prohibió una marca de lavandina en todo el país:qué irregularidades tenía

Lavandina, limpieza. Foto: Pinterest.

ANMAT prohibió la comercialización de productos de limpieza y dispositivos médicos:los motivos

Productos de limpieza. Foto: Archivo.

En el caso del sistema de aspiración, la firma DCD PRODUCTS S.R.L., responsable de su registro e importación, confirmó que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023. También señaló que el envase interno no correspondía a la presentación utilizada por la empresa.

En ese marco, la ANMAT consideró que las irregularidades y la falta de garantías sobre las condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad de los productos podían representar un riesgo para los pacientes.

Así, se dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y se ordenó dar intervención al área jurídica para evaluar la presentación de la pertinente denuncia penal.

ANMATProductos ProhibidosSalud
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. León XIV en la Argentina:habrá cierres en 3 aeropuertos, restricciones de vuelos y prohibición de drones durante 4 días

    León XIV en la Argentina: habrá cierres en 3 aeropuertos, restricciones de vuelos y prohibición de drones durante 4 días

  2. Cambian los trenes, colectivos y vuelos por la visita del Papa León XIV:habrá servicios nocturnos, estaciones cerradas y restricciones del 8 al 11 de noviembre

    Cambian los trenes, colectivos y vuelos por la visita del Papa León XIV: habrá servicios nocturnos, estaciones cerradas y restricciones del 8 al 11 de noviembre

  3. La UBA subastará camisetas de Manu Ginóbili, Enzo Fernández y otros ídolos argentinos para comprar un robot quirúrgico:cómo participar

    La UBA subastará camisetas de Manu Ginóbili, Enzo Fernández y otros ídolos argentinos para comprar un robot quirúrgico: cómo participar

  4. Llegó por primera vez a Sudamérica en 2017 y tiene un motor de última generación:cómo es el avión de Aerolíneas que trasladará al Papa León XIV a la Argentina

    Llegó por primera vez a Sudamérica en 2017 y tiene un motor de última generación: cómo es el avión de Aerolíneas que trasladará al Papa León XIV a la Argentina

  5. Denunció a su vecino por ruidos molestos, pero el caso dio un giro y él terminó demandado:ahora deberá pagar casi 550 dólares

    Denunció a su vecino por ruidos molestos, pero el caso dio un giro y él terminó demandado: ahora deberá pagar casi 550 dólares
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha de Velas en Plaza Houssay este miércoles:cómo será la movilización y qué reclaman las universidades

Marcha de Velas en Plaza Houssay este miércoles: cómo será la movilización y qué reclaman las universidades

La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos:“Beautiful morning”

Visita del papa León XIV a Luján:Axel Kicillof anunciará este miércoles el operativo de seguridad, transporte y salud

Visita del papa León XIV a la Argentina:el Gobierno confirmó dos cadenas nacionales y anunció cuándo serán

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

Crisis bancaria en Paraguay:protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

Elecciones en Estados Unidos:así reaccionaron los medios del mundo al triunfo de los demócratas

Fue profesor, derrotó al candidato de Donald Trump y rompió una racha de 38 años en Texas:quién es y qué propone James Talarico