El vicepresidente de Paraguay había recibido un informe anónimo que destapó las sospechas sobre Ueno Bank

El nuevo vicepresidente de Paraguay Antonio Barrios. Foto: Instagra: Vicepresidencia de la República del Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Antonio “Tony” Barrios, contó que un documento sin firma llegó a su despacho y encendió las alarmas sobre la situación financiera de Ueno Bank. Según explicó este sábado 7 de noviembre, esa información motivó la presentación de un pedido de informes ante el Banco Central del Paraguay (BCP), iniciativa que impulsó junto con los legisladores de Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez y Natalicio Chase.

En una entrevista con ABC TV, Barrios dio detalles sobre el origen de la investigación y se refirió al informe elaborado por Fernando Rivarola, ex auditor del BCP, que también había advertido sobre la situación de la entidad bancaria.

El funcionario relató que recibió un sobre cerrado en su oficina y que, al abrirlo, encontró un escrito anónimo en el que se enumeraban distintas irregularidades vinculadas al banco. Ante la gravedad de su contenido, decidió recurrir a especialistas financieros para evaluar la información y conocer si las advertencias tenían sustento.

El vicepresidente de Paraguay, Antonio “Tony” Barrios. Foto: Instagram: Vicepresidencia de la República del Paraguay

Los expertos consultados le confirmaron que los cuestionamientos planteados en el documento ya circulaban dentro del sector bancario. “Al leer ese informe nos asustamos muchísimo”, recordó Barrios.

A partir de ese momento, aseguró que mantuvo una conversación con el expresidente Horacio Cartes y que, posteriormente, se organizó un equipo técnico para preparar la solicitud de información dirigida al Banco Central. El objetivo era obtener explicaciones sobre las operaciones de Ueno Bank. “Si eso no ocurría, la fiesta iba a continuar no sé hasta cuándo”, sostuvo.

Sumado a esto, Barrios destacó la participación de Cartes en la iniciativa. “Fue uno de los grandes impulsores de esto”, afirmó en referencia al requerimiento legislativo que desencadenó el procedimiento de resolución de Ueno Bank y el posterior juicio político al expresidente Santiago Peña.

Barrios cuestionó la respuesta del Banco Central

En otro tramo de la entrevista, el vicepresidente paraguayo criticó la actuación del Banco Central del Paraguay frente a las advertencias sobre Ueno Bank. Consideró que la respuesta que recibió el Congreso tras el pedido de informes fue insuficiente y señaló que existieron deficiencias en los mecanismos de supervisión de la entidad financiera.

“En el BCP ocurrieron cosas que nunca debieron haber ocurrido”, afirmó Barrios, quien atribuyó el escenario de crisis a la falta de atención por parte del organismo regulador. En ese sentido, responsabilizó al Banco Central por la situación que atraviesa actualmente la entidad bancaria.

Cuánto dinero del Estado paraguayo habría recibido Ueno Bank

Según una investigación publicada por ABC Color, basada en documentos de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el banco habría registrado US$862 millones en depósitos estatales y del sistema previsional en julio de 2026, el nivel más elevado informado durante ese período.

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

En septiembre, el monto habría alcanzado aproximadamente US$855 millones, equivalentes a unos 4,9 billones de guaraníes. La cifra representaría un incremento de alrededor de US$20 millones respecto de agosto, cuando los fondos públicos depositados rondaban los US$835 millones.

Estos recursos no corresponderían a una única transferencia, sino a distintas colocaciones financieras realizadas por organismos estatales, mediante depósitos bancarios y otros instrumentos.