Imputaron a Santiago Peña por “lesión de confianza y administración en provecho propio” tras su destitución en Paraguay: se negó a declarar

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado 7 de noviembre al expresidente Santiago Peña por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank. La presentación también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, extitular del Banco Central de Paraguay, a quien se le atribuyen tres presuntos delitos.

Según la información sobre las actuaciones fiscales, ambos comparecieron ante los investigadores y optaron por abstenerse de declarar. La medida representó un nuevo avance de la causa penal después de la destitución de Peña mediante un juicio político y de la orden de detención dictada el viernes.

De qué delitos está acusado Santiago Peña por la crisis de Ueno Bank

La imputación comprende los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio relacionados con posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y la supervisión del sistema financiero.

El procedimiento forma parte de la causa penal 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, cuya existencia fue confirmada por el Ministerio Público paraguayo.

La investigación busca determinar eventuales responsabilidades por las operaciones de Ueno Bank, entidad cuya crisis financiera desencadenó protestas de ahorristas y una investigación sobre la administración de fondos estatales.

Imputaron a Santiago Peña. Foto: @PabloOtaz1

Los tres delitos atribuidos al expresidente del Banco Central de Paraguay

La medida también alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, quien estuvo al frente del Banco Central de Paraguay antes de dejar el cargo en medio del escándalo bancario. Según la información de la nueva presentación, los fiscales atribuyeron presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

El viernes 6 de noviembre, la Fiscalía había ordenado la detención de ambos mediante la Resolución Fiscal de Detención N.º 7. La disposición estableció inicialmente la permanencia de Peña bajo custodia en su domicilio y la detención de Carvallo en una dependencia determinada por la Policía Nacional.

Santiago Peña en la Fiscalía General de Paraguay. Foto: Captura de video.

Qué pasará con Santiago Peña después de su imputación

El siguiente paso será la intervención del juzgado de garantías competente, que deberá resolver las medidas cautelares correspondientes y supervisar el avance de la investigación.

Cabe resaltar que la imputación no equivale a una condena, ya que las presuntas responsabilidades deberán establecerse mediante el procedimiento judicial. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre la crisis bancaria que derivó en la destitución del expresidente paraguayo.