Franco Colapinto fue muy autocrítico tras el GP de Brasil de la Fórmula 1: “Largamos pésimo, fue la peor del año”

Franco Colapinto fue muy autocrítico tras el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto cerró un fin de semana complejo en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con un 13° puesto que le impidió volver a sumar puntos en el Campeonato de Pilotos. Después de la carrera disputada en el circuito de Interlagos, el joven argentino analizó su rendimiento y apuntó especialmente a la partida como el factor que condicionó toda su competencia.

Aunque destacó algunas maniobras y el esfuerzo realizado durante las vueltas, reconoció que el inicio fue determinante para quedar fuera de la pelea por los puntos. Ahora, el pilarense ya piensa en la próxima cita de la temporada, el Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto y una autocrítica contundente tras el GP de Brasil

Apenas finalizada la carrera, Colapinto no ocultó su frustración por el resultado. El piloto argentino aseguró que la largada fue el punto más débil de toda su actuación y la calificó como la peor de la temporada. “Largamos pésimo, fue la peor del año”, expresó con sinceridad al momento de explicar lo ocurrido en los primeros metros.

Franco Colapinto aseguró que la largada en el Gran Premio de Brasil fue el punto más débil de toda su actuación. Foto: X @AlpineF1Team

Según detalló, su monoplaza no respondió de la manera esperada cuando se apagaron los semáforos. El corredor de 23 años indicó que perdió posiciones de inmediato al quedarse prácticamente detenido en la salida, una situación poco habitual para él, ya que durante gran parte del calendario se destacó justamente por sus buenos arranques.

“No sé qué pasó en la largada, pero no salimos para adelante. Me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”, explicó. Esa complicación inicial terminó condicionando una carrera en la que tuvo que remar desde atrás frente a rivales que no le facilitaron los sobrepasos.

Los problemas en Interlagos que dejaron a Colapinto sin puntos

El argentino cruzó la bandera a cuadros en la décima tercera posición, aunque el desarrollo de la competencia estuvo lejos de ser sencillo. Durante varios pasajes debió enfrentarse a un tránsito intenso y perdió tiempo valioso detrás de autos que complicaron su avance.

Franco Colapinto debió enfrentarse a un tránsito intenso y perdió tiempo valioso en el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Adriano Machado)

Entre sus principales rivales en pista estuvieron Charles Leclerc (Ferrari) y Alexander Albon (Williams), con quienes protagonizó algunos duelos que limitaron su ritmo. A pesar de esas dificultades, Colapinto sostuvo que el balance general de su manejo fue positivo y destacó la agresividad con la que encaró cada maniobra.

“Creo que hice una buena carrera y en pista anduve bien. En un momento me trabé mucho con Leclerc y Albon. Fue una carrera dura con circunstancias complicadas e hicimos lo que pudimos”, analizó. También remarcó que estuvo “al límite toda la carrera”, buscando exprimir al máximo el potencial del auto para intentar acercarse a la zona de puntos.

El presente de Colapinto en la Fórmula 1 y el desafío de Las Vegas

Más allá de la decepción por el resultado en Brasil, Colapinto intentó enfocarse en los aspectos positivos y en el trabajo que deberá realizar el equipo para corregir errores. El piloto consideró que el fin de semana dejó enseñanzas importantes y que será fundamental entender qué ocurrió en la largada para evitar que vuelva a repetirse.

Franco Colapinto intentó enfocarse en los aspectos positivos y en el trabajo que deberá realizar el equipo. Foto: X @AlpineF1Team

“Fue un finde complicado y lo manejamos bien, aunque nos podría haber ido mejor. Hay que entender el porqué, ver las cosas que podríamos haber mejorado y trabajar para la próxima”, afirmó el argentino, con la mirada puesta en la recta final del campeonato.

Luego de una gira americana en la que no consiguió sumar unidades, el representante nacional permanece en el 12° lugar del Campeonato de Pilotos con 27 puntos. Su próxima oportunidad para revertir la situación llegará en el Gran Premio de Las Vegas, programado entre el 20 y el 22 de noviembre, donde buscará recuperar protagonismo y volver a meterse entre los mejores de la Fórmula 1.