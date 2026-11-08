Jordi Cruz, chef de 48 años: “Para potenciar los sabores de tu ensalada, no eches primero el aceite de oliva. Mejor comienza con el vinagre y la sal”

A la hora de condimentar una ensalada, muchas personas comienzan agregando aceite de oliva, después vinagre y finalmente sal. Sin embargo, el reconocido chef español Jordi Cruz, de 48 años, explicó que esta secuencia puede afectar la distribución de los condimentos y recomendó incorporar primero el vinagre, después la sal y dejar el aceite para el final. A través de sus redes sociales, el cocinero compartió los motivos detrás de esta técnica y una receta de vinagreta casera para conseguir un sabor más uniforme.

El error de poner primero el aceite de oliva: cómo bloquea la absorción de sabores

Según explicó Jordi Cruz, uno de los errores más habituales al preparar una ensalada consiste en agregar primero el aceite de oliva, sin tener en cuenta cómo interactúa con los demás ingredientes.

El aceite es una grasa que no se mezcla fácilmente con el vinagre, compuesto principalmente por agua. Por ese motivo, cuando se incorpora antes que los demás condimentos, puede dificultar que la sal se disuelva y se distribuya de manera homogénea.

El chef señaló que el aceite de oliva virgen extra actúa como una barrera natural. Si se utiliza antes de integrar la sal con el vinagre, algunos cristales pueden permanecer sin disolverse y generar diferencias de sabor entre los distintos bocados. Esto no significa que el aceite impida por completo condimentar las verduras, sino que incorporarlo al final facilita una distribución más uniforme de la sal.

Los consejos de Jordi Cruz para hacer una buena ensalada. Video: Instagram/jordicruzoficial

Por qué el vinagre y la sal deben ser los primeros ingredientes en sumarse a tu ensalada

Para Jordi Cruz, el orden más conveniente para condimentar una ensalada es vinagre, sal y aceite de oliva, una secuencia que responde a las propiedades de cada ingrediente.

El primer paso consiste en añadir vinagre, cuyo contenido de agua permite disolver la sal. Luego se incorpora la cantidad deseada de sal y se mezcla hasta que los cristales se integren con el líquido. Finalmente, se agrega el aceite de oliva virgen extra cuando la sal ya se encuentra disuelta. De esta manera, se reduce la posibilidad de encontrar partes demasiado saladas y otras con menos condimento.

Esta recomendación resulta especialmente útil para ensaladas con hojas verdes, tomates, zanahorias y otras verduras frescas. También puede aplicarse a preparaciones con legumbres frías, siempre que se busque distribuir el aderezo de manera uniforme.

Cómo hacer una vinagreta casera con la receta del chef Jordi Cruz

Además de explicar el orden correcto de los ingredientes, Jordi Cruz compartió su propia receta de vinagreta casera, una preparación que permite condimentar ensaladas sin tener que incorporar cada ingrediente por separado.

Ingredientes para la vinagreta:

150 ml de aceite de oliva virgen extra.

50 ml de vinagre, a elección.

3 gramos de sal.

15 ml de agua.

2 gramos de pimienta (opcional).

10 gramos de miel (opcional).

15 gramos de mostaza (opcional).

Jordi Cruz, chef. Foto: Freepik - Instagram/jordicruzoficial

Paso a paso para preparar la vinagreta:

Colocar los 50 ml de vinagre en un recipiente. Agregar los 3 gramos de sal y mezclar hasta disolverlos. Incorporar los 15 ml de agua. Añadir los 150 ml de aceite de oliva virgen extra. Sumar miel, mostaza o pimienta si se desea personalizar el sabor. Batir con varillas o una procesadora hasta conseguir una mezcla homogénea.

La proporción de aceite y vinagre utilizada por Cruz es de 3 a 1, una relación habitual en las vinagretas tradicionales. El agua ayuda a integrar la preparación, mientras que la mostaza, cuando se utiliza, puede favorecer la estabilidad de la emulsión.

La vinagreta puede separarse después de reposar, por lo que conviene volver a mezclarla antes de servir. También puede utilizarse para acompañar verduras cocidas y ensaladas de legumbres.