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Fabricaron un cáliz con oro, plata y joyas donadas en 1934: 92 años después, León XIV lo usará y completará una historia que une a 4 Papas

La pieza nació para el Congreso Eucarístico de Buenos Aires y quedó vinculada a cuatro Papas. Su regreso a Palermo, durante la visita de León XIV, recupera una historia de 92 años.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cáliz que usaron los Papas
El histórico cáliz de 1934 que une a cuatro Papas con la Argentina Foto: AICA
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Un cáliz confeccionado con oro, plata y piedras preciosas donadas por familias porteñas guarda una historia poco conocida que conecta a la Argentina con cuatro Papas. Fue creado en 1934 para una celebración multitudinaria, pasó por las manos de Eugenio Pacelli, Juan Pablo II y Jorge Bergoglio, y está previsto que León XIV lo utilice el lunes 9 de noviembre de 2026.

Un cáliz fabricado en 1934 con joyas donadas por los fieles

Buenos Aires recibió entre el 10 y el 14 de octubre de 1934 el XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero organizado en América Latina. Sus ceremonias reunieron multitudes en Palermo.

Para la ocasión, se encargó un cáliz a la familia de orfebres Pallarols. Según Alejandro Russo, rector de la Catedral Metropolitana, familias porteñas donaron los materiales.

Cáliz que usaron los Papas
Oro, plata y piedras preciosas: el cáliz que atravesó cuatro pontificados Foto: Prensa Michelangelo

El diseño neobarroco incorpora plata, aplicaciones de oro, perlas, topacios y lapislázuli, junto con imágenes de san Pedro, san Pablo y san Juan Evangelista. Incluye una gema con la inscripción “PAX”: paz en latín.

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En su decoración también aparecen espigas de trigo y racimos de uva, símbolos tradicionales de la Eucaristía, además de los escudos de Pío XI y del entonces arzobispo de Buenos Aires, Santiago Copello.

Pío XII: el primer futuro Papa que sostuvo el cáliz

El Vaticano envió al cardenal Eugenio Pacelli, entonces secretario de Estado, como representante de Pío XI en el Congreso. Llegó a Buenos Aires el 9 de octubre y presidió las celebraciones, en las que utilizó el cáliz.

Cáliz que usaron los Papas
Eugenio Pacelli, futuro papa Pío XII, durante su visita a la Argentina en 1934 Foto: Archivo General de la Nación

El 14 de octubre de 1934, una multitud participó en la clausura del encuentro en Palermo, mientras Pío XI impartía su bendición desde Roma por radio. Cinco años después, el 2 de marzo de 1939, Pacelli fue elegido pontífice y adoptó el nombre de Pío XII.

Juan Pablo II: un objeto que atravesó la Guerra de Malvinas y el regreso democrático

La pieza reapareció en las visitas de Juan Pablo II. La primera ocurrió en junio de 1982, cuando el país atravesaba los últimos días de la Guerra de Malvinas y todavía estaba bajo la dictadura militar.

Misa del Papa
Juan Pablo II, rodeado de fieles durante su histórica visita a la Argentina en 1987. Foto: X @NuevosBAires

El Papa polaco regresó en abril de 1987, ya durante la presidencia de Raúl Alfonsín. En sus celebraciones volvió a utilizarse el cáliz histórico.

Francisco: los 20.000 fieles que recibieron la Confirmación en 1998

El tercer protagonista fue Jorge Mario Bergoglio, mucho antes de convertirse en Francisco. En 1998, cuando era arzobispo de Buenos Aires, presidió una celebración en el Monumento de los Españoles y administró la Confirmación a más de 20.000 personas, según recordó Russo.

El ex papa argentino, Jorge Bergoglio (medio), junto al actual santo pontífice León XIV, en Argentina. Foto: Instagram @mercedesninci1

Allí utilizó el mismo cáliz de 1934. El 13 de marzo de 2013, Bergoglio fue elegido Papa y se convirtió en el primer pontífice argentino y latinoamericano. El objeto ya había formado parte de su historia pastoral.

Oro, lapislázuli y una palabra grabada: los detalles del cáliz histórico que se conserva en la Catedral

La pieza posee un diseño neobarroco de tipo pontifical, realizado en plata trabajada artesanalmente, con aplicaciones de oro y piedras preciosas.

Entre sus principales características se destacan las figuras de san Pedro, san Pablo y san Juan Evangelista, además de motivos relacionados con la Eucaristía, como espigas de trigo y racimos de uva.

Cáliz que usaron los Papas
El cáliz creado por la familia Pallarols para el Congreso Eucarístico de 1934 Foto: AICA

También presenta querubines, esmaltes azules, perlas, topacios y lapislázuli. Uno de sus detalles más singulares es una gema sobre la que aparece grabada la palabra “PAX”, que significa paz en latín.

El cáliz conserva, además, los escudos de Pío XI y de Santiago Copello, quien era arzobispo de Buenos Aires cuando se celebró el Congreso Eucarístico.

Durante décadas quedó bajo la custodia de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral Metropolitana. Actualmente se preserva en el tesoro del templo y su utilización está reservada para ocasiones extraordinarias.

León XIV y el regreso del cáliz al lugar donde comenzó todo

Para el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 11.30, está prevista una misa de León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Según adelantó Russo, el cáliz de 1934 será el principal de la ceremonia y quedará reservado al pontífice.

La pieza se conserva habitualmente en el tesoro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, bajo custodia de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, y se utiliza únicamente en ocasiones especiales.

Su regreso a Palermo permitirá cerrar un círculo de 92 años: dos de los hombres vinculados con el cáliz lo usaron antes de llegar al papado —Pacelli y Bergoglio—, mientras que Juan Pablo II lo hizo siendo pontífice. Está previsto que León XIV complete esa lista, con un objeto que convirtió las donaciones de familias argentinas en una parte singular de la historia de la Iglesia.

HistoriaPapa FranciscoPapa León XIV
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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