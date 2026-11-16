Outlander fue reconocida en los últimos BAFTA escoceses. Foto: Instagram.

En la última edición de los premios escoceses BAFTA, que reconocen el trabajo cinematográfico y televisivo en esas tierras, la exitosa serie Outlander recibió el premio honorífico por su Destacada Contribución a la Televisión (Outstanding Contribution to Television). La ceremonia de los premios BAFTA Escocia 2026 se celebró en Glasgow el pasado fin de semana.

El galardón reconoció lo que todos ya sabemos: el profundo impacto cultural, económico y turístico que la ficción de Sony Pictures Television, basada en las novelas de Diana Gabaldon, ha tenido a lo largo de 12 años y ocho temporadas, período en el que impulsó a la industria audiovisual escocesa, atrajo a millones de visitantes internacionales, y generó puestos de trabajo para técnicos y profesionales locales.

Jamie y Claire Foto: starz

A la gala asistieron para recibir la distinción el protagonista de la serie, Sam Heughan, junto al showrunner y productor ejecutivo Matthew B. Roberts, y los actores Sophie Skelton y John Bell. La gran ausente de la velada fue Caitríona Balfe, quien no pudo participar de la ceremonia.

El mensaje de Sam Heughan

Con visible emoción y luciendo el tradicional kilt escocés en tonos azul y verde, Heughan subió al escenario para agradecer el reconocimiento en nombre de todo el equipo: “Es difícil poner en palabras el impacto que ha tenido la serie. Outlander ha sido uno de los capítulos más poderosos de mi vida; honestamente, nunca pensé que me emocionaría así. Me ha dado muchísimo, no sólo el kilt y la peluca pelirroja -bromeó-, sino infinitas oportunidades, amistades para toda la vida y, en última instancia, me ha hecho sentir sumamente orgulloso de ser escocés”, expresó el actor de 46 años.

Debut oficial en la alfombra roja

Más allá del homenaje profesional, la noche marcó un hito en la vida personal de Sam Heughan, quien aprovechó la ocasión para posar por primera vez de manera oficial en una alfombra roja junto a su novia, Stephanie Bullock. La pareja deslumbró con vestuarios coordinados: mientras el actor llevaba su tradicional falda de tartán, Bullock lució un vestido negro de lentejuelas acompañado por un chal del mismo tartán que su pareja.

Outlander fue reconocida en los últimos BAFTA escoceses. Foto: Instagram.

Stephanie Bullock es una modelo profesional canadiense con trayectoria en el circuito europeo de la moda, representada por agencias internacionales en el Reino Unido y Alemania. Aunque ambos mantienen un perfil muy reservado respecto de su intimidad, tienen una relación desde 2025. Antes de este debut oficial en Glasgow, ya se los había visto juntos en contadas apariciones públicas durante este año, como en el casamiento del también actor de Outlander Richard Rankin en febrero pasado y en el desfile del Tartan Day en Nueva York en abril, donde Heughan ejerció como Gran Mariscal.