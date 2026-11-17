La mesa navideña está llena de sabores tradicionales que año tras año vuelven a ser protagonistas. Uno de los favoritos es el mantecol, un clásico de las fiestas que también puede prepararse en casa con una receta sencilla y sin TACC, ideal para quienes buscan alternativas libres de gluten sin renunciar al sabor.

Esta versión casera del tradicional turrón de maní se elabora con pocos ingredientes, no necesita horno y es una opción económica para sumar a la mesa dulce de Navidad. Su textura suave y su intenso sabor a maní lo convierten en una alternativa deliciosa que, utilizando ingredientes certificados sin gluten y evitando la contaminación cruzada, también puede ser apta para personas con celiaquía.

Turrón de maní sin gluten: qué ingredientes necesitás y el paso a paso

Ingredientes para el turrón de maní sin TACC

1 clara de huevo

3 cucharadas de miel.

2 cucharadas de agua.

200 gramos de pasta de maní casera.

Es fundamental verificar que todos los ingredientes cuenten con certificación sin TACC, especialmente la pasta de maní, para garantizar que la preparación sea apta para celíacos.

Esta versión casera del tradicional turrón de maní se elabora con pocos ingredientes, no necesita horno y es una opción económica para sumar a la mesa dulce de Navidad. Foto: Freepik.

Cómo preparar la pasta de maní casera

Antes de comenzar con el turrón, se puede elaborar la pasta de maní en casa de forma sencilla:

Colocar maní tostado en una licuadora o procesadora. Agregar una cucharadita de aceite de girasol. Procesar hasta obtener una textura cremosa y homogénea. Si fuera necesario, sumar una cucharadita de agua para facilitar el licuado.

Cómo hacer mantecol sin gluten

En una olla a fuego medio, calentar la miel hasta que comience a hervir y se formen burbujas. Mientras tanto, batir la clara de huevo a punto nieve. Una vez lista la miel, volcarla en forma de hilo sobre la clara batida para cocinarla, sin dejar de batir. Continuar batiendo hasta que la preparación se temple y se forme un merengue firme. Incorporar la pasta de maní y mezclar hasta integrar por completo. Volcar la preparación en un molde de silicona o una budinera forrada con papel manteca. Llevar a la heladera durante cuatro horas. Desmoldar, cortar en porciones y servir.

Este mantecol sin gluten demuestra que es posible disfrutar de los sabores tradicionales de las fiestas con recetas inclusivas, simples y económicas.

Ideal para compartir con familia y amigos, el turrón de maní casero se suma a la mesa navideña como una alternativa segura y deliciosa para personas celíacas, sin resignar textura ni sabor.