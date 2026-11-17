Una lata de choclo, 2 huevos y queso: cómo preparar muffins salados para cualquier comida. Foto: Gemini

Los muffins salados se convirtieron en una solución rápida para quienes buscan resolver almuerzos, cenas o meriendas sin complicaciones. Esta versión lleva choclo, huevos y queso como ingredientes principales y se prepara en pocos minutos, sin necesidad de masa comprada.

La mezcla logra una textura húmeda por dentro, una superficie dorada y el sabor dulce del choclo combinado con el queso. Además, al cocinarlos en moldes individuales, es fácil servirlos o llevarlos en una vianda.

Los ingredientes para hacer muffins salados de choclo y queso

Para preparar esta receta, necesitás:

1 lata de choclo escurrido

2 huevos

150 gramos de queso rallado o en cubitos

120 gramos de harina leudante

100 mililitros de leche

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta a gusto

Una pizca de orégano o provenzal (opcional)

Los ingredientes para hacer muffins salados de choclo y queso. Foto: Freepik

El paso a paso para lograr muffins salados perfectos

Primero, escurrí bien el choclo y ponelo en un recipiente. Sumá los huevos, la leche y el aceite, y mezclá hasta integrar todo. Después, agregá el queso, la harina leudante, la sal y la pimienta. Revolvé hasta conseguir una preparación homogénea, pero sin batir demasiado. Distribuí la mezcla en moldes para muffins previamente aceitados o con pirotines, sin llenarlos hasta el borde porque van a crecer durante la cocción. Llevá al horno precalentado a 180 grados y cociná durante 20 a 25 minutos, hasta que estén firmes y dorados en la superficie.

Cómo servir y conservar los muffins salados

Antes de desmoldar, dejalos reposar unos minutos para evitar que se rompan. Se pueden comer tibios o fríos y acompañar con una ensalada de hojas verdes, tomate o vegetales asados.

También son una opción práctica para preparar con anticipación y guardar en la heladera, listos para cualquier comida o vianda.