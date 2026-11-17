Los muffins salados se convirtieron en una solución rápida para quienes buscan resolver almuerzos, cenas o meriendas sin complicaciones. Esta versión lleva choclo, huevos y queso como ingredientes principales y se prepara en pocos minutos, sin necesidad de masa comprada.
La mezcla logra una textura húmeda por dentro, una superficie dorada y el sabor dulce del choclo combinado con el queso. Además, al cocinarlos en moldes individuales, es fácil servirlos o llevarlos en una vianda.
Los ingredientes para hacer muffins salados de choclo y queso
Para preparar esta receta, necesitás:
- 1 lata de choclo escurrido
- 2 huevos
- 150 gramos de queso rallado o en cubitos
- 120 gramos de harina leudante
- 100 mililitros de leche
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Una pizca de orégano o provenzal (opcional)
El paso a paso para lograr muffins salados perfectos
- Primero, escurrí bien el choclo y ponelo en un recipiente. Sumá los huevos, la leche y el aceite, y mezclá hasta integrar todo.
- Después, agregá el queso, la harina leudante, la sal y la pimienta. Revolvé hasta conseguir una preparación homogénea, pero sin batir demasiado.
- Distribuí la mezcla en moldes para muffins previamente aceitados o con pirotines, sin llenarlos hasta el borde porque van a crecer durante la cocción.
- Llevá al horno precalentado a 180 grados y cociná durante 20 a 25 minutos, hasta que estén firmes y dorados en la superficie.
Cómo servir y conservar los muffins salados
Antes de desmoldar, dejalos reposar unos minutos para evitar que se rompan. Se pueden comer tibios o fríos y acompañar con una ensalada de hojas verdes, tomate o vegetales asados.
También son una opción práctica para preparar con anticipación y guardar en la heladera, listos para cualquier comida o vianda.