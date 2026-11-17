Su tronco acumula agua, por lo que puede resistir largos períodos sin lluvias. Foto: Imagen creada con Gemini IA por Canal 26

Entre los árboles más llamativos de Sudamérica, el palo borracho rosado (Ceiba speciosa) sobresale por su aspecto inconfundible. Su tronco ensanchado, cubierto de espinas, funciona como un verdadero depósito de agua y le permite sobrevivir en épocas de sequía. Además, sus grandes flores rosadas transforman el paisaje durante el verano y el otoño.

Este árbol puede alcanzar hasta 20 metros de altura y es habitual en plazas, parques y veredas de Argentina, Brasil y Paraguay. Su porte y su floración lo convirtieron en una de las especies ornamentales más elegidas en la región.

Por qué el palo borracho almacena agua en su tronco

Una de las características más notorias del palo borracho es la forma de su tronco, que se ensancha en la parte central e inferior, y recuerda a una botella. Esta estructura le permite acumular agua y resistir largos períodos sin lluvias, una adaptación clave para sobrevivir en climas variables.

En los ejemplares jóvenes, la corteza suele ser de color verde por la presencia de clorofila, lo que le permite realizar la fotosíntesis incluso cuando pierde las hojas. Con el paso del tiempo, el tronco se vuelve más grisáceo y desarrolla espinas cónicas y puntiagudas que lo protegen de los animales.

Palo borracho rosado (Ceiba speciosa). Foto: Pinterest.

Cómo son las flores y cuándo florece el palo borracho

El palo borracho rosado produce flores grandes y vistosas, de entre 10 y 15 centímetros de diámetro. Tienen cinco pétalos con tonos rosados o rojizos y un centro más claro, a veces con manchas oscuras.

La floración ocurre en verano y principios de otoño, aunque el momento exacto depende de la región y el clima. Durante esos meses, las flores atraen a insectos y aves, y se convierten en el principal atractivo del árbol.

El fruto y las fibras del palo borracho

Tras la floración, el árbol desarrolla frutos ovalados y leñosos. Al madurar, estos frutos se abren y liberan fibras blancas y sedosas que envuelven las semillas. Este material, conocido como paina o capoc, tiene una textura similar al algodón.

Durante años, las fibras del palo borracho se usaron para rellenar almohadas, colchones y trabajos artesanales. Gracias a su resistencia y capacidad de adaptación a la sequía, el palo borracho es una especie emblemática de los paisajes del noreste argentino y de otras zonas de Sudamérica.