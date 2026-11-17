El monumento a San Martín, símbolo de la independencia argentina Foto: Instagram @viajero.argento

En pleno barrio de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra una de las obras escultóricas más importantes de la historia argentina. Se trata del Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, una construcción que reúne 3.500 kilos de bronce, una figura ecuestre de 3,59 metros de altura y cuatro grupos escultóricos de aproximadamente dos metros. Fue inaugurado en 1862 y se convirtió en el primer monumento ecuestre del país.

Sin embargo, su aspecto original era muy diferente. En 1910, casi medio siglo después, fue ampliado con un nuevo basamento de granito rojo, relieves históricos y figuras alegóricas. Incluso cambió la orientación del Libertador, que originalmente miraba hacia el este. Actualmente, la obra conserva detalles relacionados con las campañas militares de San Martín y con el lugar donde organizó sus Granaderos a Caballo.

El primer monumento ecuestre de Argentina se inauguró en 1862

La iniciativa comenzó a tomar forma durante la década de 1850, cuando Buenos Aires buscaba homenajear a José de San Martín, fallecido en Francia el 17 de agosto de 1850. En 1859, las autoridades municipales encargaron la escultura al artista francés Louis-Joseph Daumas, quien también trabajaba en una representación ecuestre destinada a Santiago de Chile.

La imponente estatua ecuestre de San Martín, rodeada de esculturas alegóricas Foto: sanmartiniano.cultura.gob.

La estatua llegó desarmada a Buenos Aires el 13 de abril de 1862 y fue inaugurada el 13 de julio de ese mismo año, sobre un pedestal revestido de mármol blanco. La ceremonia incluyó autoridades, veteranos de las guerras de independencia, música militar y una salva de 21 cañonazos. La obra argentina terminó inaugurándose antes que su equivalente chileno, presentado oficialmente en abril de 1863.

Una figura de 3,59 metros y 3.500 kilos de bronce sobre un caballo

Según la documentación de la Secretaría de Cultura de la Nación, el grupo ecuestre mide 3,59 metros y pesa aproximadamente 3.500 kilogramos. San Martín aparece representado con unos 35 años, vestido con uniforme militar, sombrero falucho, botas de granadero y una banda sobre el pecho.

La figura de San Martín domina uno de los espacios históricos de Buenos Aires Foto: sanmartiniano.cultura.gob.

El artista tomó como referencia elementos históricos de su indumentaria y equipamiento, conservados por sus familiares. El Libertador aparece montado sobre un caballo que avanza con una de sus patas delanteras elevadas, mientras extiende el brazo derecho para señalar el camino a sus soldados.

El detalle del caballo que diferencia a la estatua argentina de la chilena

Aunque ambas representaciones fueron realizadas por Daumas, existe una diferencia importante. En la versión chilena, la cola del caballo funciona como un punto adicional de apoyo, pensado para aportar estabilidad frente a los movimientos sísmicos.

En cambio, en la escultura de Buenos Aires la cola permanece suspendida, sin tocar la base. Esta particularidad modifica la apariencia del animal y permite observar una solución técnica diferente para sostener la figura de bronce.

La obra escultórica que recuerda las campañas libertadoras de San Martín Foto: Instagram @viajero.argento

Además, el monumento fue instalado originalmente mirando hacia el este, una orientación que cambiaría décadas después, cuando las autoridades decidieron transformar el conjunto escultórico.

Cuatro esculturas de dos metros y una nueva base de granito rojo en 1910

En 1909, ante la proximidad del Centenario de la Revolución de Mayo, se encargó al escultor alemán Gustav Eberlein ampliar el monumento. El artista diseñó un basamento de granito rojo pulido y agregó cuatro grupos escultóricos de aproximadamente dos metros de altura, destinados a representar diferentes momentos de las campañas independentistas.

Las figuras recibieron los nombres de La Partida, La Batalla, La Victoria y El Regreso del Vencedor. La primera muestra a un soldado que se prepara para marchar; la segunda representa las consecuencias del combate; la tercera incluye una figura alada que corona a un militar; y la última simboliza el retorno de quienes participaron en la guerra.

Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín de Buenos Aires Foto: Instagram @viajero.argento

La nueva composición fue inaugurada el 27 de mayo de 1910. Durante aquella transformación, la estatua principal también fue reorientada hacia el norte, posición que conserva actualmente.

Relieves de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú y una figura de Marte de 2,50 metros

El basamento está decorado con escenas que recuerdan las principales campañas de la independencia sudamericana. Entre ellas aparecen San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, enfrentamientos fundamentales de la trayectoria militar de San Martín, junto con representaciones de otros episodios históricos.

En el frente se encuentra una figura de Marte, el dios romano de la guerra, de aproximadamente 2,50 metros de altura, acompañada por un cóndor. El conjunto incorpora relieves de bronce y una plataforma de granito rojizo cuya parte superior mide cinco metros de largo por tres de ancho.

El lugar donde San Martín preparó a sus Granaderos a Caballo

La ubicación tampoco fue elegida al azar. El monumento se encuentra en la actual Plaza San Martín, antiguo Campo de Marte, un espacio donde el Libertador organizó y adiestró a sus Granaderos a Caballo después de regresar al Río de la Plata en 1812.

En 2019, el monumento fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 769, reconociendo su importancia artística y patrimonial. También atravesó distintas restauraciones para recuperar piezas de bronce, relieves y elementos ornamentales afectados por el paso del tiempo y actos de vandalismo.

Más de 160 años después de su inauguración, la obra permanece como uno de los homenajes más importantes a San Martín. Sus esculturas, materiales y modificaciones permiten reconstruir una parte de la historia argentina a través de un monumento que cambió considerablemente entre 1862 y 1910.