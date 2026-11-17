Recreación histórica de Seaman, un perro Terranova negro, junto a dos exploradores de la expedición de Lewis y Clark de 1804, en un paisaje montañoso de Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En mayo de 1804, una expedición estadounidense emprendió un viaje de casi 13.000 kilómetros hacia el océano Pacífico. Entre sus integrantes había un acompañante inesperado: Seaman, un perro Terranova de pelaje negro que participó en la histórica exploración de Lewis y Clark. Durante el recorrido cazó animales, protegió campamentos y sobrevivió a distintos peligros. Sin embargo, más de 220 años después, su destino final continúa siendo un misterio.

El animal pertenecía al capitán Meriwether Lewis, quien lo había comprado en 1803 por 20 dólares. Su presencia quedó registrada en los diarios de los exploradores, documentos que permiten reconstruir algunos de los episodios más sorprendentes de su historia.

Recreación histórica de Seaman, un perro Terranova negro, junto a dos exploradores de la expedición de Lewis y Clark de 1804, en un paisaje montañoso de Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En 1803 pagaron 20 dólares por Seaman, el perro que acompañaría a Lewis y Clark

La historia comenzó en 1803, cuando Meriwether Lewis adquirió un perro de raza Terranova, probablemente en las inmediaciones de Pittsburgh, Pensilvania.

Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, Lewis pagó 20 dólares por el animal, una cantidad considerable para aquella época. Su edad exacta y el lugar donde nació permanecen desconocidos.

Los Terranova eran conocidos por su fortaleza física, resistencia y capacidad para nadar. Estas características resultaban especialmente valiosas para una expedición que debía atravesar grandes ríos y territorios de difícil acceso.

El 11 de septiembre de 1803, Lewis describió a su compañero como un perro fuerte, activo y dócil. También destacó su habilidad para atrapar ardillas que cruzaban el río Ohio y llevarlas hasta la embarcación.

Dos meses después, el 16 de noviembre, un hombre shawnee le ofreció tres pieles de castor a cambio del animal. Lewis rechazó la propuesta, convencido de que Seaman sería un compañero importante para el viaje.

Dibujo de un perro Terranova, como Seaman de la expedición de Lewis y Clark. Foto: Stonehenge, "The Dog in Health and Disease," 1879, page 188. University of Cornell Library.

Una expedición de casi 13.000 kilómetros y un perro que ayudaba a conseguir alimentos

La expedición de Lewis y Clark partió oficialmente en mayo de 1804, impulsada por el presidente Thomas Jefferson para explorar los territorios occidentales de Estados Unidos y establecer conexiones comerciales y diplomáticas con los pueblos indígenas.

El recorrido, conocido como la expedición del Cuerpo de Descubrimiento, se extendió hasta septiembre de 1806 y abarcó aproximadamente 8.000 millas, equivalentes a casi 13.000 kilómetros.

Durante el trayecto, Seaman demostró que no era simplemente una mascota. Los diarios describen cómo recuperaba animales del agua y colaboraba en la obtención de alimentos.

En distintas oportunidades atrapó ardillas, recuperó aves y participó en la captura de otros animales. Su capacidad para desenvolverse en ambientes acuáticos lo convirtió en un acompañante especialmente útil durante las travesías fluviales.

Además, su tamaño y apariencia despertaban curiosidad entre los pueblos indígenas que encontraban los exploradores. Algunos nunca habían visto un perro con características semejantes.

Sobrevivió a la mordedura de un castor y alertó sobre animales peligrosos

Uno de los episodios más conocidos ocurrió el 19 de mayo de 1805, cuando Seaman fue mordido por un castor. Aunque estos animales suelen asociarse con una apariencia tranquila, poseen incisivos fuertes y pueden provocar heridas importantes al defenderse. El perro sobrevivió al incidente y continuó acompañando a la expedición.

Recreación histórica de Seaman, un perro Terranova negro, junto a dos exploradores de la expedición de Lewis y Clark de 1804, en un paisaje montañoso de Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Pocos días después, el 29 de mayo, otro episodio puso a prueba sus reflejos. Según el diario del sargento John Ordway, un bisonte se acercó peligrosamente al campamento durante la noche y Seaman se abalanzó hacia él, desviándolo de las tiendas donde descansaban los hombres.

También desempeñó una función de vigilancia ante la presencia de osos. En junio de 1805, Lewis registró que su perro permanecía alerta y ladraba durante las noches debido a la proximidad de estos animales.

Estos acontecimientos contribuyeron a que Seaman fuera considerado un integrante valioso del grupo, más allá de su condición de animal de compañía.

El misterio de Seaman: qué ocurrió con el perro después de julio de 1806

La última referencia conocida a Seaman en los diarios de la expedición corresponde al 15 de julio de 1806.

Aquel día, Lewis describió una situación especialmente incómoda: los mosquitos eran tan abundantes que resultaba casi imposible soportarlos. El explorador señaló que incluso su perro aullaba debido a las picaduras.

Después de esa anotación, Seaman desapareció de los registros históricos. La expedición regresó a San Luis el 23 de septiembre de 1806, pero los documentos conservados no aclaran qué ocurrió con el animal durante las semanas finales.

Algunos investigadores consideran probable que sobreviviera al recorrido, ya que una muerte durante la expedición podría haber quedado registrada en los diarios. Sin embargo, esta interpretación no constituye una prueba definitiva.

Tampoco existe documentación concluyente que permita establecer dónde vivió posteriormente o cuándo murió.

Con el paso de los años, Seaman se convirtió en una figura recordada mediante esculturas, monumentos y relatos dedicados a la expedición de Lewis y Clark.

Estatua de Seaman, el perro Terranova que acompañó una expedición de casi 13.000 kilómetros en 1804. Foto: Lewis and Clark Trail Experience.

Su historia representa una faceta poco conocida de las grandes exploraciones del siglo XIX: la participación de animales que ayudaron a los viajeros a sobrevivir en territorios desconocidos.

Más de dos siglos después, los diarios permiten reconstruir sus aventuras, pero el último capítulo de la vida de Seaman sigue sin conocerse.