Cómo cocinar un mix de verduras asadas en la freidora de aire: receta rápida y saludable en menos de 20 minutos

Entre las distintas comidas que se pueden hacer en la freidora de aire (o air fryer) se encuentran las verduras asadas, un plato que realza el sabor natural, concentra los jugos y aporta un mix de colores, texturas y aromas tan irresistible como beneficioso para una dieta equilibrada.

De todas maneras, alcanzar esa armonía puede ser un desafío cuando nos falta tiempo, ya que el precalentado del horno y todo lo que conlleva la cocción exige bastante dedicación

Es por ello que la freidora de aire es el camino ideal para realizar este plato en simples y rápidos pasos. Es que su sistema de circulación de aire caliente logra el mismo dorado utilizando menos aceite y en una fracción del tiempo.

Cómo hacer un mix de verduras asadas en la freidora de aire

Para realizar un mix de vegetales que pueda servirse como guarnición o incluso como opción principal sin renunciar, la guía publicada por el sitio Bon Viveur, remarca los siguientes pasos:

Lavar las verduras y cortarlas en trozos iguales para garantizar una cocción uniforme. Colocar las verduras cortadas en un bowl y añadir: una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta. También se pueden sumar hierbas secas o especias al gusto. Mezclar bien todo para que las verduras queden impregnadas con la mezcla. Colocar las verduras en la cesta de la freidora de aire en una sola capa, sin amontonarlas, y cocinarlas a 180 grados de 15 a 18 minutos. Agitar o dar vuelta las verduras a mitad del tiempo. De esta manera, lograrás un dorado parejo. Retirar cuando estén crujientes por fuera y jugosas por dentro. Servir en el momento.

Cabe señalar que para esta receta se pueden elegir cualquier tipo de verduras, por ejemplo: media calabaza, 1 morrón rojo y/o amarillo, zanahorias, brócoli y hasta champiñones.

Con qué acompañar verduras asadas

Las verduras asadas pueden servirse con carnes magras, pescado o tofu, aunque también funcionan como base para un bowl vegetariano o como relleno de wraps y tacos.

Además, este mix puede estar acompañado con aderezos (puede ser de limón y mostaza), queso parmesano rallado o semillas de sésamo tostadas.