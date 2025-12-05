Zuccotto, el postre italiano que parece un tiramisú gigante y es la opción ideal para la mesa navideña
El zuccotto es un dulce italiano parecido al tiramisú. Actualmente, tiene la forma de una tarta helada semifría. Suele decirse que originalmente fue una especialidad de Florencia, pero no hay evidencias de ello.
Este postre se elabora con forma de bóveda, usando bizcocho o soletillas mojadas en ron o algún otro licor de alta graduación. Se añade una capa gruesa de nata montada, aromatizada a veces con vainilla o chocolate, fruta confitada, frutos secos o nueces, y se cubre con otra capa de bizcocho.
La receta de zuccotto
Ingredientes
Para la cúpula de bizcochuelo
- 1 pionono o plancha de bizcochuelo (casero o comprado)
- 100 ml de almíbar o jugo de naranja
- 2 cucharadas de licor (amaretto, marsala o ron)
Para el relleno
- 300 g de ricotta bien escurrida
- 200 ml de crema de leche
- 80 g de azúcar
- 150 g de chocolate semiamargo picado o chips
- 50 g de frutas secas picadas (almendras, nueces o avellanas)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de cacao amargo (opcional, para una parte del relleno)
Paso a paso
- Usá un bowl mediano para darle forma de domo. Forralo con film y cubrí el interior con tiras de pionono o bizcochuelo
- Mezclá el almíbar con el licor y pincelá el bizcochuelo para que quede húmedo pero no roto
- Preparar el relleno
- Batí la ricotta con el azúcar y la vainilla. Aparte, montá la crema de leche y mezclala suavemente con la ricotta. Sumá el chocolate y las frutas secas. Si querés efecto marmolado, separá un tercio de la mezcla y agregale el cacao amargo
- Colocá la mezcla blanca primero, luego la mezcla con cacao, o alterná capas
- Cubrí con otra capa fina de bizcochuelo
- Llevá el zuccotto a la heladera al menos 6 horas
- Desmoldá con cuidado, retirando el film y podés espolvorear con cacao o azúcar impalpable antes de servir.
Cómo preparar trufas Dubái caseras
Para preparar este manjar navideño se necesita simplemente chocolate, pasta de pistachos y pistachos triturados o coco para rebozar las trufas. Con estos ingredientes y seis pasos, tenemos una gran variante para disfrutar con la familia.
Ingredientes (para 12 trufas aprox.)
- 200 g de chocolate (blanco o semiamargo, el que más te guste).
- 100 g de pasta de pistacho o crema de pistacho.
- Pistachos triturados o coco rallado para rebozar.
Paso a paso
- Derretí el chocolate a baño María o en microondas en tandas cortas.
- Mezclalo con la pasta de pistacho hasta obtener una crema homogénea.
- Llevá la mezcla a la heladera durante 30-40 minutos para que tome cuerpo.
- Con una cuchara, formá bolitas del tamaño de una nuez.
- Rebozá cada trufa en pistacho picado o coco, según el estilo que quieras.
- Guardalas en un recipiente hermético y refrigerá hasta servir