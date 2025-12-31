Año Nuevo con 40 grados: 6 recetas frías, fáciles y deliciosas para refrescar la mesa de Nochevieja y combatir el calor

Desde preparaciones sin cocción hasta platos livianos que se pueden dejar listos con anticipación, estas ideas son especiales para despedir el año comiendo rico y liviano.

Pionono de pollo y palta. Foto: Pinterest.

Con la llegada de una ola de calor a la Argentina y térmicas cercanas a los 40 grados, pensar el menú de Año Nuevo se vuelve todo un desafío. Nadie quiere pasar horas frente al horno ni sentarse a la mesa para comer platos pesados con semejante temperatura.

La buena noticia es que hay opciones frescas, sabrosas y súper simples que resuelven la mesa de Nochevieja sin resignar sabor ni celebración. Desde preparaciones sin cocción hasta platos livianos que se pueden dejar listos con anticipación, estas recetas frías son ideales para despedir el año comiendo rico y liviano.

Recetas para Año Nuevo. Foto: Freepik

Vitel toné clásico

Ingredientes (6 porciones)

1 kg de peceto

1 cebolla, 1 zanahoria, 1 rama de apio

2 hojas de laurel

200 g de mayonesa

2 latas de atún al natural

3–4 anchoas

Jugo de ½ limón

Alcaparras (opcional)

Preparación

Herví el peceto en agua con las verduras y el laurel hasta que esté tierno. Dejá enfriar en el caldo. Procesá la mayonesa con el atún, las anchoas y el limón hasta lograr una salsa cremosa. Cortá la carne en fetas finas, cubrí con la salsa y llevá a la heladera al menos 4 horas. Terminá con alcaparras.

Vitel tone. Foto X @C30458551

Pionono con crema de palta y pollo

Ingredientes

1 pionono

2 paltas maduras

Jugo de ½ limón

200 g de pollo cocido y desmenuzado

2 cucharadas de queso crema

Sal y pimienta

Preparación

Pisá las paltas con el limón, sal y pimienta. Mezclá con el queso crema y el pollo. Untá el pionono, enrollá ajustado y envolvé en film. Llevá a la heladera al menos 1 hora antes de cortar.

Pionono de pollo y palta. Foto: Pinterest.

Burrata con jamón crudo, rúcula y nueces

Ingredientes

1 burrata grande

100 g de jamón crudo

Rúcula

Nueces picadas

Aceite de oliva

Pimienta negra

Preparación

Colocá la burrata en el centro del plato. Sumá el jamón, la rúcula y las nueces. Terminá con aceite de oliva y pimienta recién molida. Simple y espectacular.

Matambre relleno casero

Ingredientes

1 matambre

2 zanahorias ralladas

3 huevos duros

1 morrón asado

1 puñado de perejil

Sal y pimienta

Preparación

Extendé el matambre, salpimentá y distribuí el relleno. Enrollá firme y atá con hilo. Cociná en agua hirviendo 1 hora y media. Dejá enfriar prensado, llevá a la heladera y cortá en rodajas.

Matambre, comida navideña. Foto: NA

Ensalada Mimosa

Ingredientes

3 papas hervidas

2 zanahorias hervidas

1 lata de atún

3 huevos duros

Mayonesa, sal y pimienta

Preparación

Cortá las papas y zanahorias en cubos. Mezclá con el atún y mayonesa. Rallá los huevos por encima (clara y yema) y enfriá bien antes de servir.

Ensalada rusa. Foto: Freepik.

Tarta caprese con aceitunas

Ingredientes

1 tapa de tarta

250 g de mozzarella

Tomates cherry

Aceitunas negras

Hojas de albahaca

Aceite de oliva

Preparación

Colocá la masa en una tartera, agregá la mozzarella, los tomates y las aceitunas. Horneá hasta dorar. Al salir, sumá albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva. Rica caliente o fría.