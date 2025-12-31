Año Nuevo con 40 grados: 6 recetas frías, fáciles y deliciosas para refrescar la mesa de Nochevieja y combatir el calor
Desde preparaciones sin cocción hasta platos livianos que se pueden dejar listos con anticipación, estas ideas son especiales para despedir el año comiendo rico y liviano.
Con la llegada de una ola de calor a la Argentina y térmicas cercanas a los 40 grados, pensar el menú de Año Nuevo se vuelve todo un desafío. Nadie quiere pasar horas frente al horno ni sentarse a la mesa para comer platos pesados con semejante temperatura.
La buena noticia es que hay opciones frescas, sabrosas y súper simples que resuelven la mesa de Nochevieja sin resignar sabor ni celebración. Desde preparaciones sin cocción hasta platos livianos que se pueden dejar listos con anticipación, estas recetas frías son ideales para despedir el año comiendo rico y liviano.
Vitel toné clásico
Ingredientes (6 porciones)
- 1 kg de peceto
- 1 cebolla, 1 zanahoria, 1 rama de apio
- 2 hojas de laurel
- 200 g de mayonesa
- 2 latas de atún al natural
- 3–4 anchoas
- Jugo de ½ limón
- Alcaparras (opcional)
Preparación
Herví el peceto en agua con las verduras y el laurel hasta que esté tierno. Dejá enfriar en el caldo. Procesá la mayonesa con el atún, las anchoas y el limón hasta lograr una salsa cremosa. Cortá la carne en fetas finas, cubrí con la salsa y llevá a la heladera al menos 4 horas. Terminá con alcaparras.
Pionono con crema de palta y pollo
Ingredientes
- 1 pionono
- 2 paltas maduras
- Jugo de ½ limón
- 200 g de pollo cocido y desmenuzado
- 2 cucharadas de queso crema
- Sal y pimienta
Preparación
Pisá las paltas con el limón, sal y pimienta. Mezclá con el queso crema y el pollo. Untá el pionono, enrollá ajustado y envolvé en film. Llevá a la heladera al menos 1 hora antes de cortar.
Burrata con jamón crudo, rúcula y nueces
Ingredientes
- 1 burrata grande
- 100 g de jamón crudo
- Rúcula
- Nueces picadas
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
Preparación
Colocá la burrata en el centro del plato. Sumá el jamón, la rúcula y las nueces. Terminá con aceite de oliva y pimienta recién molida. Simple y espectacular.
Matambre relleno casero
Ingredientes
- 1 matambre
- 2 zanahorias ralladas
- 3 huevos duros
- 1 morrón asado
- 1 puñado de perejil
- Sal y pimienta
Preparación
Extendé el matambre, salpimentá y distribuí el relleno. Enrollá firme y atá con hilo. Cociná en agua hirviendo 1 hora y media. Dejá enfriar prensado, llevá a la heladera y cortá en rodajas.
Ensalada Mimosa
Ingredientes
- 3 papas hervidas
- 2 zanahorias hervidas
- 1 lata de atún
- 3 huevos duros
- Mayonesa, sal y pimienta
Preparación
Cortá las papas y zanahorias en cubos. Mezclá con el atún y mayonesa. Rallá los huevos por encima (clara y yema) y enfriá bien antes de servir.
Tarta caprese con aceitunas
Ingredientes
- 1 tapa de tarta
- 250 g de mozzarella
- Tomates cherry
- Aceitunas negras
- Hojas de albahaca
- Aceite de oliva
Preparación
Colocá la masa en una tartera, agregá la mozzarella, los tomates y las aceitunas. Horneá hasta dorar. Al salir, sumá albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva. Rica caliente o fría.