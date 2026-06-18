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Las 3 recetas más fáciles y rápidas para un día de lluvia: opciones dulces y saladas para consentir el paladar

Cocinar algo delicioso siempre es una excelente opción cuando una tarde gris hace que las ganas de disfrutar de una comida casera se multipliquen.

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Fácil
Preparación:
15 min
Cocción:
15 min
Total:
30 min
Las mejores recetas para un día de lluvia. Foto Freepik
Las mejores recetas para un día de lluvia. Foto Freepik
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La gran pregunta en un día lluvioso, especialmente si es domingo, es: ¿qué hacer? Cocinar algo delicioso siempre es una excelente opción, porque esos días hacen que las ganas de disfrutar de una comida casera se multipliquen. Ya sea para recibir visitas o para acurrucarse en el sillón viendo una película, no hay nada mejor que consentir al paladar con algo rico y hecho en casa.

Desde opciones dulces como tortas fritas, hasta saladas como pan casero y ñoquis de espinaca con hongos y panceta. A continuación, te dejamos tres recetas fáciles, rápidas y con pocos ingredientes para todos los gustos.

Ñoquis. Foto: Freepik
Ñoquis. Foto: Freepik

Ingredientes para las tortas fritas

  • 500 g de harina leudante
  • 1 cucharadita de sal (o a gusto)
  • Agua tibia (cantidad necesaria)
  • Aceite para freír (cantidad suficiente)
  • Azúcar para espolvorear

Paso a Paso

  1. Colocar la harina en un recipiente formando una corona.
  2. Agregar en el centro la sal, la grasa o manteca y el agua tibia.
  3. Mezclar con una cuchara o con las manos hasta obtener una masa suave y homogénea.
  4. Cubrir la masa con un paño y dejar reposar entre 15 y 30 minutos a temperatura ambiente.
  5. Dividir la masa en bollos del mismo tamaño.
  6. Estirar cada bollo con un palo de amasar hasta que quede fino.
  7. Hacer un agujero en el centro de cada torta frita o pincharlas con un tenedor.
  8. Colocar las tortas sobre un paño mientras se calienta abundante aceite en una sartén.
  9. Cuando el aceite esté caliente, freír las tortas de a una hasta que se doren de ambos lados, dándolas vuelta durante la cocción.
  10. Retirar con una pinza y dejar escurrir sobre papel absorbente.
  11. Opcionalmente, espolvorear con azúcar y servir calientes.
Torta frita, el acompañante ideal del mate para los días de lluvia. Foto: Gentileza El Cordillerano.
Torta frita, el acompañante ideal del mate para los días de lluvia. Foto: Gentileza El Cordillerano.

Pan casero con cuatro ingredientes

  • 500 g de harina 0000
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • Sal a gusto 20 cc de aceite de girasol
  • 260 cc de agua

Paso a Paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (temperatura media/baja).
  2. Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
  3. Agregar el aceite de girasol y mezclar.
  4. Incorporar el agua de a poco hasta formar una masa.
  5. Colocar la masa sobre una superficie enharinada y unirla hasta que quede homogénea.
  6. Formar bollos chatos para facilitar una cocción uniforme.
  7. Colocar los bollos en una placa previamente espolvoreada con harina.
  8. Hornear hasta que los panes estén dorados.
  9. Retirar del horno y pincelar con un poco de agua para dar brillo a la corteza.
Pan casero. Foto: Pexels.
Pan casero. Foto: Pexels.

Ingredientes de Ñoquis soufflé de espinaca, hongos y panceta

  • 500 cc de agua
  • 50 g de manteca
  • 10 hojas de espinaca, picadas finamente
  • Sal a gusto
  • 250 g de harina 0000
  • 3 huevos

Para la salsa

  • 30 cc de aceite de oliva
  • 1 pata de pollo, cortada en cubos pequeños
  • 1 cebolla picada
  • 50 g de panceta ahumada en bastones
  • 30 cc de vino blanco
  • 10 cc de crema de leche
  • Curry a gusto
  • 100 g de champignones
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado para gratinar

Paso a paso

Ñoquis

  1. Hervir el agua junto con la manteca, la espinaca picada y sal a gusto.
  2. Incorporar la harina de una sola vez y mezclar hasta formar una masa homogénea.
  3. Apagar el fuego.
  4. Agregar los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.
  5. Colocar la preparación en una manga y formar los ñoquis.
  6. Cocinarlos en abundante agua con sal hasta que estén listos. Retirar y reservar.
Ñoquis de ricota. Foto: Bon Viveur.

Salsa

  1. Calentar el aceite de oliva en una sartén.
  2. Dorar los cubos de pollo.
  3. Agregar la cebolla picada y la panceta ahumada.
  4. Desglasar con el vino blanco y cocinar hasta que se evapore el alcohol.
  5. Incorporar la crema de leche, el curry y los champignones.
  6. Salpimentar a gusto y cocinar unos minutos más.

Armado

  1. Colocar los ñoquis en una fuente apta para horno.
  2. Cubrir con la salsa.
  3. Espolvorear con queso rallado.
  4. Llevar al horno hasta que el queso se gratine.
LluviasÑoquisPanRecetaTorta frita
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