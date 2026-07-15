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Tacos de pollo: la receta fácil, saludable y económica para resolver cualquier comida

El pollo es uno de los ingredientes más elegidos por quienes buscan preparar comidas rápidas, rendidoras y económicas. Si además se presenta en forma de taquitos, se convierte en una opción ideal para una cena informal, una picada, una reunión con amigos o incluso para llevar en la vianda del trabajo.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
15 min
Total:
25 min
Porciones:
4
La receta más simple para comer taquitos con los amigos o en familia.
La receta más simple para comer taquitos con los amigos o en familia. Foto: Ph Unsplash
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Esta receta tiene una gran ventaja: permite aprovechar ingredientes que solemos tener en casa y admite muchas variantes. Los taquitos pueden servirse solos o acompañados con pepino o lechuga repollada cortada bien finita. Si querés darle el toque bien mexicano, no puede faltar el cilantro.

En caso contrario, podés darle un toque local a tu receta de los taquitos de pollo con perejil, mayonesa y agregarle una guarnición como papas al horno o arroz. Con pocos ingredientes y una buena cocción es posible obtener un plato muy sabroso sin gastar demasiado. Hoy te vamos a facilitar información de rigor ¡para comer delicioso!

Los taquitos de pollo se puede hacer con masas de empanadas o con las auténticas que por lo general son de maíz. Foto: Imagen creada con ChatGpt

El protagonista en este taco es la pechuga de pollo, un alimento reconocido por su alto contenido de proteínas de buena calidad y su bajo aporte de grasas cuando se cocina sin piel.

Antes de cocinar, es fundamental elegir correctamente la materia prima. La carne de pollo debe presentar un color uniforme y sin olores fuertes. En este caso vamos a utilizar pechuga, pero también podés hacer un estofado y luego usar la carne que sobra ¡para unos ricos taquitos!

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El pollo siempre debe cocinarse por completo y nunca consumirse con partes rosadas. Para garantizar que sea seguro, lo ideal es que alcance una temperatura interna de 74 °C, momento en el que la carne pierde el color rosado y los jugos salen transparentes. Si no tenés un termómetro de cocina, podés cortar una pieza por la mitad y verificar que esté completamente cocida. Recordá: el pollo no se come a punto, se come bien cocido.

Si estás buscando una alternativa ¡hoy te compartimos una súper receta! Foto: Imagen creada con Gemini IA

El secreto para que los taquitos queden dorados por fuera y jugosos por dentro

  • Uno de los errores más comunes es colocar todo el pollo junto en una sartén pequeña. Cuando esto ocurre, la carne libera líquido y comienza a hervirse en lugar de dorarse.
  • Lo ideal es cocinar los cubos en una sartén amplia, bien caliente y sin sobrecargarla. De esta manera se forma una costra dorada que concentra los jugos en el interior y mejora mucho la textura.
  • Al pollo lo podés cortar en cubos o tiras, pero lo importante es que sean de tamaño similar para una cocción pareja.
  • Otro consejo importante es secar los cubos de pollo con papel de cocina antes de condimentarlos. Al retirar el exceso de humedad, el dorado será mucho más parejo.

Ingredientes para unos ricos taquitos

Una receta simple ¡y muy económica!

  • 2 pechugas de pollo
  • Paquete de tortillas o masita de empanadas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de ½ limón
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de ajo en polvo
  • ½ cucharadita de orégano
  • Sal Pimienta negra recién molida
  • Cilantro preferentemente, o Perejil fresco picado (opcional)
  • Lechuga o pepino para rellenar el taquito (opcional)

Paso a Paso para hacer estos ricos taquitos

  1. Cortamos las pechugas en cubos de aproximadamente dos centímetros. Los secamos con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.
  2. En un recipiente mezclamos el aceite de oliva, el pimentón, el ajo en polvo, el orégano, la sal, la pimienta y el jugo de limón. Incorporamos el pollo y mezclamos para que todos los cubos queden bien condimentados. Si tenés tiempo, dejalo reposar de un día para otro, caso contrario con 20 minutos en la heladera alcanza para que tome el sabor del aliño.
  3. Calentamos una sartén a fuego medio-alto. Cocinamos la carne en una sola capa durante 3 o 4 minutos por lado, sin moverlos constantemente. Así lograrán una superficie bien dorada en los cubos o tiras de pollo. Mientras calentamos las tortillas en una sartén o con el microondas.
  4. Cuando estén completamente cocidos, retiramos del fuego y terminamos con perejil fresco picado. Luego agregamos el relleno a la tortilla ¡y a disfrutar estos taquitos de pollo!

Trucos para los taquitos de pollo

  • No lavar el pollo antes de cocinarlo.
  • Secar los cubos o las tiritas de pollo con papel de cocina.
  • Cocinar con la sartén bien caliente, podés usar el aceite que más te guste.
  • No llenar demasiado la sartén para evitar que quede mal la carne de pollo.
  • Dejar reposar unos minutos antes de servir para que los jugos se redistribuyan.

Estos taquitos de pollo demuestran que una comida saludable no tiene por qué ser complicada. Con ingredientes simples, una cocción rápida y algunos cuidados básicos en la manipulación de la carne de pollo, es posible preparar un plato económico, muy sabroso y listo en menos de media hora. Te compartimos tips e ideas para hacer un viaje gastronómico o hacer tu receta con tu toque culinario. Una receta práctica que también admite distintas guarniciones y salsas.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaComidaPollo
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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