Chau WhatsApp: en qué celulares dejará de funcionar la aplicación de mensajería a partir de 2026

De cara al nuevo año, Meta anunció que la aplicación dejará de ser compatible con ciertos sistemas operativos que no reciban más actualizaciones, una medida que impactará a millones de usuarios. Los detalles.

En estos celulares ya no se podrá usar WhatsApp a partir de 2026.

Los avances tecnológicos traen consigo mejoras constantes, pero también dejan atrás a dispositivos que ya no pueden adaptarse a los nuevos cambios. En ese contexto, WhatsApp anunció que dejará de ser compatible con ciertos sistemas operativos que no reciban más actualizaciones, una medida que impactará a millones de usuarios en todo el mundo.

La aplicación de mensajería, desarrollada por Meta, incorpora de manera permanente nuevas funciones destinadas a optimizar la experiencia del usuario. Entre las actualizaciones más importantes se destacan las relacionadas con la seguridad y la privacidad, fundamentales para proteger la información personal y las conversaciones. Sin embargo, no todos los teléfonos cuentan con la capacidad técnica necesaria para soportar estas mejoras.

Ya no será posible usar WhatsApp en ciertos modelos viejos de celulares. Foto: Unsplash.

Con el paso del tiempo, los celulares más antiguos comienzan a perder compatibilidad. Primero dejan de acceder a algunas funciones y, finalmente, pierden por completo el acceso a la aplicación. Según informó la compañía, a partir del 1 de enero WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos con sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores. La misma situación se dará en los iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones previas.

¿En qué celulares ya no funcionará WhatsApp a partir del 2026?

De cara a 2026, numerosos modelos de marcas como Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola y Sony quedarán fuera de servicio. Estos equipos, que ya llevan varios años en el mercado, no podrán ejecutar las nuevas versiones de la app. Para continuar usando WhatsApp, sus propietarios deberán considerar la actualización del sistema operativo o, en muchos casos, el recambio del dispositivo. A continuación, la lista detallada de los celulares que serán incompatibles con WhatsApp:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy Core

Galaxy J2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Trend

Galaxy S5

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G

Moto E de primera generación

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

G740

D2

WhatsApp se actualiza y ciertos celulares quedarán obsoletos. Foto: Freepik.

El HTC One M8 también perderá el acceso completo a las funciones de WhatsApp. Entre las novedades previstas para 2026, la aplicación incorporará importantes mejoras en materia de privacidad, como la posibilidad de bloquear archivos multimedia enviados por contactos desconocidos, silenciar llamadas no deseadas y restringir la visibilidad del perfil. En una primera etapa, estas actualizaciones se implementarán en Estados Unidos y, de manera progresiva, se extenderán al resto de los países.