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Google Earth lanza su simulador de vuelo de F-16 y SR-22: cómo usarlo gratis y sin instalar nada

Con apenas un par de clics, es posible ponerse a los mandos de un avión virtual y sobrevolar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta los Alpes, aprovechando el potente renderizado cartográfico que Google perfeccionó durante años. Los detalles dentro de la nota.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Google Earth lanza su simulador de vuelo de F-16 y SR-22 en el navegador.
Google Earth lanza su simulador de vuelo de F-16 y SR-22 en el navegador. Foto: Google Earth
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Durante años, Google Earth fue ese rincón digital al que acudían las personas para espiar barrios, redescubrir ciudades o planificar viajes sin moverse del sillón. Sin embargo, ahora la plataforma acaba de dar un giro interesante: su histórico simulador de vuelo (hasta ahora una función escondida y limitada a la versión de escritorio) aterriza directamente en el navegador y sin necesidad de instalaciones.

Simulador de vuelo en Google Earth: ahora disponible en cualquier navegador

La novedad no es menor. Este simulador nació en 2007 como una suerte de “easter egg” para usuarios curiosos. Hoy, casi dos décadas después, se reconvierte en una herramienta accesible, pensada para cualquier persona con conexión a Internet y ganas de explorar el planeta desde otra perspectiva.

Google Earth fue ese rincón al que acudían las personas para espiar barrios y redescubrir ciudades. Foto: Google Earth

Con apenas un par de clics, es posible ponerse a los mandos de un avión virtual y sobrevolar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta los Alpes, aprovechando el potente renderizado cartográfico que Google perfeccionó durante años.

Cómo usar el simulador de Google Earth paso a paso

El acceso es simple y directo: desde la web oficial de Google Earth, el usuario puede ingresar a la sección “Explorar Earth”, donde se despliega un menú de herramientas que incluye la nueva opción de simulación.

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Al activarla, la interfaz cambia: la pantalla se convierte en una cabina de vuelo minimalista con vista aérea inmersiva. No hace falta crear cuentas adicionales ni descargar software. La experiencia corre íntegramente en el navegador, aunque la calidad dependerá de la conexión a Internet.

Con apenas un par de clics, es posible ponerse a los mandos de un avión virtual y sobrevolar por el mundo. Foto: Google Earth

Para lograr el mejor resultado, se recomienda activar el modo satelital, que proyecta imágenes fotorrealistas sobre el relieve y potencia la sensación de vuelo.

Aviones disponibles y controles del simulador de Google Earth

Google optó por una propuesta simple, pero efectiva con dos aeronaves:

  • F-16: ideal para quienes buscan velocidad y maniobras más dinámicas.
  • SR22: pensado para vuelos tranquilos y panorámicos.

El sistema de control es accesible:

  • Flechas del teclado: dirección
  • Re Pág / Av Pág: potencia y velocidad
  • Mouse: alternativa para pilotear con clics

Eso sí, dominar el vuelo puede llevar práctica. Los choques virtuales son frecuentes al principio, pero el sistema permite reiniciar rápidamente sin penalidades.

Experiencia de vuelo: entretenimiento, exploración y límites

Es importante aclarar que no se trata de un simulador profesional. No hay condiciones meteorológicas complejas ni cabinas hiperrealistas. El enfoque es claramente lúdico, pensado para la exploración y el entretenimiento.

Los choques virtuales son frecuentes al principio, pero el sistema permite reiniciar rápidamente. Foto: Google Earth

Aun así, ofrece un valor interesante: permite observar ciudades en 3D, recorrer paisajes naturales o descubrir rutas inaccesibles desde tierra. En este sentido, se acerca más a una experiencia interactiva similar a la realidad virtual que a un simulador técnico.

Esta actualización refuerza una tendencia creciente: hacer que la cartografía digital sea cada vez más inmersiva y accesible. Con solo un navegador moderno y una conexión decente, cualquiera puede convertirse en piloto por un rato.

En definitiva, Google Earth vuelve a reinventarse y confirma que explorar el mundo (aunque sea de forma virtual) puede ser tan educativo como divertido.

Google EarthTecnologíaAviones F-16
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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