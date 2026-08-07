El dato clave que cambió la investigación por la muerte de Lucila Pagani en Córdoba

Lucila Pagani y su esposo Foto: Redes sociales

Durante casi dos meses, la muerte de María Lucila Pagani fue investigada bajo una hipótesis que parecía explicar una tragedia inesperada: un incendio dentro de un auto, supuestamente provocado por la explosión de un celular mientras estaba conectado al cargador. Sin embargo, el avance de las pericias modificó por completo el rumbo de la causa y puso bajo la lupa a su esposo, Gerardo Luis Gasparutti, quien fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo.

El caso conmocionó a Córdoba porque lo que en un principio se presentó como un accidente vial terminó convertido en una investigación por un presunto femicidio. La clave estuvo en una serie de elementos que, según los investigadores, no coincidían con la explicación inicial sobre el origen del fuego.

La versión inicial: un celular que habría explotado dentro del auto

El hecho ocurrió el 14 de junio de 2026 en la Ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende, Córdoba. Esa noche, Pagani viajaba como acompañante en un Renault Sandero conducido por Gasparutti.

Detuvieron a Gerardo Luis Gasparutti por la muerte de su esposa María Lucila Pagani. Foto: redes sociales.

Según la primera versión aportada por el hombre, el incendio se habría iniciado cuando ella utilizaba un teléfono celular conectado al cargador. Esa explicación fue tomada inicialmente como una posible causa accidental del fuego.

Cuando llegó la Policía, el vehículo presentaba importantes daños por las llamas, principalmente en el habitáculo. Gasparutti se encontraba en el lugar sin lesiones de gravedad, mientras que Pagani había sufrido quemaduras severas. La mujer fue asistida por personal sanitario y trasladada al Instituto del Quemado, donde permaneció internada en estado crítico. Murió días después como consecuencia de las heridas.

En esa primera etapa, la investigación avanzó sobre la posibilidad de un siniestro accidental. La explicación del celular incendiado parecía ser el punto de partida para reconstruir lo ocurrido dentro del auto. Pero las pericias posteriores abrieron una línea completamente distinta.

El hallazgo que puso en duda la hipótesis del accidente

El giro en la causa llegó cuando los especialistas de Bomberos revisaron el vehículo y no encontraron elementos que respaldaran la versión del teléfono. Según trascendió, en el habitáculo no se habría hallado otro celular, ni cable, ni fuente de carga que permitieran sostener que el fuego comenzó por una explosión de ese tipo.

Detuvieron a Gerardo Luis Gasparutti por la muerte de su esposa María Lucila Pagani. Foto: redes sociales.

Ese dato fue determinante. Si el incendio se había originado por un aparato conectado, los investigadores esperaban encontrar rastros compatibles con esa explicación. Pero la ausencia de esos elementos abrió dudas sobre la mecánica del hecho.

Además, los peritos percibieron un olor compatible con la presencia de algún líquido combustible dentro del vehículo. Ese indicio reforzó la necesidad de profundizar la investigación y llevó a la fiscalía a ordenar nuevas medidas probatorias para determinar cómo se produjo el incendio y en qué circunstancias murió Pagani.

La imputación contra Gerardo Gasparutti

Con el avance de la causa, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, a cargo de Liliana Copello, dispuso la detención de Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años. El hombre fue imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su esposa, María Lucila Pagani.

La imputación no implica una condena. Gasparutti continúa siendo investigado y rige el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Aun así, para la fiscalía, los resultados preliminares de las pericias fueron suficientes para descartar la hipótesis inicial del accidente y avanzar sobre una acusación más grave.

El caso generó fuerte impacto también por el perfil de los involucrados. Pagani tenía 47 años y estaba vinculada al ámbito académico. Gasparutti, por su parte, se desempeñaba como docente y ocupaba cargos relacionados con carreras universitarias en Córdoba, según información difundida por distintos medios.

Qué dice la defensa del acusado

Tras la detención, la defensa de Gasparutti rechazó la acusación. Su abogado, Lucas Sonzini, sostuvo públicamente que su cliente “no fue el asesino” y cuestionó la hipótesis de la fiscalía. También afirmó que, desde su mirada, lo ocurrido fue un accidente de tránsito con consecuencias trágicas.

El letrado remarcó que el acusado conducía el vehículo cuando comenzó el incendio y planteó que no puede reconstruir con precisión todo lo que ocurrió dentro del auto. Además, señaló que hay secreto de sumario y que todavía no tuvo acceso completo al expediente, por lo que pidió cautela sobre las versiones que circulan.