Las 3 plantas que podés comprar el 1 de octubre, poner en tu balcón y tener muchísimo color a fin de año. Foto: Foto: Gemini

Con la llegada de la primavera, el balcón puede convertirse en uno de los espacios más coloridos de la casa. Para quienes quieren anticiparse al verano, existen distintas plantas que pueden comprarse a comienzos de octubre, adaptarse a macetas y, con los cuidados adecuados, desarrollar una abundante floración durante noviembre y diciembre.

Elegir bien la planta, colocarla en un lugar con suficiente luz y mantener un riego equilibrado son algunos de los factores más importantes para conseguir un balcón lleno de flores hacia fin de año.

Las 3 plantas para comprar el 1 de octubre y llenar de color el balcón

1. Petunia

La petunia es una de las opciones más populares para balcones y terrazas durante los meses cálidos. Sus flores pueden encontrarse en distintos tonos, como rosa, violeta, blanco, rojo y combinaciones de varios colores.

La petunia es una planta muy colorida. Foto: Gemini

Al comprar ejemplares jóvenes a comienzos de octubre, pueden colocarse directamente en macetas o jardineras para que continúen desarrollándose durante la primavera.

Para favorecer una floración abundante, conviene ubicarla en un espacio con varias horas de luz solar directa y mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando los encharcamientos.

También es recomendable retirar las flores marchitas. Esta tarea permite mantener la planta prolija y puede favorecer la aparición de nuevas flores.

2. Gazania

La gazania es otra alternativa para quienes buscan sumar color al balcón sin necesitar una planta demasiado complicada de mantener.

Sus flores tienen una apariencia similar a una margarita y pueden presentarse en tonos amarillos, naranjas, rojos y combinaciones de varios colores. Además, sus flores suelen abrirse especialmente cuando reciben buena cantidad de luz.

La hermosa planta que dará flores todo el año. Foto Unsplash.

Puede cultivarse en macetas y jardineras, siempre que cuente con un sustrato que tenga buen drenaje.

Durante la primavera y el verano necesita una ubicación luminosa y riegos moderados. Una vez establecida, tolera bastante bien períodos cortos de falta de agua, aunque eso no significa que deba dejarse completamente seca durante largos períodos.

Si se compra a principios de octubre y recibe buenas condiciones de crecimiento, puede aportar una importante cantidad de flores durante la temporada cálida.

3. Verbena

La verbena es una opción especialmente interesante para balcones porque puede producir numerosas flores pequeñas agrupadas en ramilletes y aportar mucho color en poco espacio.

Dependiendo de la variedad, sus flores pueden ser violetas, rosadas, rojas o blancas. Además, algunas variedades tienen un crecimiento que permite que sus tallos caigan por los bordes de las macetas, creando un efecto decorativo.

Planta de bignonia naranja Foto: Freepik

Para cultivarla en un balcón conviene elegir un recipiente con agujeros de drenaje y utilizar un sustrato liviano que no retenga demasiada agua.

Una buena cantidad de luz y un riego regular, sin exceso, son claves durante los meses de mayor crecimiento.

También puede ser conveniente retirar las flores que ya se marchitaron para mantener la planta más prolija y estimular la continuidad de la floración.

Cómo preparar el balcón desde octubre

Lo primero es elegir macetas con agujeros en la base. El exceso de agua acumulado alrededor de las raíces puede provocar problemas, especialmente si el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo.

También es importante observar cuántas horas de sol recibe el balcón. Petunias, gazanias y verbenas pueden desarrollarse bien con buena iluminación, aunque las necesidades exactas dependen de la variedad y de las condiciones del lugar.

Durante las semanas posteriores a la compra, conviene controlar la humedad de la tierra antes de volver a regar. En primavera, el aumento de las temperaturas puede hacer que el sustrato se seque más rápido, pero eso no significa que todas las plantas necesiten agua todos los días.