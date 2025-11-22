La tendencia “curly” se impone: el corte de pelo que ayuda a bajar el frizz en melenas rizadas

Su éxito radica en que está diseñado específicamente para respetar la forma natural del rizo y potenciar su movimiento, algo que no siempre es fácil de lograr. Este estilo se impone como uno de los favoritos para el verano 2026.

El corte Morrison: la tendencia "curly" que gana terreno en 2025 por su efecto rejuvenecedor y su estilo natural. Foto: Unsplash.

El cabello rizado se consolida como protagonis en la industria de la belleza, y en 2025 una de las propuestas más destacadas es el corte Morrison, un estilo que combina técnica, definición y movimiento para quienes buscan realzar la textura natural del rizo sin renunciar a la practicidad.

La tendencia, extendida en redes sociales y salones especializados, se convirtió en una opción recurrente para mujeres que desean un look moderno, favorecedor y adaptado a las características únicas del rizo.

El corte Morrison: la tendencia "curly" que gana terreno en 2025 por su efecto rejuvenecedor y su estilo natural. Foto: Freepik.

A diferencia del cabello lacio, el pelo rizado presenta particularidades que hacen más compleja la búsqueda del corte ideal. La forma del rizo, su densidad, su capacidad de encogimiento y su propensión al frizz son factores determinantes al momento de elegir un estilo.

Además, cada melena tiene comportamientos distintos: los rizos más sueltos pueden presentar menos volumen, pero mayor sensibilidad a la humedad, mientras que los rizos densos o apretados suelen concentrar volumen y necesitar mayor estructura en el corte para no perder forma con el paso de los días.

En este escenario, el corte Morrison aparece como una respuesta moderna a las necesidades de quienes buscan definición sin rigidez, volumen equilibrado y un acabado fresco y rejuvenecido.

El corte Morrison: la tendencia "curly" que gana terreno en 2025 por su efecto rejuvenecedor y su estilo natural. Foto: Unsplash.

Un corte pensado para el movimiento natural

El corte Morrison se caracteriza por sus capas superiores más cortas, que aportan ligereza a la melena y ayudan a evitar el peso excesivo en las puntas, uno de los problemas más comunes en cabellos rizados. Esta distribución equilibrada del volumen logra una estructura que favorece tanto la definición como la manejabilidad.

Uno de los beneficios más valorados es su capacidad para reducir el frizz. Al eliminar el volumen no deseado y permitir que cada rizo encuentre su espacio, el corte contribuye a un acabado más pulido y con mejor textura.

Corte de pelo Morrison para pelo rizado. Foto: Pinterest.

Versatilidad para distintos tipos de rizo

El éxito del corte Morrison radica en su adaptabilidad. Para quienes tienen rizos muy cerrados, este estilo ayuda a controlar el volumen en la parte inferior del cabello y a evitar que la melena pierda su estructura.

En cambio, para quienes poseen rizos más sueltos o incluso ondas marcadas, el corte aporta dinamismo y realza la forma sin saturar la melena de volumen.

Esta versatilidad lo convierte en una alternativa recomendada para diferentes edades, estilos de vida y rutinas de cuidado capilar. Además, su aire retro inspirado en los años sesenta aporta un toque juvenil que muchas buscan para renovar su imagen.

Corte de pelo Morrison para pelo rizado. Foto: Pinterest.

El auge del movimiento que incentiva el cuidado del cabello rizado sin alisarlo ni modificar su textura impulsó nuevos enfoques en los salones de belleza. En ese marco, el corte Morrison no solo se destaca por su estética, sino también por cómo encaja en una filosofía que prioriza el respeto por la forma natural del rizo.