Chau al desorden en la cocina: la nueva tendencia que ordena los utensilios y decora los ambientes

Esta nueva tendencia está ganando terreno en los hogares ya que ordena, decora y hasta se pueden colgar en la pared o la alacena.

Organizador de utensilios. Foto: Freepik

En la mayoría de las cocinas, los utensilios terminan repartidos por todos los cajones y mezclados con otos objetos de la casa. Esto es un problema a la hora de organizar y ordenar, y además afecta a la estética del lugar.

Por esto, una nueva tendencia está ganando terreno en las cocinas: el organizador de utensilios, una pieza que funciona para colgar espátulas, cucharones y accesorios, y que siempre estén ordenados y en su lugar.

Nueva forma de organizar los utensilios. Foto: Freepik

Este objeto tiene compartimentos con divisores que funcionan para separar los utensilios según el tipo, material y tamaño. Algunos se pueden guardar en el cajón y otros son para dejarlos en la mesada o hasta se pueden colgar en la pared o la alacena.

Además, su diseño minimalista y de acero inoxidable puede funcionar no solo para ordenar, sino también como parte de la decoración del hogar. Estos organizadores son perfectos para que el cajón no este revuelto y para ordenar la visual.

Qué funciones cumple este tipo de organizador

Ahorra espacio : que esté cada utensilio en su lugar, los cajones tienen más espacio.

Evita el desorden : no es necesario revolver los cajones para encontrar el utensilio

Aporta estética: aporta limpieza y orden a la vista y el ambiente

Versátil : funciona para colgar todo tipo de utensilios

Duradero: al ser fabricado con materiales resistentes y fáciles de limpiar, dura más

Los nuevos diseños de organizador de utensilios responden a una tendencia en la que coinciden cada vez más especialistas: crear espacios armónicos es muy importante para mejorar la calidad de vida y fortalecer nuestra relación con el entorno y el hogar.

Organizador de utensilios. Foto: Freepik

Organizador sustentable

La propuesta adquiere más importancia cuando se eligen alternativas sustentables que son elaboradas a partir del reciclaje de materiales, otra de las recomendaciones frecuentes de los expertos en orden y limpieza del hogar.

En la actualidad, el mercado ofrece varias opciones en esta línea, reflejo de una apertura sostenida hacia estas prácticas. Se trata de acciones que no solo aportan armonía al hogar, sino que también benefician al planeta.