Adiós a los borcegos de plataforma: la nueva tendencia que dominará la Navidad este 2025

Hace unos años, este tipo de zapatos era una de las tendencias más fuertes en las fiestas, pero ahora, un nuevo calzado mucho más sofisticado viene a irrumpir con la tendencia urbana.

Borcegos Foto: Pinterest

Los borcegos de plataforma son un verdadero ícono del street style en los últimos años, pero como todo en la moda es pasajero, la escena fashion comenzó a dejarlos de lado para dar paso a un nuevo indispensable: las ballerinas.

Este estilo de calzado elegante y liviano regresa con mucha más fuerza y se consagra como el gran buscado para la temporada navideña, y sobre todo, para el inicio del verano en el hemisferio sur.

Ballerinas, la nueva tendencia de la moda Foto: pinterest

Las pasarelas internacionales, la moda del verano europeo y las influencers más influyentes del momento lo dejaron claro: las ballerinas, con su impronta clásica y femenina, se transformaron en el must-have para los looks festivos. Atrás quedaron las botas pesadas y las suelas XXL. Ahora, la consigna es combinar estilo, comodidad y versatilidad en un mismo zapato.

Ballerinas: el causado que causa obsesión entre los fashionistas para esta navidad

Las ballerinas han desplazado a los borcegos y no es para menos: son cómodas, livianas y permiten moverse sin restricciones. Además, quedan bien con todos los looks; ya sea para fiestas, un jean básico para ir a la oficina o incluso para una romántica cita al aire libre.

Su diseño minimalista abre la puerta a múltiples versiones: modelos con moños, puntas metálicas, brillos, texturas satinadas o aterciopeladas.

Para quienes buscan un toque sofisticado sin renunciar a la practicidad, especialmente en eventos como Navidad, donde se camina, se baila y se va de un lado a otro, las ballerinas son la opción perfecta.

Ballerinas, la nueva tendencia de la moda Foto: pinterest

Dorado vs. Plateado: los colores de accesorios para vestir en Navidad y cuál es su significado

Se vienen las fiestas de fin de año y los accesorios son indispensables para elevar cualquier outfit, ya que marcan la diferencia entre simplemente “vestir” una prenda y darle un toque de estilo. En general, las personas suelen elegir accesorios en dos colores, dorado y plateado. Pero qué significa optar por cada uno.

En el caso del color dorado, éste está asociado a la abundancia, el lujo, la calidez y la autoafirmación. Las personas que suelen preferir este tono para sus complementos tienden a valorarse a sí mismos, buscan destacar siempre del resto y tienen una energía cálida y ambiciosa.

Los accesorios color oro expresan conexión con la creatividad y la expansión de ideas. En este sentido, es necesario recordar que vestirse es una forma de arte para muchos.

En cambio, los complementos en tonos plateados suelen usarse cuando una persona quiere dejar un halo de misterio, intuición y elegancia, pero sin resaltar demasiado.