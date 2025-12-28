Las nuevas tendencias en corte de pelo que marcarán la moda del 2026: rejuvenecedores, cómodos y sin complicaciones

Naturales, versátiles y fáciles de llevar, los cortes que marcan el 2026 apuestan por la comodidad sin resignar estilo. Son opciones ideales para verse fresca, moderna y rejuvenecida, sin rutinas complicadas ni mantenimiento extremo.

Las tendencias en corte de pelo que se vienen con todo en 2026. Foto: Pinterest.

El 2026 llega con una idea clara: menos rigidez y más naturalidad, también en el pelo. Lejos de seguir modas imposibles, el cabello vuelve a ocupar su lugar como una forma de expresión personal, algo que habla de quiénes somos y cómo nos sentimos.

Este año, las tendencias apuestan por cortes simples, cómodos y fáciles de llevar, pensados para adaptarse a distintos estilos de vida sin exigir rutinas eternas ni visitas constantes a la peluquería. La consigna es verse bien, pero sin complicarse.

Desde las pasarelas hasta Instagram, pasando por estilistas y salones top, el mensaje se repite: cortes más relajados, versátiles y reales. Líneas más suaves, formas que acompañan el movimiento natural del pelo y looks que suman frescura sin esfuerzo.

Cortes de pelo en tendencia 2026. Foto: Instagram @stylelovelyweb

Los cortes de pelo más buscados en 2026

El año del pixie

Nunca se fue del todo, pero este año el pixie vuelve a ganar protagonismo. Ya sea en su versión más corta y marcada o en opciones más largas, con flequillo y textura, este corte se posiciona como uno de los favoritos para quienes buscan un cambio fuerte y con personalidad.

Los pixies largos, con volumen en la parte superior, contornos suaves y flequillos protagonistas, se llevan con un aire moderno y elegante. Son prácticos, estilizan el rostro y transmiten seguridad.

Corte de pelo pixie largo. Foto Instagram @franchubavio

Media melena: la favorita indiscutida

Si hay un largo que no falla, es la melena midi. En 2026 se consolida como la opción más versátil y elegida, porque funciona en todo tipo de rostros, estilos y texturas de pelo. No es casualidad que celebrities e influencers ya la estén adoptando: es fácil de mantener, pero permite jugar con distintos peinados.

La media melena es ese punto justo entre lo corto y lo largo. Y admite mil versiones: long bob, clavicut, shaggy, butterfly cut y, ahora, el kitty cut, que cae a la altura de los hombros y se lleva con textura natural. Todo indica que este último será uno de los grandes protagonistas del año.

El peinado Long bob. Foto: Pinterest.

El bob, un clásico que se renueva

Elegante, atemporal y siempre vigente, el bob vuelve a decir presente en 2026. Su largo, justo a la altura de la barbilla, enmarca el rostro y resalta pómulos y mandíbula, logrando un efecto visual más definido y favorecedor. Por eso sigue siendo uno de los cortes más elegidos por las celebrities.

Este año se lleva bien recto, prolijo y liso. Las capas largas pasan a un segundo plano y ganan terreno las melenas limpias, con líneas claras. Eso sí: para que no quede rígido o pesado, es clave aportarle movimiento. Un buen secado con cepillo redondo, llevando apenas las puntas hacia adentro, hace toda la diferencia.

Corte de pelo bob. Foto Pinterest The Right Hairstyles

Flequillo cortina

El flequillo cortina sigue siendo un infaltable y en 2026 se reafirma como el aliado perfecto de la media melena. Inspirado en los años 70, enmarca el rostro de forma suave y aporta un aire romántico sin esfuerzo. Suele llevarse largo, abierto al medio o levemente hacia un costado, integrándose de manera natural con el resto del pelo.

Flequillo cortina. Foto: Pinterest.

Además, es ideal para quienes no quieren estar retocándolo todo el tiempo: crece bien, se adapta fácil y queda lindo incluso cuando está más largo. ¿Un plus? Rejuvenece un montón.