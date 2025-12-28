Las nuevas tendencias en corte de pelo que marcarán la moda del 2026: rejuvenecedores, cómodos y sin complicaciones
Naturales, versátiles y fáciles de llevar, los cortes que marcan el 2026 apuestan por la comodidad sin resignar estilo. Son opciones ideales para verse fresca, moderna y rejuvenecida, sin rutinas complicadas ni mantenimiento extremo.
El 2026 llega con una idea clara: menos rigidez y más naturalidad, también en el pelo. Lejos de seguir modas imposibles, el cabello vuelve a ocupar su lugar como una forma de expresión personal, algo que habla de quiénes somos y cómo nos sentimos.
Este año, las tendencias apuestan por cortes simples, cómodos y fáciles de llevar, pensados para adaptarse a distintos estilos de vida sin exigir rutinas eternas ni visitas constantes a la peluquería. La consigna es verse bien, pero sin complicarse.
Desde las pasarelas hasta Instagram, pasando por estilistas y salones top, el mensaje se repite: cortes más relajados, versátiles y reales. Líneas más suaves, formas que acompañan el movimiento natural del pelo y looks que suman frescura sin esfuerzo.
Los cortes de pelo más buscados en 2026
El año del pixie
Nunca se fue del todo, pero este año el pixie vuelve a ganar protagonismo. Ya sea en su versión más corta y marcada o en opciones más largas, con flequillo y textura, este corte se posiciona como uno de los favoritos para quienes buscan un cambio fuerte y con personalidad.
Los pixies largos, con volumen en la parte superior, contornos suaves y flequillos protagonistas, se llevan con un aire moderno y elegante. Son prácticos, estilizan el rostro y transmiten seguridad.
Media melena: la favorita indiscutida
Si hay un largo que no falla, es la melena midi. En 2026 se consolida como la opción más versátil y elegida, porque funciona en todo tipo de rostros, estilos y texturas de pelo. No es casualidad que celebrities e influencers ya la estén adoptando: es fácil de mantener, pero permite jugar con distintos peinados.
La media melena es ese punto justo entre lo corto y lo largo. Y admite mil versiones: long bob, clavicut, shaggy, butterfly cut y, ahora, el kitty cut, que cae a la altura de los hombros y se lleva con textura natural. Todo indica que este último será uno de los grandes protagonistas del año.
El bob, un clásico que se renueva
Elegante, atemporal y siempre vigente, el bob vuelve a decir presente en 2026. Su largo, justo a la altura de la barbilla, enmarca el rostro y resalta pómulos y mandíbula, logrando un efecto visual más definido y favorecedor. Por eso sigue siendo uno de los cortes más elegidos por las celebrities.
Este año se lleva bien recto, prolijo y liso. Las capas largas pasan a un segundo plano y ganan terreno las melenas limpias, con líneas claras. Eso sí: para que no quede rígido o pesado, es clave aportarle movimiento. Un buen secado con cepillo redondo, llevando apenas las puntas hacia adentro, hace toda la diferencia.
Flequillo cortina
El flequillo cortina sigue siendo un infaltable y en 2026 se reafirma como el aliado perfecto de la media melena. Inspirado en los años 70, enmarca el rostro de forma suave y aporta un aire romántico sin esfuerzo. Suele llevarse largo, abierto al medio o levemente hacia un costado, integrándose de manera natural con el resto del pelo.
Además, es ideal para quienes no quieren estar retocándolo todo el tiempo: crece bien, se adapta fácil y queda lindo incluso cuando está más largo. ¿Un plus? Rejuvenece un montón.