Un árbol perfecto para patios pequeños: se destaca por su resistencia, atrae mariposas y da fruta en verano

No supera los 5 metros de altura y tiene raíces poco invasivas, lo que lo hace seguro para pisos delicados o zonas cercanas a construcciones.

El árbol ideal para patios pequeños Foto: Wikipedia

Con el verano comenzando, todos quieren lucir sus jardines y espacios verdes. En esta oportunidad te revelamos el ejemplar de árbol ideal para patios pequeños que da fruta. Se trata del ciruelo que además es resistente y seguro para tu hogar, ya que puede crecer sin problemas en patios, terrazas o macetas grandes.

No supera los 5 metros de altura y tiene raíces poco invasivas, lo que lo hace seguro para pisos delicados o zonas cercanas a construcciones. Ofrece flores blancas y rosadas en primavera y frutas dulces durante el verano. Un imán para atraer abejas y mariposas.

Las ventajas del ciruelo

No rompe el piso con sus raíces

Produce ciruelas dulces ideales para comer o hacer mermeladas

Florece en primavera, aportando color y vida

Soporta sequías, con pocos cuidados

Se adapta a macetas grandes o espacios chicos

Otro punto a favor del ciruelo es que tolera bien la falta de agua, ideal para zonas calurosas o con riego limitado. Solo necesita un suelo con buen drenaje y algo de abono en primavera para crecer sano y productivo.

Con una poda ligera al año y algo de fertilizante, vas a tener un árbol funcional, vistoso y sin riesgos para tu casa. Es una forma simple de sumar naturaleza, sabor y sombra al hogar sin complicaciones.

Ciruelo Foto: Wikipedia

El árbol con la madera más resistente del mundo está en Sudamérica

Se trata del quebracho, emblemático de la región chaqueña, que está principalmente presente en Argentina y Paraguay.

Este árbol no solo se destaca por la dureza de su madera, sino también por su importancia ecológica. Al mismo tiempo, brinda refugio a numerosas especies de fauna, contribuye al equilibrio de ecosistemas frágiles, entre otras cuestiones vinculadas al bienestar de la naturaleza. Su crecimiento lento y su capacidad para adaptarse a climas hostiles lo vuelven en un símbolo de resistencia natural.

Quebracho, el árbol que crece en Sudamérica. Foto: X/@GutFirstHealth

Durante décadas, su madera fue fundamental para el desarrollo económico de ambos países, dado que se utilizó en durmientes ferroviarios, postes, vigas, puentes y estructuras sometidas a grandes esfuerzos.

El nombre “quebracho” proviene de la expresión “quiebra-hacha” y refleja la dificultad histórica a la hora de trabajar su madera.

Su dureza es tal que puede incluso desgastar herramientas y resistir la humedad, incluso el paso del tiempo durante generaciones. También puede ser un árbol longevo, porque vive más de 150 años y crece en suelos pobres, altas temperaturas y prolongados períodos de sequía.