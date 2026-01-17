Cuáles son los números de la suerte de cada signo del sábado 17 de enero de 2026
Te contamos cuáles son tus números favoritos para este sábado y cómo podés usarlos a tu favor.
A punto de comenzar el fin de semana, es un gran momento para consultar cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este sábado 17 de enero, para tenerlos a mano y aplicarlos cuando surja la oportunidad y poner la fortuna de nuestro lado.
Con esta información podés hacer lo que quieras: usar estos números para tomar decisiones, considerarlos como cantidades para usar en recetas, decoración, compras, y por supuesto para jugar y tener la suerte de tu lado.
Los números de la suerte de cada signo para el viernes 16 de enero de 2026
- Aries: 11, 56, 77
- Tauro: 20, 31, 56
- Géminis: 02, 45, 69
- Cáncer: 10, 42, 55
- Leo: 03, 06, 14
- Virgo: 08, 23, 32
- Libra: 12, 18, 19
- Escorpio: 07, 09, 28
- Sagitario: 26, 30, 47
- Capricornio: 16, 17, 60
- Acuario: 24, 35, 68
- Piscis: 04, 17, 21
Consejos para jugar números
Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.