Qué días serán los más favorables para cada signo del zodiaco. Foto: Unsplash.

A punto de comenzar el fin de semana, es un gran momento para consultar cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este sábado 17 de enero, para tenerlos a mano y aplicarlos cuando surja la oportunidad y poner la fortuna de nuestro lado.

Con esta información podés hacer lo que quieras: usar estos números para tomar decisiones, considerarlos como cantidades para usar en recetas, decoración, compras, y por supuesto para jugar y tener la suerte de tu lado.

Buenas noticias para 5 signos del zodiaco. Foto: Pexels.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 16 de enero de 2026

Aries: 11, 56, 77

Tauro: 20, 31, 56

Géminis: 02, 45, 69

Cáncer: 10, 42, 55

Leo: 03, 06, 14

Virgo: 08, 23, 32

Libra: 12, 18, 19

Escorpio: 07, 09, 28

Sagitario: 26, 30, 47

Capricornio: 16, 17, 60

Acuario: 24, 35, 68

Piscis: 04, 17, 21

Consejos para jugar números

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.