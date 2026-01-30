Buena suerte. Foto: Pexels

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Velas. Foto Unsplash

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 30 de enero de 2026

Aries: 4, 12, 21, 35, 46

Tauro: 7, 18, 26, 33, 41

Géminis: 1, 9, 24, 37, 45

Cáncer: 6, 15, 22, 38, 49

Leo: 3, 11, 27, 34, 42

Virgo: 8, 14, 29, 36, 40

Libra: 5, 17, 23, 31, 48

Escorpio: 2, 10, 25, 39, 44

Sagitario: 13, 19, 28, 32, 47

Capricornio: 6, 16, 20, 35, 43

Acuario: 9, 18, 26, 30, 45

Piscis: 1, 12, 24, 37, 50

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es!

Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

El mismo procedimiento se aplica a nombres y apellidos. Para eso se utiliza una correspondencia entre letras y números, conocida como tabla pitagórica. Cada letra tiene un valor específico que, al sumarse, permite obtener el número asociado al nombre completo.