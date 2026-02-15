Buena suerte. Foto: Pexels

Este domingo 15 de febrero de 2026 puede ser el día de suerte que estabas esperando. Para eso es fundamental que te prepares, y conoce cuáles son los números de la suerte de tu signo zodiacal para este día, es fundamental. Aquí te los contamos.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 15 de febrero de 2026

Aries: 8, 19, 27, 34, 46

Tauro: 1, 15, 23, 32, 44

Géminis: 5, 12, 28, 37, 41

Cáncer: 9, 16, 21, 35, 48

Leo: 2, 14, 26, 39, 43

Virgo: 4, 18, 29, 31, 47

Libra: 7, 13, 24, 36, 45

Escorpio: 6, 20, 30, 38, 49

Sagitario: 3, 11, 25, 33, 42

Capricornio: 10, 17, 22, 40, 50

Acuario: 9, 19, 27, 34, 48

Piscis: 2, 16, 28, 37, 41

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales. Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

En lo cotidiano, pueden funcionar como un impulso de confianza. Elegir un número propio para una fecha, una decisión o un pequeño desafío personal ayuda a actuar con mayor seguridad. No se trata de que el número cambie el destino, sino de la actitud con la que se encara una situación. Cuando alguien siente que tiene “un número a favor”, suele estar más predispuesto a pensar en positivo y a sostener una intención clara.

Buena suerte. Foto: Pexels

También cumplen un rol emocional. Hay quienes asocian su número de la suerte con recuerdos felices, con su fecha de nacimiento o con personas importantes. Esa conexión le da al número un valor afectivo que va más allá de cualquier creencia esotérica. Puede transformarse en un amuleto simbólico, en algo que acompaña y da tranquilidad en momentos de incertidumbre.

Por último, los números de la suerte invitan a la reflexión personal. Calcular el propio número —ya sea a través de la fecha de nacimiento o del nombre— puede ser una excusa para pensar en fortalezas, desafíos y deseos. Más que predecir el futuro, estos números ofrecen una forma sencilla de enfocarse en metas, renovar la esperanza y darle un significado especial a las pequeñas decisiones del día a día.

Cómo calcular los números de nombres y fechas, según la numerología

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla pitagórica de letras y números

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.